Alles auf Angriff bei Eintracht Frankfurt

Von: Ingo Durstewitz

Bundesliga-Check, Teil 18: Eintracht Frankfurt. Ein internationaler Platz soll es wieder werden, aber alles steht und fällt mit Randal Kolo Muani.

Frankfurt – Ein Jahr nach dem epischen Triumph von Sevilla startet Eintracht Frankfurt eine neue Mission, steht vor einem kleinen Neuanfang. Das liegt alleine schon am Trainerwechsel: Erfolgscoach Oliver Glasner musste nach einer ruckeligen Rückrunde mit Atmo-Störungen und öffentlichen Fehltritten den Verein verlassen, Dino Toppmöller, unbeleckt, soll sein Werk fortführen. Man darf gespannt sein, wohin die Reise geht. Um die europäischen Plätze soll das Team kämpfen, der Angriff auf die Spitze ist geplant. „Unser Ziel ist es, regelmäßig international zu spielen“, sagt Sportvorstand Markus Krösche. Fest steht schon mal: Um die Formulierung hoher Ziele drückt sich der Manager nicht.

Eintracht Frankfurt Gegründet am: 8. März 1899 Präsident: Peter Fischer Trainer: Dino Toppmöller

Wie stark ist der Kader von Eintracht Frankfurt?

Am 2. September ließe sich die Frage leichter beantworten, dann ist das Transferfenster geschlossen. Endlich. Dann herrscht Klarheit – darüber, ob Jesper Lindström bleibt. Und vor allem: Was aus Himmelsstürmer Randal Kolo Muani wird. Seit Wochen und Monaten diskutiert ganz Frankfurt die Frage rauf und runter: Bleibt er? Oder geht er? In einiger Rasanz verändern sich die Prognosen, selbst die intern angestellten. Fakt ist: Der Poker tobt. Kolo Muani ist begehrt, mit Paris Saint-Germain soll er einig sein. Aber er hat seinen Preis, 100 Millionen. Zahlt den jemand, also PSG, ist er weg. Wenn nicht, bleibt er. Also vielleicht. Und damit sind wir bei der Ausgangsfrage.

Denn mit Kolo Muani steht und fällt die Bewertung der Kaderstärke. Mit ihm ist die Eintracht ein Kandidat für die Spitzenplätze, ohne ihn eher nicht – es sei denn, sein Nachfolger würde einschlagen. Der soll Landsmann Elye Wahi aus Montpellier sein. Doch ob er es wird? Insgesamt sind das sehr viele Konjunktiv-Konstruktionen, die das Ganze schwierig machen. Stand jetzt ist der Kader ganz gut austariert, spannend modelliert, mit Erfahrung, Tempo und Hochbegabten aufgepeppt worden. Das sieht ganz vernünftig aus, und mit einem Ballermann ganz vorne ist vieles möglich. Den hatte die Eintracht in den letzten Jahren immer: Seb Haller, Luka Jovic, André Silva, Kolo Muani. Nur einmal stürmte in Rafael Borré kein klassischer Torjäger – prompt gewann die Eintracht die Europa League.

Worauf steht der Trainer von Eintracht Fankfurt?

Dino Toppmöller mag schönen Fußball, attraktiv soll er sein, schnell und kreativ, immer nach vorne gerichtet. Das liegt in den Genen. Schon Papa Klaus ließ in den 90ern heißen, wilden Spektakelfußball spielen. Schöner war es nie mehr, sagte einst Maurizio Gaudino. Nicht davor und nicht danach. Und Toppi junior? Kommt ruhig und besonnenen daher, spricht die Sprache der Spieler, auch auf Französisch, ist einer zum Anlehnen, ein Zuhörer und Kümmerer.

Er will das Team mitnehmen, es begeistern und seine Ideen auf Augenhöhe vermitteln, er ist ein Trainer der neuen Generation, kommunikativ, kein autoritärer Knochen. Ob’s verfängt? Wird man sehen. Interessant zu beobachten wird sein, wie Toppmöller mit Drucksituationen und Misserfolgen umgeht. Die Eintracht ist ein notorisch aufgeregter Standort, emotional aufgeladen. Da muss Toppmöller durchs Stahlbad. Ob er das in seiner ersten Bundesligasaison als Cheftrainer packen kann? Die, die nahe an ihm dran sind, haben keinen Zweifel, sind zu 100 Prozent überzeugt. Alle anderen werden es erfahren.

Wo hapert es noch bei Eintracht Frankfurt?

Zu- und Abgänge Zugänge: Jessic Ngankam (Hertha BSC), Harpreet Ghotra (eigene U21), Robin Koch (Leeds United, Leihe), Ellyes Skhiri (1. FC Köln), Davis Bautista (SD Aucas), Ansgar Knauff (Borussia Dortmund, nach Leihe fest verpflichtet), Ali Akman (Göztepespor, Leihe beendet), Junior Dina Ebimbe (Paris St. Germain, nach Leihe fest verpflichtet), Dario Gebuhr, ( eigene Jugend), Jens Petter Hauge (KAA Gent, Leihe beendet), Igor Matanovic (FC St. Pauli, Leihe beendet), Hugo Larsson (Malmö FF), Omar Marmoush (VfL Wolfsburg), Philipp Max (PSV Eindhoven, nach Leihe fest verpflichtet), Jerome Onguene (FC Salzburg, Leihe beendet), Willian Pacho (Royal Antwerpen), Noel Futkeu (Schwarz-Weiß Essen), Nnamdi Collins (Borussia Dortmund). Abgänge: Ali Akman (FCV Dender), Djibril Sow (FC Sevilla), Jerome Onguene (Servette FC, Leihe), Diant Ramaj (Ajax Amsterdam), Ragnar Ache (1. FC Kaiserslautern, war zuvor an Greuther Fürth verliehen), Evan Ndicka (AS Rom), Daichi Kamada (Lazio Rom), Almamy Toure (Vertragsende), Jan Schröder (Delaware Fightin‘ Blue Hens)

Ein neuer Trainer hat neue Ideen, die lassen sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Deshalb fällt im Eintracht-Kosmos das Wörtchen „Prozess“ inflationär häufig. Die Mannschaft ist nicht eingespielt, Automatismen greifen noch nicht. Das ist aber relativ normal, die Vorbereitung war kurz, die Tage lang, der Input immens. Die Frage wird sein: Bekommt die Eintracht ihre Defensive in den Griff? Schafft sie es, Standards zu verteidigen und selbst aus ruhenden Bällen Kapital zu schlagen? Hört sich banal an, ist aber ungeheuer wichtig. Kann sie das gewünschte Offensivspiel entsprechend auf den Platz bringen? Und: Reicht die Qualität auf den Außenbahnen links und rechts aus?

Wer sticht bei Eintracht Frankfurt heraus?

Ganz klar: Kolo Mu... Okay, das stimmt zwar, wäre aber doch (siehe „Wie stark ist der Kader?“) langweilig. Hmm, also: Bemerkenswert ist die Karriere des Bundesliga-Dinos Makoto Hasebe, der älteste Eintracht-Feldspieler aller Zeiten, der älteste aktuelle Bundesligaprofi und schon jetzt in der Top Ten der Bundesliga-Historie. Der Mann ist ein Phänomen, wird bald 40. Wahrscheinlich ist für ihn nicht mal mit 66 Schluss. Dann hätte er auch Rekordhalter Klaus Fichtel in die Tasche gesteckt, der mit 43 Jahren und 184 Tagen Schluss machte. Hase kann immer noch mithalten. Gehört zu dem Teil der Eintracht, der vom „Aussterben“ bedroht ist.

Also die Urgesteine, von denen so wenige nachkommen, die aber wichtig sind für Werte wie Treue, Identifikation und Loyalität. Kapitän Sebastian Rode geht nach dieser Saison in Rente, Timmy Chandler ist in erster Linie für die Kabinenhygiene zuständig. Einzig Kevin Trapp, Nationaltorwart, wird noch ein paar Jahre das Gesicht der Eintracht sein. Inmitten der permanenten Umbrüche sind mal wieder ein paar Konstanten gefragt. Wichtiges Zukunftsthema für die Herren Krösche und Co.

Was ist drin für Eintracht Frankfurt?

Die internationalen Plätze sollten möglich sein, hinter den Top vier balgt sich die Eintracht um Platz fünf oder sechs. Und: Mit dem Conference-League-Titel liebäugelt der eine oder andere intern. Doch der Weg nach Athen ist weit.

