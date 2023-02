Eintracht Frankfurt bei AZ Alkmaar: UEFA Youth League live im TV und Stream

Die U19 von Eintracht Frankfurt trifft in der Youth League auf Alkmaar. © IMAGO/Okan Barut

In den Play-offs der UEFA Youth-League ist Eintracht Frankfurt zu Gast bei AZ Alkmaar: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Frankfurt/Alkmaar - In der UEFA Youth-League stehen die Play-offs an und Eintracht Frankfurt ist noch dabei. Die Auslosung hat ergeben, dass die Adler auswärts beim niederländischen Klub AZ Alkmaar ran müssen und dort um den Einzug in die nächste Runde spielen. Anders als in Champions League und Europa League, gibt es im Nachwuchs-Wettbewerb Youth League kein Rückspiel. Der Sieger der Partie in Alkmaar ist weiter, der Verlierer raus. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, geht die Partie weiter mit Verlängerung und Elfmeterschießen.

Eintracht Frankfurt setzte sich in der Vorrunde in einer Gruppe mit Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille durch und kam als Gruppenzweiten in die Play-offs. „Die Jungs haben in der Youth League bisher Unglaubliches geleistet. Auch gegen AZ Alkmaar wollen wir wieder über die volle Distanz mutig spielen und an die Leistungen aus der Gruppenphase anknüpfen. Wir wissen aber, dass es eine schwierige Partie gegen einen starken Gegner werden wird. Wir freuen uns auf das Duell“, wird Trainer Ervin Skela auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Das Play-off-Spiel in der UEFA Youth League zwischen AZ Alkmaar und Eintracht Frankfurt steigt am Mittwoch, 8. Februar 2023, um 18.00 Uhr in Alkmaar. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

AZ Alkmaar gegen Eintracht Frankfurt: UEFA Youth League live im Free-TV?

Das Spiel in der UEFA Youth League zwischen AZ Alkmaar und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

AZ Alkmaar gegen Eintracht Frankfurt: UEFA Youth League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Spiel in der UEFA Youth League zwischen AZ Alkmaar und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link).

AZ Alkmaar gegen Eintracht Frankfurt: UEFA Youth League im Live-Stream bei EintrachtTV

Das Spiel in der UEFA Youth League zwischen AZ Alkmaar und Eintracht Frankfurt wird zudem kostenfrei auf EintrachtTV und in der App mainaqila gestreamt.

