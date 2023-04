Rätsel um Eintracht-Startelf gegen Union Berlin – Glasner verrät erste Details

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Union Berlin. Trainer Glasner ist sich bei der Startelf noch nicht sicher.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt befindet sich in einer Ergebniskrise. Das Remis gegen Kellerkind VfL Bochum ist das siebte Pflichtspiel in Serie ohne Sieg. Trainer Oliver Glasner und seine Mannschaft haben aber keine Zeit, sich über die verpassten Chancen gegen die Bochumer zu ärgern, denn es geht Schlag auf Schlag weiter. Am Dienstag (4. April) steht bereits das Viertelfinale im DFB-Pokal an, die SGE erwartet dann Union Berlin.

Eintracht Frankfurt empfängt union Berlin

Gegen das Team aus der Hauptstadt hat Eintracht Frankfurt etwas gutzumachen, denn kürzlich setzte es in der Bundesliga eine 0:2-Pleite in Berlin, in deren Nachgang Trainer Glasner kein gutes Haar an seiner Defensive ließ. Vor dem erneuten Duell mit dem Tabellendritten der Fußball-Bundesliga hat der SGE-Coach viel Lob übrig für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer: „Union hat eine klare Struktur und ist defensiv sehr stabil. Sie machen die Räume sehr eng, ziehen sich zurück und lauern auf Konter. Ein ganz großes Thema sind die Standards. Insgesamt ist das Team extrem robust und laufstark.“

Bei Eintracht Frankfurt hofft man auf ein erfolgreiches Spiel und den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals, der Kräfte freisetzen kann im Endspurt der Saison. „Die Jungs sind immer heiß und strotzen vor Energie. Ich wünsche uns allen, aber besonders den Spielern den Befreiungsschlag, weil sie so viel investieren“, sagte Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Union Berlin.

Eintracht Frankfurt: Nimmt Glasner Startelf-Veränderungen vor?

Glasner schiebt direkt die Tugenden hinterher, die er von seiner Mannschaft erwartet: „Wir brauchen Aggressivität, Punch und Zielstrebigkeit. Aber genauso wichtig ist es, abgesichert zu sein. In Berlin hatten wir abgesehen von einer Situation eine gute Balance. Adrenalin wird genügend im Blut der Spieler sein.“

Unklar ist, wie die Startelf von Eintracht Frankfurt aussehen wird. Nach dem Remis gegen Bochum könnte es zu Änderungen kommen. „Jakic hat es sehr gut gemacht auf ungewohnter Position. Es könnten auch Tuta und Jakic beginnen. Andererseits tut uns die Ruhe von Hasebe im Spielaufbau gut. Ich habe mich noch nicht entschieden“, ließ Glasner durchblicken.

Glasner: „Lenz ist noch nicht fit, Smolcic wurde heute operiert“

Neue Ausfälle sind nach dem vergangenen Spiel nicht hinzugekommen. „Chris Lenz ist noch nicht fit. Smolcic wurde heute operiert, gute Besserung an dieser Stelle! Ansonsten fehlt Jesper Lindström weiterhin. Die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck“, bestätigte der SGE-Cheftrainer, der trotz Sieglos-Serie optimistisch ist: „Wir sind mit den Ergebnissen nicht zufrieden, bleiben aber positiv, weil die Leistungskurve nach oben zeigt.“ (smr)