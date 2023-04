Angeblich erste Gespräche: Sucht Eintracht Frankfurt schon Glasner-Nachfolger?

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Eintracht Frankfurt will mit Oliver Glasner weitermachen – doch der ist sich unschlüssig. Angeblich soll es deshalb Gespräche mit einem potenziellen Nachfolger geben.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt steht im Sommer ein Umbruch bevor. Nach dem Sieg der Europa League 2022 und dem damit einhergehenden Einzug in die Champions League, blieb die Mannschaft in großen Teilen zusammen. Das wird sich nun ändern. Daichi Kamada wird den Verein ablösefrei verlassen, auch Evan Ndickas Vertrag läuft aus. Darüber hinaus bringen sich wohl Djibril Sow und Jesper Lindström für ihren nächsten Karriereschritt in Stellung. Und was aus Stürmer-Star Randal Kolo Muani wird, ist ebenfalls unsicher. Die SGE will deshalb beim Trainer Planungssicherheit.

Name: Oliver Glasner Alter: 48 Jahre (28. August 1974) Vertrag bis: 30. Juni 2024 Bisherige Trainer-Stationen: RB Salzburg (Co-Trainer), SV Ried, Linzer ASK, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt bietet Oliver Glasner Vertragsverlängerung an

Eintracht Frankfurt hat Oliver Glasner deshalb schon vor einiger Zeit eine Vertragsverlängerung angeboten, der SGE-Coach hat diese aber bisher nicht unterzeichnet. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis Juni 2024.

Gerüchte bringen den 48-Jährigen immer mit Top-Klubs aus der Premier League in Verbindung, am vergangenen Wochenende versuchte Glasner allerdings, damit aufzuräumen. „Ich fühle mich mega wohl, es ist eine tolle Zusammenarbeit, eine super Mannschaft und deswegen gehe ich davon aus, dass ich hier nächstes Jahr Trainer bin“, sagte er am Sky-Mikrofon.

Laut eines Berichts hat die Eintracht offenbar Kontakt zu einem möglichen Glasner-Nachfolger aufgenommen. © Sven Simon/imago

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich angeblich mit Nachfolger für Oliver Glasner

Und was, wenn nicht? Glasner besitzt bei Eintracht Frankfurt eine Ausstiegsklausel, die er bis zum letzten Spieltag der Saison 2022/2023 ziehen muss – sprich: entweder bis zum 27. Mai (dem letzten Bundesliga-Spieltag), oder bis zum 3. Juni, je nachdem, ob es die SGE ins DFB-Pokalfinale schafft. Sollte er sich also doch für einen Weggang entscheiden, bräuchten die Verantwortlichen eine schnelle Lösung.

Wie Sky Sport Austria berichtet, sollen die Bosse von Eintracht Frankfurt bereits an dieser Lösung arbeiten – und erste Gespräche mit Salzburg-Trainer Matthias Jaissle geführt haben. Der wiederum könnte sich laut des Berichts ein Engagement in Frankfurt gut vorstellen.

Die erfolgreichsten Trainer von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Matthias Jaissle angeblich Kandidat auf Trainerposten bei Eintracht Frankfurt

Jaissle besitzt bei Salzburg einen Vertrag bis 2025, könnte den Verein im Sommer aber für eine niedrige einstellige Millionensumme verlassen, berichtet Sky. Der Grund soll eine mündliche Absprache sein, seine Ausstiegsklausel würde nämlich erst 2024 greifen.

Dass die Eintracht für einen potenziellen Nachfolger nach Salzburg schielt, wäre nicht ungewöhnlich. Sowohl Glasner als auch sein Vorgänger Adi Hütter standen beide schon bei dem Verein unter Vertrag, die SGE hat gute Erfahrungen damit gemacht.

Eintracht Frankfurt mit Lösung im Falle eines Glasner-Abgangs?

Doch es erscheint am Ende – und vor allem nach Glasners Aussage – doch eher unwahrscheinlich, dass bereits in diesem Sommer ein neuer Trainer an der Seitenlinie von Eintracht Frankfurt steht.

Die SGE möchte den begonnenen Weg mit dem 48-Jährigen gerne weitergehen und wird als oberste Priorität die anvisierte Vertragsverlängerung weiter verfolgen. Sollte sich Glasner dagegen entscheiden, weil ein unwiderstehliches Angebot von der Insel lockt, hätten die Verantwortlichen laut Sky aber schon eine Lösung parat. (msb)