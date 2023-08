Auf diesen Gegner trifft Eintracht Frankfurt in den Playoffs der Conference League

Von: Sascha Mehr

Die Playoffs der UEFA Conference League wurden ausgelost. Nun ist klar, wer der Gegner von Eintracht Frankfurt im Kampf um die Gruppenphase wird.

Update vom Montag, 7. August, 14.15 Uhr: Die Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller trifft in den Play-offs auf den Sieger der Partie Hapoel Be’er Scheva (Israel) gegen Levski Sofia (Bulgarien). Das ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon.

Erstmeldung: Nyon – Eintracht Frankfurt hat sich in der vergangenen Bundesliga-Saison für die UEFA Conference League qualifiziert. Im Finale des DFB-Pokals hatte die SGE sogar die Chance auf die Europa League, die durch die Niederlage gegen RB Leipzig aber verpasst wurde. Nach dem Europapokalsieg 2022 wollen die Adler auch in der kommenden Spielzeit international für Furore sorgen.

Eintracht Frankfurt wartet auf Gegner in der UEFA Conference League

Die SGE ist aber nicht direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Zunächst stehen die Play-offs an. Eintracht Frankfurt ist im Teilnehmerfeld vor der Endrunde der Verein mit dem höchsten UEFA-Fünfjahreskoeffizienten (77,000). Dadurch ist die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller gesetzt und wird auf einen vermeintlich schwächeren Gegner treffen.

Die ersten beiden Qualifikationsrunden der UEFA Conference League sind bereits gespielt, die dritte muss noch ausgetragen werden. Es steht aber bereits fest, welche Gegner möglich wären als Gegner für Eintracht Frankfurt in den Play-offs zur Gruppenphase. Auf die Sieger folgender Partien kann die SGE treffen.

Twente Enschede\t(Niederlande) FC Riga (Lettland) Legia Warschau (Polen) FK Austria Wien (Österreich) Hapoel Be’er Scheva (Israel) Levski Sofia (Bulgarien) Sepsi Sfântu Gheorghe (Rumänien) FK Aqtöbe (Kasachstan)

Die Auslosung findet am Montag (7. August) um 14 Uhr in Nyon statt. Es wird drei Lostöpfe geben. Zunächst landet je eine Kugel aus Topf eins und zwei in einem dritten gemeinsamen Topf. Die wiederum daraus zuerst gezogene Mannschaft, beziehungsweise Paarung, hat im Hinspiel Heimrecht.

Eintracht Frankfurt: Wer wird Gegner in den Play-offs?

Ausgetragen werden die Play-offs zur Gruppenphase der UEFA Conference League am 24. und 31. August statt. Die Anstoßzeit wird erst nach der Auslosung bekannt gegeben. Live zu sehen ist die Auslosung auf der Webseite der UEFA. Dort wird ein kostenloser Live-Stream angeboten.

Der Weg ins Finale ist hart und lang. Zunächst muss Eintracht Frankfurt die Play-offs überstehen. Anschließend geht es in der Gruppenphase in Vierergruppen weiter. Der Sieger und der Zweitplatzierte sichern sich ein Ticket für die K.o.-Phase, in der jeweils in Hin- und Rückspiel ein Sieger ermittelt wird, der in die nächste Runde einzieht. Ziel aller Klubs ist das Finale, das im Agia-Sofia-Stadion in Athen stattfinden wird. (smr)