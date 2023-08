Eintracht-Boss Hellmann hat keine Angst vor Bayern-Neuzugang Kane: „Hasebe hat den im Griff“

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann hat sich zu Bayern-Neuzugang Harry Kane geäußert – und glaubt beim direkten Duell an Makoto Hasebe.

Frankfurt – Das Warten auf die Bundesliga-Saison 2023/24 hat ein Ende, am Freitagabend (18. August) eröffnet der FC Bayern München beim SV Werder Bremen um 20.30 Uhr die neue Spielzeit. Für Eintracht Frankfurt geht es erst am Sonntag los, dann kommt es direkt zum Derby mit Aufsteiger Darmstadt 98 (17.30 Uhr).

Axel Hellmann Geboren: 15. August 1971 (Alter 52 Jahre) in Würzburg Position bei Eintracht Frankfurt: Vorstandssprecher Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: 2027

Eintracht-Boss Hellmann zuversichtlich: „Freue mich auf die Mannschaft in ihrer Besetzung“

Am Donnerstag äußerten sich auf der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz Vorstandssprecher Axel Hellmann und Sportvorstand Markus Krösche. Während Hellmann durchaus sorgenvoll auf die Entwicklung im Profifußball, beispielsweise auf die Investitionen saudi-arabischer Klubs, blickte, so zeigte er sich hinsichtlich der SGE eher zuversichtlich.

„Ich freue mich auf die Mannschaft in ihrer Besetzung. Und ändert die sich noch, freue ich mich auch auf die Mannschaft, weil ich ganz sicher bin, und das haben die letzten Jahre auch gezeigt, man kann unserer sportlichen Leitung und den jeweiligen Trainerteams zu 100 Prozent vertrauen, dass sie das Beste aus der Mannschaft rausholen“, so der 52-Jährige. In der laufenden Spielzeit obliegt diese Aufgabe nicht mehr Oliver Glasner, sondern dem neuen Coach Dino Toppmöller.

Makoto Hasebe (li.) und Harry Kane (re.) trafen bereits in der Saison 2022/23 in der Champions League aufeinander. © IMAGO/Laci Perenyi

Eintracht Frankfurt: Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen Lok Leipzig verlief erfolgreich

Dessen Debüt als SGE-Coach glückte am vergangenen Wochenende, im DFB-Pokal gegen Lok Leipzig gelang ein ungefährdeter 7:0-Erfolg. Allerdings wurde die Partie von Ausschreitungen überschattet, zwei Eintracht-Fans wurden nach Angaben der Polizei von Anhängern der Sachsen bei einer Attacke verletzt. Positiv aus Sicht der Eintracht: Mit Omar Marmoush und Jessic Ngankam trugen sich auch zwei Neuzugänge in die Torschützenliste ein, der ehemalige Angreifer von Hertha BSC traf sogar doppelt.

Ein erster Eintrag in ebenjene Statistik dürfte auch für Harry Kane nicht allzu lange auf sich warten lassen. Der Neuzugang des FC Bayern München, dessen Transfer vor der Supercup-Niederlage gegen RB Leipzig (0:3) offiziell gemacht wurde und der gegen die Bullen auch sein Debüt feierte, gilt als einer der Top-Favoriten auf den Titel als Bundesliga-Torschützenkönig.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Axel Hellmann über Duelle mit dem FC Bayern und Harry Kane: „Hasebe hat den im Griff“

„Ich finde es großartig für die Bundesliga. Das ist ein Zeichen von Attraktivität. Für Eintracht Frankfurt bin ich da ganz entspannt: Hasebe hat den im Griff“, so Hellmann mit einem Lachen. Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass der Japaner den Angreifer unter Kontrolle hätte. In der Champions-League-Gruppenphase vergangene Saison hielten Hasebe und Co. im ersten Spiel die Null, in der zweiten Partie gewann Tottenham Hotspur mit 3:2. Einen Treffer erzielte Kane.

Bis es zum Aufeinandertreffen des amtierenden Meisters und des DFB-Pokalfinalisten kommt, dauert es aber noch ein wenig. Erst am 14. Spieltag Anfang Dezember stehen sich beide gegenüber. (masc)