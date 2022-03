Transfer fix: Jerome Onguene kommt zu Eintracht Frankfurt

Von: Sascha Mehr

Jerome Onguene wechselt zu Eintracht Frankfurt. © GEPA pictures/ David Geieregger/Imago Images

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2022/23 bekanntgegeben. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei.

Frankfurt – Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, plant die kommende Saison und hat den nächsten Neuzugang an Land gezogen. Nach Randal Kolo Muani (FC Nantes), Marcel Wenig (U19 des FC Bayern München) und Faride Alidou (Hamburger SV) ist nun auch der Transfer von Jerome Onguene fix, den es von RB Salzburg an den Main zieht. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2027 bei der SGE und kommt ablösefrei.

Onguene spielt seit Ende August 2017 für RB Salzburg und konnte sich beim österreichischen Top-Klub einen Stammplatz erkämpfen. Bei Salzburg erlebte der 24-Jährige eine sehr erfolgreiche Zeit, denn er gewann bislang vier österreichische Meisterschaften sowie drei nationale Pokale. Insgesamt kommt der Neuzugang von Eintracht Frankfurt auf 111 Pflichtspielen, in denen er 13 Tore selbst erzielte und weitere fünf vorbereitete. Er sammelte in den letzten Jahren Erfahrung auf internationaler Ebene und kommt auf 13 in der Champions League und acht in der Europa League.

Eintracht Frankfurt verpflichtet nächsten Neuzugang

Eintracht Frankfurt wird nicht sein erster Verein in Deutschland sein: Der in der Nachwuchsabteilung des FC Sochaux ausgebildete Onguene wechselte 2017 zum VfB Stuttgart. Dort konnte er sich aufgrund Verletzungen nicht durchsetzen und zog weiter nach Salzburg, wo er den Durchbruch schließlich schaffte. Jerome Onguene ist Nationalspieler Kameruns, für die er bislang zehn Partien absolvierte. Der größte Erfolg mit der Länderauswahl war der dritte Platz beim Afrika-Cup 2022.

„Mit Jerome Onguene führen wir unserer Abwehr weitere Substanz zu und verleihen der Defensive mehr Flexibilität. Jérôme bringt auf der einen Seite langjährige Profierfahrung auch auf höchster internationaler Ebene mit und ist mit 24 Jahren dennoch längst nicht am Ende seiner Entwicklung“, sagte Markus Krösche über den Neuzugang von RB Salzburg.

Eintracht Frankfurt: Onguene kommt aus Salzburg

„Es ist sicher besonders, dass wir einen Spieler hinzugewinnen, der in seinem jungen Alter bereits zahlreiche Einsätze in der Champions League vorweisen kann. Es spricht für Eintracht Frankfurt, einen solchen Spieler für uns gewonnen zu haben. Wir freuen uns auf Jérôme und die gemeinsame Zusammenarbeit“, so der SGE-Sportchef weiter.

