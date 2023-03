Eintracht gegen Stuttgart: Glasner spricht Startelfgarantie aus

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt trifft am 24. Bundesliga-Spieltag auf den VfB Stuttgart. Ein Offensivspieler bekommt eine Startelfgarantie von Coach Glasner.

Frankfurt. - In der Bundesliga steht der 24. Spieltag an und Eintracht Frankfurt will den nächsten Heimsieg. Gegen Kellerkind VfB Stuttgart geht die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner als Favorit in die Partie, darf die Gäste aber keinesfalls unterschätzen. Fehlen wird der SGE Jesper Lindström, der mehrere Wochen aufgrund einer Verletzung pausieren muss. Auf einen Ersatz für den Dänen hat sich der SGE-Coach bereits festgelegt.

Eintracht Frankfurt empfängt den VfB Stuttgart

„Jesper Lindström hat sich leider am Sprunggelenk verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen. Dafür wird Rafa Borré spielen, er hat sich das mehr als verdient. Ich bin überzeugt, dass er eine tolle Leistung bringen wird“, sagte Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart. Nach den letzten Heimspielen ist das Selbstvertrauen groß bei der SGE, die auch die Schwaben ohne Punkte nach Hause schicken will: „Wir haben die vergangenen vier Bundesligaheimspiele gewonnen, die letzten drei ohne Gegentor. Diese Serie möchten wir mit einem Heimsieg ausbauen“, so Coach Glasner weiter.

Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jürgen Kessler

Die Statistik spricht für Eintracht Frankfurt, denn die Gastgeber sind seit vier Heimspielen gegen den VfB Stuttgart ungeschlagen. Zuletzt eine Partie im eigenen Stadion verloren gegen die Schwaben hat die SGE im Februar 2016. Beim 2:4 aus SGE-Sicht traf übrigens ein gewisser Filip Kostic für die Stuttgarter. Derzeit steht die Mannschaft von Trainer Glasner auf Platz sechs der Tabelle in der Fußball-Bundesliga, mit vier Punkten Vorsprung auf den Siebtplatzierten FSV Mainz 05.

Eintracht Frankfurt will nächsten Heimsieg

Die SGE richtet den Blick aber vor allem nach vorne, denn auf Platz vier, der die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison bedeuten würde, haben die Adler nur drei Zähler Rückstand. Ein Heimsieg gegen den VfB Stuttgart wäre wichtig, um den Kontakt nach vorne nicht abreißen zu lassen und womöglich sogar Punkte gutzumachen, wenn eine vor der SGE platzierte Mannschaft am 24. Spieltag patzt.

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Eine rein defensive Stuttgarter Mannschaft, die nur auf zerstören aus ist, erwartet Oliver Glasner nicht, auch wenn sich die Schwaben mitten im Abstiegskampf befinden. „Ich erwarte mit dem VfB Stuttgart keinen tiefstehenden Gegner. Das wäre nicht ihr Stil unter Bruno Labbadia. Ich habe ohnehin den Eindruck, dass wir uns gegen passivere Mannschaften zuletzt sogar etwas leichter getan haben“, so der Cheftrainer von Eintracht Frankfurt.

Unterdessen streckt die Deutsche Fußball-Liga ihre Fühler nach Eintracht-Vorstand Axel Hellmann aus. Wird der große Stratege schwach? (smr)