Eintracht Frankfurt: Als Uwe Kliemann um den Pokaltriumph gebracht wurde

Von: Thomas Kilchenstein

Teilen

War nie Pokalsieger mit der Eintracht: Uwe Kliemann (1973). © Imago

Ein Blick in die Historie: Ein kurioses Finale 1974 und eines, in dem der junge Karl-Heinz Körbel dem Wettergott dankte

Uwe Kliemann zum Beispiel, der Funkturm, er wäre auch gerne Pokalsieger geworden. Er hatte es sich verdient, damals in den 70er Jahren. Stand da hinten bei Eintracht Frankfurt wie eine eins, bald zwei Meter groß, köpfte jeden Ball weg, grätschte gnadenlos mit bis zum Knöchel heruntergerollten Stutzen, packte bei Bedarf vorne die Brechstange aus, wenn die feinfühligen Herren Grabowski, Hölzenbein, Nickel oder Rohrbach nicht weiterkamen.

Uwe Kliemann ist aber kein Pokalsieger geworden, zumindest nicht mit der Eintracht. Denn er spielte, als das Finale in Düsseldorf gegen den Hamburger SV angepfiffen wurde, schon bei Hertha BSC. Es war ein einmaliges Kuriosum: In der Saison 1973/74 fand das Pokal-Endspiel - wegen der WM im eigenen Land - erst in der neuen Saison statt, am 17. August, eine Woche vor dem Bundesligastart, und da war Kliemann schon nicht mehr bei der Eintracht. Auf heute übertragen hieße das: Die Eintracht müsste im Finale gegen Leipzig ohne Kamada, Touré, vermutlich Ndicka, Kolo Muani und Lindström spielen. Und ohne Trainer Oliver Glasner. Undenkbar. Damals aber wurde es so gemacht. Das Halbfinale (gegen Bayern München, 3:2 n.V,) gab es im April, das Endspiel im August.

Der 74-er Triumph war der erste Pokalsieg der Eintracht, zehn Jahre zuvor, 1964, hatten die Hessen noch ein Endspiel gegen 1860 München 0:2 verloren, gegen den HSV brauchten sie die Verlängerung.

Dabei lief alles nach Plan: Gert Trinklein, der Libero, widersetzte sich mal wieder der strikten Order von Trainer Dietrich Weise, nur nicht die Mittellinie zu überqueren. Trinklein tat noch viel mehr, sein Solo übers ganze Feld krönte er mit dem 1:0 und einem Purzelbaum. Kurz vor dem Ausgleich durch Ole Björnmose (75.) hatte Tommy Rohrbach einen Kaiser vergeben, allein vor dem Tor köpfte er ans Außennetz, Bernd Hölzenbein hat geschimpft wie ein Rohrspatz, ein 2:0 wäre die Entscheidung gewesen, „so wurde es mehr Arbeit“, erzählte Rohrbach, inzwischen 74, jüngst bei Eintracht-TV.

Hölzenbein selbst (95.) und „Scheppe“ Kraus (115.) machten dann den Sack zu beim 3:1 - und Gert Trinklein konnte abends in Frankfurt halbwegs ruhigen Gewissens die Eröffnung seiner Kneipe in Sachsenhausen feiern. Für Hölzenbein und Kapitän Jürgen Grabowski, der bei der Pokalübergabe das Trikot des HSV trug, war es binnen fünf Wochen der zweite Ritterschlag: Am 7. Juli war die Frankfurter Flügelzange Weltmeister geworden.

Kein ganzes Jahr später stand die Eintracht erneut im Finale, 1975, dieses Mal in Hannover, Gegner war der MSV Duisburg, und diese Partie beeinflusste ganz entscheidend der Wettergott. Denn nach einer wahren Hitzeschlacht in der ersten Halbzeit ging mit Beginn der zweiten ein gewaltiges Donnerwetter mit Starkregen hernieder. Im Nu war der Rasen rutschig, der Ball glatt, als die Ecke von Grabowski in den Strafraum flog, Duisburger ausrutschten, Hölzenbein zunächst an MSV-Torhüter Dietmar Linders scheiterte (der anfangs noch ohne Handschuhe spielte), ehe dann Karl-Heinz Körbel die Kugel mit links ins Tor schoss (57.). Hochverdient, denn die Hessen hatten zuvor, im sonnigen Teil des Spiels, Chancen en masse ausgelassen.

„Karl-Heinz, heute läuft nichts, Sie müssen es richten“, habe Trainer Weise zu Körbel in der Halbzeitpause gesagt. Der Charly gehorchte. „Der Regen hat uns geholfen“, sagte der heute 68-Jährige, einziger Eintracht-Spieler, der viermal den Pokal gewann. Es sollte das einzig Tor bleiben, dann startete die Party, bei der - natürlich - wieder Gert Trinklein und Tommy Rohrbach die Feierbiester waren. Trinklein verpasste anderntags sogar den Flug nach Hause.

Körbel war seinerzeit ein Youngster von 20 Jahren, und als er sich, wie alle anderen, beim Bankett eine Zigarre anstecken wollte, hat Dietrich Weise bitterböse geguckt: „Nehmen Sie das Ding aus dem Mund“, hat er gezürnt. Auch da hat Charly gehorcht.