Eintracht gibt Angebot für BVB-Profi ab – offenbar weit unter Marktwert

Fester Transfer im Sommer?

Von Johannes Skiba schließen

Eintracht Frankfurt möchte Ansgar Knauff nach seinem anderthalbjährigen Leihgeschäft auch über den Sommer hinaus halten und hat nun offenbar ein erstes Angebot abgegeben.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt hat sich in den letzten Wochen nicht mit Ruhm bekleckert. Neben der durchwachsenen aktuellen Form sorgt auch die ungewisse Zukunft in Hinsicht auf den Kader und die Trainerposition für leichte Unsicherheit am Main. Neben dem anhaltenden Interesse des FC Bayern an Randal Kolo Muani sind auch Spieler wie Djibril Sow oder Jesper Lindström international umworben und könnten die SGE im Sommer verlassen. Nun kommt laut Informationen der Bild zumindest etwas Bewegung in Bezug auf einen Verbleib von Leihspieler Ansgar Knauff. Sportvorstand Markus Krösche soll ein erstes Angebot bei Borussia Dortmund hinterlegt haben.

Ansgar Knauff Geboren: 10. Januar 2002, Göttingen Aktuelle Teams: Eintracht Frankfurt (Nr. 36), Deutsche U-21-Fußballnationalmannschaft Größe: 1,80 m Gewicht: 73 kg

Eintracht Frankfurt für Knauff attraktiver als Borussia Dortmund

Das Angebot von Eintracht Frankfurt für Ansgar Knauff soll dem Bericht zufolge bei fünf Millionen Euro liegen. Der Marktwert des Außenspielers ist laut des Portals transfermarkt.de doppelt so hoch. Krösche versucht den Preis zu drücken.

Der SGE spielt bei den Verhandlungen in die Karten, dass der 21-Jährige auch gerne bei den Hessen bleiben möchte. Der BVB konnte dem deutschen U21-Nationalspieler bislang keine Perspektive aufzeigen, die Knauff zusagen würde. Ein Reservistendasein bei den Dortmunder ist für den flexiblen Profi nicht attraktiv. Für die Bank ist Knauff zu gut.

+ Leihspieler Ansgar Knauff spielt in den Zukunftsplanungen von Eintracht Frankfurt eine Rolle. © imago/Revierfoto

Eintracht Frankfurt bietet Ansgar Knauff besser Entwicklungsmöglichkeiten als der BVB

Ob Eintracht Frankfurt allerdings tatsächlich eine feste Verpflichtung so weit unterhalb des Marktwerts gelingt, bleibt abzuwarten. Das Potenzial von Ansgar Knauff ist unbestritten, auch wenn seine Leistungen parallel zur Gesamtleistung der SGE in dieser Saison schwanken. Perspektivisch lohnt sich ein Wechsel für die Frankfurter, die von Knauffs Qualität und Flexibilität profitieren sowie für Knauff selbst, der durch viel Spielpraxis seine Entwicklung weiter vorantreiben kann, gleichermaßen.

Einzig die Dortmunder stünden eher als Verlierer da. Allerdings scheint der stark besetzte Kader des BVB einen endgültigen Abgang von Knauff verkraften zu können. Zumal der Vertrag von Knauff nur noch bis zum Sommer 2024 läuft. Dann wäre sogar ein ablösefreier Abgang denkbar. In diesem Zusammenhang scheinen die aufgerufenen fünf Millionen Euro Ablösesumme vielleicht für beide Seiten attraktiv zu sein. (jsk)

Rubriklistenbild: © imago/Revierfoto