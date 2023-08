Eintracht Frankfurt in der Conference League: Auslosung, Gegner, Termine – Infos zur möglichen Gruppenphase

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt kämpft in den Play-offs um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League gegen Lewski Sofia aus Bulgarien.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt konnte sich in der vergangenen Saison der Fußball-Bundesliga für die UEFA Conference League qualifizieren. Allerdings ist die SGE nicht direkt für die Gruppenphase gesetzt, sondern muss sich ihren Platz über die Play-offs sichern. Gegen Lewski Sofia aus Bulgarien ist die Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller Favorit.

UEFA Conference League Dauer der Gruppenphase: 21. September bis 14. Dezember 2023 Finale der Saison 2023/24: 29. Mai im Agia-Sofia-Stadion (Athen) Titelverteidiger: West Ham United

Eintracht Frankfurt kämpft um Qualifikation für Gruppenphase der Conference League

Die Auslosung der Gruppenphase der Conference-League-Saison 2023/24 findet am Freitag (1. September), um 14.30 Uhr, im Grimaldi Forum in Monaco statt. Aus der deutschen Fußball-Bundesliga ist Eintracht Frankfurt der einzige Teilnehmer. Seit der Einführung dieses Wettbewerbs vor zwei Jahren nahmen aus Deutschland Union Berlin und der 1. FC Köln an der Conference League teil. Beide Klubs schafften den Einzug in die Gruppenphase, schieden dort aber aus.

Bei der Auslosung zur Gruppenphase der Conference League sind 32 Mannschaften dabei. Das Teilnehmerfeld besteht aus den 22 Siegern der Play-offs und den zehn Verlierern der Play-offs zur UEFA Europa League.

Wie weit kommt Eintracht Frankfurt in der UEFA Conference League? © IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagoni

Die 32 Teams werden, entsprechend ihrer Platzierung in der UEFA-Klubkoeffizienten-Rangliste, in vier Lostöpfe aufgeteilt. Eine endgültige Bestätigung der Töpfe gibt es erst nach dem Ende der Play-offs. Dann weiß auch Eintracht Frankfurt, falls es mit einem Weiterkommen gegen Lewski Sofia geklappt hat, in welchem Topf es landet.

Eintracht Frankfurt: Große Namen bei möglichen Gegnern dabei

Mögliche Gegner für Eintracht Frankfurt könnten Club Brügge (Belgien), Aston Villa (England), CA Osasuna (Spanien), OSC Lille (Frankreich), Besiktas Istanbul (Türkei), Rapid Wien (Österreich), AC Florenz (Italien) oder Fenerbahce Istanbul (Türkei) sein, insofern diese Vereine die Play-offs überstehen und sich für die Gruppenphase qualifizieren.

Im Anschluss an die Auslosung werden die genauen Termine der einzelnen Partien festgelegt. Beginn der Gruppenphase der UEFA Conference League ist der 21. September, am 14. Dezember wird der sechste und letzte Spieltag der Vorrunde ausgetragen. Die acht Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die acht Gruppenzweiten bestreiten Play-offs gegen die acht Gruppendritten der Europa League, die Sieger dieser Duelle komplettieren das Feld der Achtelfinalisten. (smr)