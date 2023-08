Eintracht Frankfurt gibt wohl viel zu niedriges Gebot für Wunsch-Stürmer ab

Von: Andre Oechsner

Teilen

Eintracht Frankfurt sondiert den Stürmermarkt und gibt ein Angebot für eine der Wunschoptionen ab. Das ist allerdings viel zu niedrig, zudem ist die Konkurrenz riesig.

Frankfurt/Montpellier – Das Management von Eintracht Frankfurt muss in der Offensivabteilung auf jedwedes Szenario vorbereitet sein – in den verbleibenden Sommertransferwochen könnten sich noch einige personelle Veränderungen ergeben. Markus Krösche und Co. haben längst ihren Wunschstürmer identifiziert, liegen mit dem ersten Angebot aber deutlich unter dem Geforderten.

Elye Wahi Geboren: 02. Januar 2003 (Alter 20 Jahre), Courcouronnes Verein: HSC Montpellier Position: Mittelstürmer Marktwert: 35 Millionen Euro

Eintracht Frankfurt und Elye Wahi bereits einig?

Randal Kolo Muani könnte der Eintracht eine neue Rekordeinnahme bescheren, auch Rafael Borré und Lucas Alario sind unter Umständen auf dem Sprung. Die nächsten beiden Transferwochen stehen noch ordentlich Veränderungen an. Die Frankfurter Kaderplanung will vorgesorgt haben und ist schon seit Längerem hinter Elye Wahi her.

Verschiedenen Medienberichten zufolge sollen sich die Adlerträger und der 20-Jährige nach vielversprechenden Gespräche mit Trainer Dino Toppmöller sogar schon einig sein. Was somit noch zu bewerkstelligen gilt, ist die Übereinkunft mit Wahis Klub, dem HSC Montpellier. Und das scheint gar nicht so einfach.

Küsste er bald das Wappen von Eintracht Frankfurt? Elye Wahi im SGE-Visier. © IMAGO/JB Autissier

Eintracht Frankfurt: Widersprüche wegen Angebot für Elye Wahi

Gemäß Foot Mercato liegt das erste Eintracht-Angebot bei 28 Millionen Euro, die Bild berichtet über lediglich 13 Millionen. Es liegt die Vermutung nahe, dass Montpellier an den höchstbietenden Klub verkauft – und hierfür muss sich Frankfurt offenbar noch deutlich strecken.

Wie Sport1 berichtet, ruft Montpellier 40 Millionen Euro für Wahi auf, der im Süden Frankreichs noch über ein bis 2025 gültiges Arbeitspapier verfügt. Gute Karten im heißen Poker besitzt laut dem Guardian auch West Ham United. Das Geld sitzt in der Premier League bekanntermaßen ein bisschen lockerer.

Kane, Kim, Sabitzer, Openda, Gosens: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Elye Wahi: Eintracht Frankfurt muss sich gegen viele Klubs durchsetzen

West Hams neuer Technischer Direktor Tim Steidten ist gerade dabei, das Interesse an Wahi voranzutreiben und zu konkretisieren. Der Zentrumsstürmer blickt auf eine überragende Saison zurück, in der er 19 Tore in der Ligue 1 erzielte. Die sind gar nicht hoch genug einzuordnen, immerhin beendete Montpellier die Spielzeit lediglich auf Platz 12. Als Belohnung bekam der Franzose drei Spiele bei der U21-EM.

Ein Verbleib in der Ligue 1 ist ebenfalls nicht zur Gänze ausgeschlossen. Der RC Lens lässt zurzeit die Drähte wegen Wahi glühen und lockt nach einer herausragenden Saison mit der Teilnahme an der Champions League. Laut der Regionalzeitung La Voix du Nord befindet sich Lens gerade in abschließenden Gespräche mit einem seiner Sturmkandidaten. (aoe)