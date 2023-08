Conference League: Lösbare Aufgabe für Eintracht Frankfurt

Von: Ingo Durstewitz

Eintracht Frankfurt wartet auf den ersten Gegner in Europa. © dpa

Die Eintracht trifft in den Playoffs zur Conference League entweder auf Beer-Sheva oder auf Lewski Sofia – und muss erst auswärts ran

Machbare Aufgabe für Eintracht Frankfurt: Der hessische Bundesligist trifft in den beiden Playoffspielen zur Conference League entweder auf den israelischen Vertreter Hapoel Beer-Sheva oder auf Lewski Sofia aus Bulgarien. Das ergab die Auslosung am Montagmittag in Nyon.

Die möglichen Kontrahenten stehen sich in der dritten Qualifikationsrunde gegenüber, die am 10. und 17. August ausgespielt wird. Erst danach steht fest, wer die Frankfurter am 24. und 31. August fordern wird. Die Eintracht wird zunächst auswärts antreten, genießt eine Woche später Heimrecht. So ist es zumindest vorgesehen, Änderungen sind aber theoretisch noch möglich, bis Dienstag, 18 Uhr, setzt die Uefa die genaue Terminierung fest.

„Beide Teams haben ihre Qualitäten und sind eine Herausforderung. Wir wollen unbedingt in die Gruppenphase einziehen und mit unseren Fans weitere tolle Europapokalabende feiern“, sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller und ergänzte: „Wir sind gespannt, wer unser Gegner sein wird, und dann gehen wir die Aufgabe mit Respekt, aber auch mit Zuversicht an.“

Sportvorstand Markus Krösche flankierte: „In dieser Phase der Saison und in Anbetracht der Tatsache, dass wir ein Playoff-Spiel haben, gibt es keine leichten Aufgaben. Sowohl Beer Sheva als auch Sofia haben ihre Qualitäten. Das Rückspiel aller Voraussicht nach zu Hause vor unseren Fans zu bestreiten, ist sicher kein Nachteil. Wir wollen unbedingt in die Gruppenphase und beide Spiele gewinnen.“

Die Eintracht ist in den Playoffs der Verein mit dem höchsten Uefa-Fünfjahreskoeffizienten (77,000). dur