Nach Eintracht-Sieg: Ausschreitungen in Sevilla

Eintracht Frankfurt traf am Mittwoch in der Europa League auf Betis Sevilla. Anschließend soll es zu Fan-Ausschreitungen gekommen sein. (Symbolfoto)

Europa League

Von Melanie Gottschalk schließen

Nach dem Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla im Achtelfinale der Europa League kommt es in der Stadt offenbar zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Sevilla – Eintracht Frankfurt* feierte eine weitere magische Nacht in der Europa League. Im Hinspiel des Achtelfinales gegen Betis Sevilla gelang der SGE mit ihrem 2:1-Sieg eine tolle Ausgangslage*, die Eintracht machte damit einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. Doch wie die Hessenschau unter Berufung auf mehrere Videos berichtet, kam es nach dem Spiel zu gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Frankfurter Fans und Anhängern des englischen Premier-League-Klubs West Ham United.

Das Portal Faszination Fankurve berichtet, Fans von Eintracht Frankfurt und des englischen Clubs West Ham United seien aufeinander losgegangen. Ein Video im Artikel soll die Auseinandersetzungen dokumentieren, auch ein Internetvideo der Sportzeitung Estadio Deportivo zeigt die Ausschreitungen. West Ham United bestreitet am Donnerstag (10.03.2022) ihr Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League beim Betis-Stadtrivalen FC Sevilla.

Eintracht Frankfurt: Auseinandersetzungen mit Fans von West Ham in Sevilla

Auf Twitter kursiert ein Video, wonach es die Fans von Eintracht Frankfurt waren, die eine Kneipe attackiert haben sollen, in der sich offenbar Fans von West Ham United aufhielten. Die Engländer bewarfen ihre Gegnerinnen und Gegner daraufhin offenbar mit Flaschen und Stühlen, die Polizei musste anrücken und die Sache klären. Beobachtende der Szene bestätigten dem HR, dass die Aggression vonseiten der Frankfurter Fans ausging.

Laut Sky Sports soll ein Fan von Eintracht Frankfurt festgenommen worden sein, auf der Seite von West Ham United gab es keine Festnahmen. Der Sportinformationsdienst spricht von mehreren Festnahmen und Verletzten, eine offizielle Bestätigung gibt es dazu allerdings nicht.

Fans von Eintracht Frankfurt geraten mit Anhänger:innen von West Ham aneinander

„Es gab unschöne Szenen in der Region Paseo de Cristobal Colon in Sevilla. Eine Gruppe von West-Ham-Fans hielt sich im Außenbereich eines Irish Pubs auf, als sie von Eintracht-Fans mit Waffen, Stühlen, Flaschen und Stöcken angegriffen wurden“, heißt es in dem Bericht von Sky Sports. (msb/SID) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA