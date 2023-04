Möller fordert Einigkeit bei der Eintracht: „Wäre eine Schande, wenn Leute von Bord gehen“

Von: Christoph Gschoßmann

Führungsstreit in Frankfurt: Der Zoff beschäftigt auch frühere Eintracht-Aktive. Ein Krisengipfel soll Ruhe bringen beim Europa-League-Sieger.

Frankfurt / München - Der Führungsstreit bei Eintracht Frankfurt - er lässt auch Andreas Möller nicht ungerührt. Der Ex-Weltmeister Andreas Möller hat vor den möglichen Folgen gewarnt. „Es ist leider ein bisschen Wind aufgekommen bei Eintracht, und ich weiß nicht, ob es ein Sturm oder ein Tornado wird. Es wäre schade, wenn jetzt Leute von Bord gehen, egal wer. Sie sollten versuchen, sich wieder zu vereinen, zum Wohle des Vereins.“ Das sagte der 55 Jahre alte frühere Profi des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch bei Bild. Möller sieht für die Eintracht eine Gelegenheit: „Die Chance, sich in den kommenden Jahren im oberen Drittel zu etablieren, ist so groß wie lange nicht.“

Andreas Möller Geboren: 2. September 1967 in Frankfurt-Nordend Ehemalige Vereine: Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Juventus Turin, FC Schalke 04 Länderspiele: 85 (29 Tore) Größte Erfolge: Weltmeister 1990, UEFA-Pokal-Sieger 1993, Deutscher Meister 1995 und 1996, Europameister 1996, Champions-League-Sieger 1997

Beim Europa-League-Sieger soll es laut Medienerichten an diesem Mittwoch zu einem Krisengipfel unter der Leitung von Präsident Peter Fischer kommen. Die Situation zwischen Vorstandsprecher Axel Hellmann, über dessen Abschied zur Deutschen Fußball Liga (DFL) spekuliert wird, und Aufsichtsratschef Philip Holzer gilt als zerfahren. Für Möller scheint die Sache klar: „Wie so oft: Im Erfolgsfall kommen dann eventuell mal persönliche Eitelkeiten zum Tragen.“ Möller erinnert sich an einen seiner größten Erfolge und die Folgen: „In Dortmund war es nach dem Gewinn der Champions League 1997 ähnlich.“ Möller war bis 2022 Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei den Frankfurtern, verlängerte seinen Vertrag aus familiären Gründen aber nicht.

Andreas Möller, ehemaliger Nationalspieler, sagt über den Eintracht-Zoff: „Wie so oft: Im Erfolgsfall kommen dann eventuell mal persönliche Eitelkeiten zum Tragen.“ © Fredrik von Erichsen/dpa

Wertgutachten über Frankfurft: Sind 500 Millionen zu viel?

Im Kern soll es den Medienberichten zufolge um ein vom Vorstand bei einer Rating-Bank in Auftrag gegebenes Wertgutachten gehen. Im Aufsichtsrat soll es demnach Stimmen geben, die den angeblichen Wert von etwa 500 Millionen Euro für die Fußball-AG für zu hoch angesetzt halten. Holzer und sein Geschäftspartner Stephan Orenstein sind gleichzeitig Anteilseigner, sie besitzen 16,81 Prozent der Anteile an der Fußball-AG. Geht es um den Erwerb weiterer Pakete, kommt dem Käufer eine niedrigere Bewertung zugute. Dem Verein ist freilich an einer hoch eingestuften Wertung gelegen.

Nicht nur Möller macht sich Sorgen um die Eintracht. Auch der einstige Adler-Coach Dragoslav „Stepi“ Stepanovic“ hat wenig Verständnis für den Zwist bei den sportlich kriselnden Frankfurtern. „Ich hätte nie gedacht, dass sie so streiten. Diese Unruhe ist überhaupt nicht gut für Eintracht. Es wäre wichtig, einen klaren Weg zu haben. Die offenen Streitigkeiten müssen geklärt werden, und zwar schnell!“, forderte er in dem Bild-Bericht. (cgsc mit dpa)