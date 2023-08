Ansgar Knauff plant den Restart bei der Eintracht – muss Buta weichen?

Von: Ingo Durstewitz

Mischt wieder munter mit: Ansgar Knauff, hier nicht mal vom eingesprungenen Engländer Morgan Gibbs-White (rechts) zu stoppen. © imago

Eintracht-Flügelspieler nimmt nach verkorkster Rückrunde und Schlüsselbeinbruch einen neuen Anlauf und ist über den Trainerwechsel gar nicht so unglücklich.

Frankfurt – Über die Weitergabe des Staffelstabs auf der Trainerposition bei Eintracht Frankfurt ist Ansgar Knauff nicht so wirklich böse. Im Gegenteil. Öffentlich sagen würde das der flinke Kerl auf dem Flügel nicht, dazu ist er viel zu anständig und klug, doch es ist kein Geheimnis, dass die Beziehung zwischen Oliver Glasner und dem Ex-Dortmunder, sagen wir, eher friesisch-herb war.

Zumindest zum Schluss. Der Ex-Coach war mit der Performance und manches Mal auch mit der Einstellung des Schienenspielers nicht zufrieden, was sich in dürren Zahlen ausdrücken lässt. Nur 14-mal stand Knauff in der Startelf, ein einziges Tor gelang ihm, und je länger die Saison andauerte, desto seltener kam er zum Einsatz.

Mit dem negativen Höhepunkt am Ende: Aus dem 20 Mann umfassenden Kader fürs Pokalfinale gegen Leipzig wurde er gestrichen, saß geknickt auf der Tribüne. Eine harte Entscheidung, an der der immer noch erst 21 Jahre junge Profi zu knabbern hatte. Keine Frage. Ins Berliner Endspiel kommt man nicht so oft.

Knauffs verhexte Monate sollen ein Ende haben: „Ging schneller als gedacht“

Und als hätte solch eine Degradierung nicht schon Frustpotenzial genug, ging es in der Saisonverlängerung genauso verhext weiter, noch vor dem Beginn der U-21-Europameisterschaft zog sich der Nationalspieler in einem Testspiel ein Schlüsselbeinbruch zu und musste postwendend unters Messer. Klarer Fall von: Ein Unglück kommt selten allein.

Nicht wenige sind davon ausgegangen, dass Knauff den Saisonbeginn verpassen würde. Doch er ließ sich nicht entmutigen, schuftete in der Reha wie ein Berserker, wollte sich seinen persönlichen Neubeginn nicht durch die Verletzung torpedieren lassen. Und, siehe da: Bereits im Trainingslager in Windischgarsten war der Youngster in den Kreis der Mannschaft zurückgekehrt, in Österreich noch mit angezogener Handbremse.

Doch inzwischen ist er wieder voll hergestellt, im Härtetest am Samstag gegen Nottingham Forest kam er zu einem 25-minütigen Einsatz. Das ist mehr als zu erwarten war. „Es ist gut verheilt und ging schneller als gedacht“, sagt er. „Ich freue mich einfach extrem, wieder dabei zu sein.“ Es ist deutlich zu spüren: Da brennt einer auf seine neue Chance, auf seinen ganz persönlichen Restart, der ihn wieder dorthin katapultieren soll, wo er schon mal war: in die Startformation, am besten als Leistungsträger.

In Europa strahlt der Stern des Ansgar Knauff

Ansgar Knauff hat in ganz jungen Jahren schon erlebt, wie betörend der frühe Ruhm sein kann, aber auch wie unbarmherzig das Geschäft ist, wie gnadenlos schnell junge Burschen nach oben gespült und dann wieder hinuntergerissen werden. Himmel und Hölle liegen im Fußball nah beieinander.

Vor eineinhalb Jahren ging Knauffs Stern auf am Firmament, von Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft, der dritten Liga, ging es nach Frankfurt zur Eintracht, hoch in die Bundesliga, rein in die Europa League. Der Göttinger fasste sofort Fuß, avancierte zur Stammkraft, er rockte mit der Eintracht über den alten Kontinent, im Europacup schien sein Stern noch ein bisschen heller.

In allen sieben K.o.-Spielen stand er in der Startelf, rechter Flügel, und ab ging’s mit seinem immensen Tempo die Linie rauf und runter. Er machte ein herrliches Tor gegen den FC Barcelona im Viertelfinalhinspiel (1:1), erzielte das wichtige 1:0 im ersten Halbfinale gegen West Ham (2:1), und bereitete im Rückspiel den 1:0-Siegtreffer vor. Natürlich stand er auch im großen Finale von Sevilla gegen die Glasgow Rangers auf dem Feld, 120 Minuten lang. Nur aus elf Metern wollte er lieber nicht schießen. Der verdiente Lohn für einen steilen Aufstieg vom Nobody zum Europapokalsieger: Die Uefa kürte ihn zum besten Nachwuchsspieler des Wettbewerbs. Muss man erst mal verkraften.

So etwas erleben viele in einer ganzen Karriere nicht, und so ist es in jungen Jahren auch relativ normal, dass man dann mal durch ein Tal hindurch, Zeiten erleben muss, die nicht vergnügungssteuerpflichtig sind – selbst wenn man in den entsprechenden Situationen gerne darauf verzichten könnte. Die häufige Nichtberücksichtigung in der Rückrunde der abgelaufenen Saison habe sehr wohl an ihm „genagt“, sagt Knauff. „Das letzte halbe Jahr lief nicht wie erhofft. Aber das war für mich auch ein Ansporn.“ Der Fokus ist wieder scharf gestellt.

Eintracht: Knauff macht Druck auf Buta

Die Verantwortlichen sind froh, den Spieler im Sommer fest von Borussia Dortmund verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis 2028 bedacht zu habe, Kostenpunkt knapp fünf Millionen Euro. Der BVB, der den Akteur ausgebildet hat, hatte nur geringes Interesse daran, den Rechtsaußen zurückzuholen, konnte und wollte ihm nicht die erhoffte Perspektive aufzeigen. Für Knauff war daher schnell klar, dass er dauerhaft nach Frankfurt umsiedeln will. „Wir haben im Verein einen guten Weg gemacht, und der Weg ist noch nicht vorbei.“

Knauff wird nun alles daran setzen, sich bei Dino Toppmöller zu empfehlen, auch wenn er „noch nicht bei 100 Prozent“ sei, „aber ich bin sehr weit, viel fehlt nicht mehr.“ Er will Aurelio Buta den Platz streitig zu machen. Unmöglich sollte das nicht sein, Buta ist zwar ein verlässlicher Spieler, aber kein unantastbarer. Zudem: Eric Dina Ebimbe, der in der erfolgreichen Hinrunde der letzten Spielzeit häufig rechts spielte, ist fest fürs Mittelfeld eingeplant. „Ich will mich in die erste Elf arbeiten“, sagt Knauff entschlossen. Dino Toppmöller hört es gerne, er ist froh über jede Alternative: „Mit seiner Geschwindigkeit kann uns Ansgar viel geben.“