Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln: Wer zeigt die Bundesliga heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Frankfurts Stürmer Lucas Alario und Kolo Muani wollen gegen den 1. FC Köln wieder treffen. © Imago/Michael Taeger

Eintracht Frankfurt will den ersten Bundesliga-Sieg einfahren. Alle Infos, wer die Partie gegen den 1. FC Köln heute live im TV und Stream zeigt.

Frankfurt am Main ‒ Der dritte Bundesliga-Spieltag steht an, Eintracht Frankfurt will vor heimischem Publikum endlich wieder jubeln können. Nach der 1:6-Auftaktklatsche gegen den FC Bayern und dem umstrittenen Unentschieden bei Hertha BSC, kommt nun der 1. FC Köln ins Frankfurter Waldstadion. Die SGE wird diesmal auf etwas mehr Glück mit den Schiedsrichtern hoffen. Im Olympiastadion wurde der mögliche Last-Minute-Sieg per Elfmeter vom Videobeweis zurückgenommen ‒ sehr zum Ärger der Adler.

„Der Videobeweis ist dazu da, klare Fehlentscheidungen zu korrigieren. Wenn du dann aber gefühlt zehn Minuten schauen musst, ist es für mich keine Fehlentscheidung mehr, von daher weiß ich nicht, was er sich da angeschaut hat“, so Keeper Kevin Trapp. Nur am Schiedsrichter kann das Unentschieden trotz des zurückgenommenen Elfmeters nicht festgemacht werden. Immerhin ließ die Hertha während der zweiten Halbzeit einige große Chancen liegen. Sportlich ist das Remis für die Elf von Oliver Glasner also durchaus vertretbar.

Bundesliga, 3. Spieltag Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln Datum: Sonntag, 21. August 2022 Anpfiff: 15.30 Uhr Stadion: Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

Eintracht Frankfurt erwartet den 1. FC Köln nach der Conference League

Der kommende Gegner aus Köln hat die ersten Saisonspiele etwas erfolgreicher absolviert, gegen Schalke und in Leipzig sammelte die Mannschaft von Steffen Baumgart vier Punkte. Wie fit die Geißböcke in Frankfurt auftreten, wird sich jedoch zeigen müssen. Am Donnerstag stand das Conference-League-Playoffs-Spiel gegen Fehervar an. Erstmals seit 2017 muss sich der FC im Deutsche-Bank-Park also mit der Doppelbelastung auseinandersetzen.

Wie sich das auf eine gesamte Saison auswirken kann, hat die SGE im vergangenen Jahr zu spüren bekommen. Mit dem Erfolg in der Europa League haben die Adler Fußball-Geschichte geschrieben, in der Bundesliga reichte es gleichzeitig lediglich für den elften Platz. Wie die Kölner das erste Spiel im europäischen Wettbewerb wegstecken, wird sich zeigen. Die Eintracht wird vor den eigenen Fans sicherlich einiges nach vorne werfen, um die ersten drei Punkte einzufahren.

Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln: Läuft das Bundesliga-Spiel heute live im TV?

Im linearen Fernsehen wird die Partie nicht zu sehen sein. Die Spiele am Freitag-Abend und Sonntag können nur über die DAZN-Streams geschaut werden. Sollten Sie ein gültiges Abonnement abgeschlossen haben, können Sie die Begegnung gegen den 1. FC Köln immerhin auf einem Smart-TV anschauen. Sky überträgt nur am Samstag die Spiele der Bundesliga.

Bundesliga am Sonntag: Wer zeigt Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln heute im Live-Stream?

Der DAZN-Stream beginnt am Sonntag um 14.45 Uhr. Moderator Max Siebald führt durch die Vorberichte, Jan Platte kommentiert das Geschehen auf dem Rasen und Experte ist Ex-Bundesliga-Stürmer Benny Lauth. Sie können den Stream von DAZN entweder in ihrem Browser öffnen oder in den Apps auf ihren Mobilgeräten.

Begegnung: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln TV: DAZN (Smart-TV) Live-Stream: DAZN Live-Ticker: FR.de

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln im Live-Ticker

Sollten Sie keinen DAZN-Zugang besitzen, können Sie alternativ den Live-Ticker von FR.de im Auge behalten. Dort wird jede wichtige des Spiels live für Sie mitgeschrieben. (ta)