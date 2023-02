Eintracht Frankfurt bindet spanisches Toptalent langfristig

Von: Johannes Skiba

Derek Osei ist seit seinem elften Lebensjahr bei Eintracht Frankfurt. Nun hat der 16-Jährige einen langfristigen Vertrag bei der SGE unterschrieben.

Frankfurt – Die aktuellen Erfolge von Eintracht Frankfurt sind auch ein Ergebnis langfristiger und zukunftsorientierter Arbeit der Vergangenheit. Diesen Weg geht der Klub auf vielen Ebenen konsequent weiter. So passt es ins Bild, dass am vergangenen Sonntag (05. Februar) der 16-jährige Derek Boakye Osei mit einem langfristigen Vertrag bei der SGE ausgestattet wurde. Zur genauen Laufzeit des Kontrakts machte der Klub keine Angaben.

„Derek ist ein vielversprechendes Abwehrtalent, in dem wir großes Potential sehen“, sagte Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, im Rahmen der Vertragsverlängerung. Dazu äußerte sich Richter zur Perspektive des Talentes: „In den kommenden Jahren möchten wir ihn behutsam an den Herrenfußball heranführen. Dass er seinen Weg im Eintracht-Trikot fortsetzten möchte, freut uns sehr.“

Jugendspieler Derek Osei im Trikot von Eintracht Frankfurt bei der Japan-Reise im November 2022. © Morita/imago

Eintracht Frankfurt: Große Hoffnung in Talent Osei

Osei wechselte 2018 im Alter von elf Jahren zu Eintracht Frankfurt. Schon letzte Saison spielte er als U16-Spieler bei der U17. Vor der Winterpause wurde er in die U19 hochgezogen. Das Talent und die Qualität des Innenverteidigers ragen heraus, wie auch Richter weiß: „Er ist robust, schnell und strahlt eine unheimliche Sicherheit am Ball aus. In der Vergangenheit kam Derek mehrfach bei jahrgangsälteren Mannschaften zum Einsatz, was ihn in seiner Entwicklung einige Schritte voranbrachte.“

Außerdem kam Osei auch in jeder Begegnung der Youth League zum Einsatz und verhalf der Mannschaft zur Qualifikation für die Zwischenrunde. Darüber hinaus debütierte der Teenager im Oktober für die spanische U17-Nationalmannschaft. Insgesamt stand er bereits dreimal für die Spanier auf dem Feld.

Sprung zu den Profis von Eintracht Frankfurt für Osei möglich

Mit seinem bisherigen Werdegang scheint Derek Osei perspektivisch ein Spieler zu sein, der den Sprung in den Profikader zum Team von Oliver Glasner schaffen kann. Der Erfolg von Eintracht Frankfurt in der jüngsten Vergangenheit machte den Aufstieg für Jugendspieler zuletzt besonders schwer. Vor Osei verlängerte außerdem der große Eintracht-Rückhalt ebenfalls seinen Vertrag bei der SGE (jsk).