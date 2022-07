Eintracht Frankfurt bei Ajax Amsterdam: Testspiel live im TV und Live-Stream

Vorbereitung auf neue Saison

Eintracht Frankfurt trifft sich zu einem hochkarätigen Test mit Ajax Amsterdam: So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Dann wartet neben der Bundesliga und dem DFB-Pokal erstmals in der Vereinsgeschichte auch die Champions League auf die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner. Der Österreicher will sein Team deshalb so gut wie möglich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten.

Im Trainingslager im österreichischen Windischgarsten hat Eintracht Frankfurt bereits zwei Testspiele gegen den Linzer ASK und den FC Turin bestritten, beide Partien wurden gewonnen. Am Samstag (23. Juli) kommt es nun zum Härtetest gegen Ajax Amsterdam in Grödig bei Salzburg. Ajax ist seit Jahren in der Champions League vertreten und schaffte es in der Saison 2018/2019 überraschend sogar bis ins Halbfinale.

Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam: Ansgar Knauff wieder dabei

Gute Neuigkeiten gibt es von Ansgar Knauff. Der 20 Jahre alte Rechtsaußen hatte sich eine schmerzhafte Beckenprellung zugezogen und deshalb fast das gesamte Trainingslager verpasst. Am Dienstag (19. Juli) stand er wieder mit auf dem Trainingsplatz in Frankfurt und konnte auch alle Übungen mitmachen. Die Leihgabe von Borussia Dortmund ist gegen Ajax Amsterdam sicher eine Option für die Startelf.

An der Seitenlinie von Ajax Amsterdam gibt es in diesem Sommer ein neues Gesicht. Erfolgstrainer Erik ten Hag hat den Verein in Richtung Manchester United verlassen, Nachfolger ist Alfred Schreuder. Der frühere Assistenztrainer von Erik Ten Hag und Ronald Koeman beim FC Barcelona stand in der Saison 2019/2020 bei der TSG Hoffenheim als Cheftrainer an der Linie und soll nun bei Ajax Amsterdam die Erfolgsgeschichte des Klubs weiterschreiben.

Anstoß der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam ist am Samstag, 23.07.2022, um 15.00 Uhr in Grödig/Österreich. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam: Testspiel live im Free-TV bei Sport1

Der Sportsender Sport1 überträgt das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam am Samstag, 23.07.2022, live und in voller Länge im Free-TV.

Die Übertragung beginn um 14.55 Uhr, um 15 Uhr ertönt der Anpfiff.

Sport1 bietet darüber hinaus einen kostenlosen Live-Stream an.

Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam: Testspiel live bei Sky

Auch Sky Sport News überträgt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam am Samstag live und in voller Länge.

Die Übertragung beginnt ebenfalls um 14.55 Uhr, um 15 Uhr wird die Partie angepfiffen.

Um das Match bei Sky schauen zu können, benötigen Sie Abo.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen. (werblicher Link)

Weiter besteht die Möglichkeit, das Spiel bei WOW (vormals Sky Ticket) zu streamen.

Für die Nutzung von WOW wird ein Account benötigt, der ebenfalls kostenpflichtig ist.

Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam: Testspiel im Live-Stream von EintrachtTV

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam wird ebenfalls im vereinseigenen EintrachtTV zu sehen sein.

Für die Nutzung wird ein Account benötigt, der kostenpflichtig ist.

