Doch kein Saisonaus? Eintracht-Allrounder offenbar Option für das DFB-Pokalfinale

Von: Johannes Skiba

Kristijan Jakic fehlt Eintracht Frankfurt seit über einem Monat. Der Kroate arbeitet jedoch hart für einen Kaderplatz im DFB-Pokalfinale.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt bündelt die letzten Kräfte für den Saisonendspurt. Neben den zwei verbleibenden Bundesliga-Partien gegen Schalke 04 und den SC Freiburg steht zum Abschluss das DFB-Pokalfinale gegen Leipzig an. Mit einem Sieg in Berlin könnte die SGE ein versöhnliches Ende dieser Spielzeit feiern, die, trotz der Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League, eher für Ernüchterung bei den meisten Anhängerinnen und Anhängern sorgt. Außerdem wäre ein Pokalsieg, ein Jahr nach dem Triumph in der Europa League, der gebührende Abschied für Erfolgstrainer Oliver Glasner. Für dieses große Vorhaben könnte Kristijan Jakic überraschend doch zur Verfügung stehen, wie die Bild berichtet.

Kristijan Jakic Geboren: 14. Mai 1997 in Split, Kroatien Aktueller Verein: Eintracht Frankfurt Position: Defensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurts Kristijan Jakic trainiert wieder

Seit Mitte April plagt sich Eintracht Frankfurts Kristijan Jakic mit einer Achillessehnen- und Wadenverletzung, die für ihn mutmaßlich das Saisonaus bedeutete. Das letzte Mal stand der Kroate beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Platz.

Oliver Glasner erklärte die Ungewissheit über die Ausfallzeit des 26-Jährigen: „Bei Muskeln und Sehnen kann es schon mal die ein oder andere Woche länger dauern. Wir geben alles, damit er noch mal für uns spielen kann. Es ist aber nicht in Stein gemeißelt.“ Doch mittlerweile absolviert Jakic bereits wieder individuelle Trainingseinheiten und hat das Pokalfinale im Blick.

Kristijan Jakic nimmt das DFB-Pokalfinale ins Visier. © imago/Romano

Flexibilität von Jakic ist ein Trumpf für Eintracht Frankfurt

Bis zu seiner Verletzung verbuchte Kristijan Jakic wettbewerbsübergreifend 36 Einsätze für Eintracht Frankfurt. Besonders seine Flexibilität macht den Profi besonders wertvoll. So kam der gelernte defensive Mittelfeldspieler vermehrt als rechter Innenverteidiger der Dreierkette sowie als rechter Schienenspieler zum Einsatz.

Für das DFB-Pokalfinale am 3. Juni könnte der Allrounder zumindest wieder in den Kader rücken. Das ist zumindest das Ziel. Eine Option für die Stammformation ist Jakic dann aber nicht. Anders als Philipp Max, der nach seiner Oberschenkelverletzung schon auf Schalke (20. Mai) wieder eine Option für Coach Glasner sein könnte. (jsk)