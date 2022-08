Champions League: Auf welche Gegner Eintracht Frankfurt treffen kann

Von: Sascha Mehr

Auf welche Gegner trifft Eintracht Frankfurt in der Champions League?

Eintracht Frankfurt blickt mit Spannung auf die Auslosung der Champions League-Gruppenphase. Ein Überblick über Termine und mögliche Gegner.

Frankfurt - Die Spannung steigt bei Eintracht Frankfurt, denn die Auslosung der Gruppenphase in der UEFA Champions League rückt immer näher. Am Donnerstag (25. August) werden um 18 Uhr die Kugeln im türkischen Istanbul gezogen, die der SGE die drei Gegner bescheren. Im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul wird am 10. Juni 2023 auch das Finale ausgetragen. Für Eintracht Frankfurt, das das erste Mal in der Vereinsgeschichte an der Königsklasse des europäischen Fußballs teilnehmen, geht es zunächst aber darum, die Gruppenphase zu überstehen. In der Vierergruppe muss die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner mindestens Zweiter werden.

Bei der Auslosung zur Gruppenphase der Champions League wird Eintracht Frankfurt einigen ganz großen Kalibern aus dem Weg gehen, denn als amtierender Sieger der Europa League ist sie in Topf eins gesetzt. Ebenfalls in diesem Topf befinden sich Real Madrid, Manchester City, der FC Bayern München, AC Mailand, Paris St. Germain, der FC Porto und Ajax Amsterdam. Diese Klubs können also nicht auf die SGE treffen. Außerdem können Teams aus dem gleichen Land nicht in eine Gruppe gelost werden, deshalb sind auch Duelle gegen RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ausgeschlossen.

Folgende Gegner sind möglich für Eintracht Frankfurt bei der Auslosung der Gruppenphase in der Champions League:

Eintracht Frankfurt: Die möglichen Gegner

FC Chelsea England FC Barcelona Spanien Juventus Turin Italien Atlético Madrid Spanien FC Sevilla Spanien Tottenham Hotspur England FC Liverpool England Inter Mailand Italien Red Bull Salzburg Österreich Shakhtar Donetsk Ukraine SSC Neapel Italien Sporting Lissabon Portugal Olympique Marseille Frankreich Paris Saint Germain Frankreich Celtic Glasgow Schottland FC Porto Portugal Club Brügge Belgien

Eintracht Frankfurt: Teilnehmer aus der Qualifikation noch offen

Neben den gesetzten Vereinen für die Gruppenphase, können sich sechs Klubs über die Qualifikation einen Platz in der Königsklasse des europäischen Fußballs sichern. Folgende Paarungen stehen an, von denen der Sieger bei der Auslosung der Gruppenphase dabei ist - und damit möglicher Gegner von Eintracht Frankfurt:

Qarabağ Ağdam (Aserbaidschan) Viktoria Pilsen (Tschechien) FK Bodø/Glimt (Norwegen) Dinamo Zagreb (Kroatien) Maccabi Haifa (Israel) FK Roter Stern Belgrad (Serbien) FC Kopenhagen (Dänemark) Trabzonspor (Türkei) Dynamo Kiew (Ukraine) Benfica Lissabon (Portugal) Glasgow Rangers (Schottland) PSV Eindhoven (Niederlande)

Der erste Spieltag der Champions League-Saison 2022/23 wird am 6. und 7. September ausgetragen. Aufgrund der WM im November, wird die Gruppenphase bereits am 1. und 2. November mit dem sechsten und letzten Spieltag beendet. Die Auslosung für das Achtelfinale des Wettbewerbs findet dann am 7. November statt.

Unterdessen lockt Manchester United den Eintracht-Torwart Kevin Trapp, der das für „eine schöne Rückmeldung“ hält. Die Eintracht zieht sich systematisch ein Stück zurück, um stabiler zu werden - darunter leidet die Offensive. Trainer Glasner scheint die Probleme von hinten nach vorne abarbeiten zu wollen. (smr)