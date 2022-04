Eintracht: Danny da Costa wechselt ablösefrei zum FSV Mainz 05

Von: Sascha Mehr

Danny da Costa von Eintracht Frankfurt. © Gladys Chai von der Laage/Imago

Danny da Costa verlässt Eintracht Frankfurt nach der Saison. Sein neuer Verein steht nun fest, der Verteidiger bleibt in der Bundesliga.

Frankfurt/Mainz - Im Sommer wird Danny da Costa Eintracht Frankfurt verlassen. Das stand schon längere Zeit fest. Sportvorstand Markus Krösche teilte in einer Medienrunde im März mit, dass die Verträge von ihm und Stefan Ilsanker nicht verlängert werden und damit für beide die Zeit bei der SGE nach dem 30. Juni 2022 enden wird.

Bereits vor einigen Wochen gab es Gerüchte, was den neuen Verein von da Costa angeht. Immer wieder wurde der FSV Mainz 05 genannt, bei dem der Außenverteidiger in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis spielte und überzeugen konnte. Mit einem Kraftakt sicherten sich die Rheinhessen den Klassenerhalt, obwohl es nach der Hinrunde sehr düster aussah in der Tabelle. Danny da Costa und der ebenfalls von Eintracht Frankfurt gekommene Dominik Kohr hatten am Erfolg großen Anteil.

Eintracht Frankfurt: Danny da Costa zieht es zu Mainz 05

Nun hat der FSV Mainz die Verpflichtung von da Costa offiziell bekanntgegeben. Der 28-Jährige kommt ablösefrei und verstärkt die Defensive der Rheinhessen. Er unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. In Mainz will er wieder häufiger zum Einsatz kommen als bei der SGE. In der laufenden Spielzeit kommt da Costa auf lediglich 13 Einsätze - zuletzt schaffte er es nicht einmal mehr in den Kader von Trainer Oliver Glasner.

„Danny da Costa hat während seiner Leihe in der Rückrunde 2020/21 hier nicht nur sportlich Spuren hinterlassen. Er ist ein unheimlich erfahrener, starker Defensiv-Allrounder und dazu noch ein toller Mensch, der sich mit seinem guten Charakter und seiner Mentalität sofort in die Mannschaft eingebracht sowie die Werte von Mainz 05 gelebt hat. Der Kontakt zwischen Mainz 05 und Danny ist auch nach Ende der Leihe stets eng geblieben. Schön, dass wir ihn nun dauerhaft in der 05-Familie begrüßen können“, wird FSV Mainz-Sportdirektor Martin Schmidt auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Eintracht Frankfurt: Da Costa freut sich auf neuen Klub

„Meine Zeit bei Mainz 05 war zwar kurz, aber zählt definitiv zu den aufregendsten und besondersten meiner Karriere. Was wir gemeinsam als Mannschaft, aber auch als ganzer Verein in diesem halben Jahr erreicht haben, war außergewöhnlich. Mainz 05 hat eine besondere DNA, sportlich und vor allem im Miteinander. Die Werte des Vereins stehen nicht nur auf dem Papier, sondern werden von jedem einzelnen gelebt und passen sehr gut zu mir als Mensch“, findet Danny da Costa lobende Worte für seinen neuen Klub.

„Bo Svensson ist darüber hinaus nicht nur fachlich, sondern vor allem auch menschlich ein großartiger Trainer, der mir viel mitgegeben hat und mir auch bei meiner weiteren Entwicklung helfen wird. Ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohl im Verein gefühlt und freue mich wahnsinnig darauf, ab der neuen Saison wieder Teil von Mainz 05 sein zu dürfen“, so der Außenverteidiger weiter.

