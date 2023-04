Eintracht Frankfurt beobachtet Youngster von Manchester City

Von: Johannes Skiba

Teilen

Die Kaderplanung für die neue Saison ist bei Eintracht Frankfurt im vollen Gange. Callum Doyle von Manchester City soll ein Kandidat bei der SGE sein.

Frankfurt – Für Eintracht Frankfurt steht im kommenden Transfersommer ein Umbruch bevor. Sowohl die Zukunft von Trainer Oliver Glasner als auch die von zahlreichen Stammkräften ist ungewiss. Unabhängig vom Verbleib der Leistungsträger wird sich die SGE wohl in allen Mannschaftsteilen verstärken. Für die Defensive steht mit Willian Pacho ein vielversprechender Transfer bereits fest. Dennoch besteht für die Kaderbreite weiterhin Bedarf in der Abwehr. Wie die englische Zeitung The Sun berichtet, soll die Eintracht Callum Doyle, der in dieser Saison von Manchester City an Zweitligist Coventry City ausgeliehen ist, beobachten.

Callum Doyle Geboren: 3. Oktober 2003 in Manchester, Vereinigtes Königreich Aktueller Verein: Coventry City (zur Leihe von Manchester City)

Scouts von Eintracht Frankfurt solle Doyle begutachtet haben

Laut des Berichts haben die Scouts von Eintracht Frankfurt Nicolas Becker und Dan Hargreaves Callum Doyle vergangene Woche beobachtet. Im Gespräch soll sowohl ein Leihdeal als auch eine feste Verpflichtung sein. Perspektivisch ist der 19-Jährige auch eine Option für den Kader von Pep Guardiola, wie es heißt. Der kopfballstarke Verteidiger ist aktueller U20-Nationalspieler Englands.

Letztes Jahr stieg er, ebenfalls als Leihspieler, mit Sunderland von der drittklassigen League One in die Championship auf. In dieser Spielzeit könnte ihm das Kunststück erneut gelingen – nur eine Spielklasse höher. Denn zurzeit steht Coventry City auf Rang fünf, der einen Platz in den Aufstiegs-Play-Offs garantieren würde.

Callum Doyle gilt als vielversprechendes Defensiv-Talent in England. © imago/Mallett

Eintracht Frankfurt und Coventry City wollen Callum Doyle für die nächste Spielzeit

Doch Eintracht Frankfurt ist nicht allein im Buhlen um Callum Doyle. Sein aktueller Leihklub Coventry ist sicherlich ebenfalls daran interessiert, seinen Leistungsträger zu halten. In einem Gespräch mit CoventryLive zeigte sich der Innenverteidiger jedoch unschlüssig im Hinblick auf seine Zukunft: „Ich habe das Gefühl, es ist zu früh, um das zu sagen. Ich will nicht zu weit in die Zukunft blicken, aber wenn Coventry sich nochmal um mich bemühen sollte, würde ich nicht nein sagen“, und fügte hinzu „Ich wäre dem sehr aufgeschlossen, da ich meine Zeit hier bis jetzt sehr genossen habe. Aber ich will wirklich nicht zu weit in die Zukunft schauen.“

Auch wenn sich Doyle dem Verein offenbar verbunden fühlt, bleibt ein klares Bekenntnis aus. Der Fußball, der Verein und die Stadt sollten Eintracht Frankfurt in jedem Fall in eine gute Position um den jungen Engländer bringen können. Ob es tatsächlich zu einer Verpflichtung oder einer Leihe kommt, bleibt indes abzuwarten. (jsk)