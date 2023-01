Eintracht Frankfurt mit Interesse an Skhiri vom 1. FC Köln? Ablösefreier Transfer möglich

Von: Sascha Mehr

Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln. © IMAGO/UWE KRAFT

Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse an einem Spieler des 1. FC Köln. Der Profi wäre im Sommer ablösefrei zu haben.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt arbeitet intensiv am Kader für die kommende Saison. Sportvorstand Markus Krösche will im besten Fall erneut ein Schnäppchen machen wie im Vorjahr mit Randal Kolo Muani, der ablösefrei vom FC Nantes an den Main wechselte. Im kommenden Sommer könnte ein weiter Profi zum Nulltarif kommen, denn nach Informationen der Bild buhlt die SGE um Ellys Skhiri vom 1. FC Köln, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft.

Der 1. FC Köln würde die Zusammenarbeit mit dem tunesischen Nationalspieler gerne ausweiten, doch die Zeichen stehen auf Trennung. „Er ist in den vergangenen Jahren ein bisschen unter dem Radar gelaufen, weil man seine Qualitäten nicht auf den ersten Blick erkennt. Wir werden natürlich auch mit dem FC sprechen, wie die Konditionen für eine Verlängerung sind. Man muss realistisch sagen: Es ist für Köln nicht unmöglich, Ellyes Skhiri zu halten, aber es wird sehr, sehr schwer“, sagte Michael Reschke, Europa-Chef von Skhiris Berateragentur ICM Stellar, im vergangenen Herbst zum Express.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Skhiri?

Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, glaube nicht, dass eine Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler klappen wird. „Ich würde ihn gerne behalten und mich freuen, wenn er bleibt. Die Aussagen sind aber eindeutig so, dass er einen neuen Weg gehen will“, so der Coach zum Express. Neben Eintracht Frankfurt soll aus der Bundesliga auch Borussia Dortmund großes Interesse an Skhiri, haben, der den größten Marktwert von allen Spielern des 1. FC Köln aufweist. Der BVB verpflichtete bereits zu Beginn der laufenden Spielzeit mit Salih Özcan und Anthony Modeste zwei FC-Profis.

Eintracht Frankfurt: Konkurrenz im Werben um Skhiri

Neben dem Bundesliga-Duo buhlt aber auch Olympique Lyon um den Tunesier, wie der französische TV-Sender RMC Sport berichtet. Offenbar stehen bereits Gespräche mit Skhiris Beratern an, um einen Transfer im Januar zu realisieren. Der 1. FC Köln könnte bei einem finanziell reizvollen Angebot schwach werden, denn jetzt im Winter ist die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für den Mittelfeldspieler zu erhalten. Sollte ein Wechsel nach Lyon klappen, würden die SGE und der BVB in die Röhre schauen.

Unterdessen hat Eintracht Frankfurt die sofortige Freistellung des U19-Cheftrainers Damir Agovic bekanntgegeben. Sein Co-Trainer übernimmt interimsweise. (smr)