Eintracht-Flitzer Knauff: Wieder ausgebremst

Von: Ingo Durstewitz

Erst einmal auf Eis: Ansgar Knauff (im gelben Leibchen) verpasst nicht nur die U21-EM, er wird der Eintracht länger fehlen. © dpa

Eintracht-Profi Ansgar Knauff fällt nach Schlüsselbein-OP länger aus und muss seinen Neustart verschieben. Kollege Faride Alidou bringt sich hingegen in Stellung, hat aber selbst Probleme / Interesse an Robon Koch?

Am Tag danach konnte Ansgar Knauff schon wieder lächeln, etwas gequält zwar, aber immerhin. Am Tag davor ist für den Berufsfußballer der Frankfurter Eintracht erst einmal eine Welt zusammengebrochen. Denn: Im Freundschaftsspiel der U-21-Nationalmannschaft am Freitag gegen die Schweiz (3:1) zog sich der 21-Jährige nach einem Sturz auf die Schulter einen Schlüsselbeinbruch zu, tags drauf lag er schon auf dem OP-Tisch. Und nach dem samstäglichen Eingriff postete der Außenbahnspieler ein Bild aus dem Krankenbett. Verband an der rechten Schulter, linker Daumen nach oben. Alles gut verlaufen, alles okay. Zumindest den Umständen entsprechend.

Doch die dazu gehörige Botschaft lässt den tiefen Frust erkennen, den Knauff zu bekämpfen hat. „Es ist gerade nicht leicht, die richtigen Wort dafür zu finden, und ich bin extrem enttäuscht“, schrieb er bei Instagram. „Aber ich versuche alles, um so positiv wie möglich zu bleiben, nach vorne zu schauen und wenn alles verheilt ist, noch stärker wieder zurückzukommen.“ Was anderes bleibt ihm nicht übrig.

Die am 21. Juni beginnende U-21-EM in Georgien und Rumänien, in die Deutschland als Titelverteidiger startet, wird er definitiv verpassen, was auch die Sportliche Leitung der wichtigsten DFB-Nachwuchsmannschaft ziemlich geschockt hat. „Das hat uns alle schwer getroffen“, sagt ´Trainer Antonio Di Salvo. „Es ist ein großer Verlust.“ Der Coach nominierte den Hoffenheimer Finn Ole Becker nach.

Für Knauff hingegen beginnt nun der Kampf gegen die Zeit. Den Trainingsstart seines Stammvereins Eintracht Frankfurt am 10. Juli wird er verpassen. Und sehr wahrscheinlich auch den Saisonstart, eine Ausfallzeit von acht Wochen ist bei einem Schlüsselbeinbruch nichts Ungewöhnliches. Für den cleveren Burschen aus Göttingen ist das der ultimative Nackenschlag, aber irgendwie passt die schwere Verletzung auch ins gesamte Bild.

Denn Knauff hat ein Jahr zum Vergessen hinter sich, eine schwierige Saison, die für ihn nicht viel unbefriedigender hätte laufen können. Seine Geschichte ist ein Lehrbeispiel dafür, wie schnell es im Fußball nach oben und wieder nach unten gehen kann. Vor einem Jahr war der schnelle Mann ein gefeierter Held, ein Shootingstar, der von null auf 100 durchstartete und förmlich durch die Decke schoss. Am Europa-League-Titel der Eintracht hatte er keinen kleinen Anteil, die Uefa wählte ihn zum besten Nachwuchsspieler des Wettbewerbs. Und dann: der Absturz.

Zwischen den Mühlsteinen

Es ging steil bergab, mit dem Tiefpunkt ganz zum Schluss: Im Pokalendspiel stand Knauff nicht mal mehr im Kader. „Keine einfache Zeit“, sagt er rückblickend. Die Beziehung zu Ex-Trainer Oliver Glaser war nachhaltig gestört. Der Fußballlehrer bescheinigte dem Rechtsfuß überschaubare Trainingsleistungen und eine zu laxe Einstellung. Glasner, nicht unbedingt als geduldiger Förderer unfertiger Spieler bekannt, war des Ganzen überdrüssig, irgendwann ließ er Knauff links liegen. Beim Spieler selbst ging der Kopf nach unten. Seine Bilanz: 24 Bundesligaspiele, 14-mal Startelf, ein Tor, zwei Vorlagen. Nun ja.

Knauff gehört definitiv zu den Spielern, die nicht so furchtbar böse darüber sind, dass Oliver Glasners Mission in Frankfurt nach zwei Jahren endete. Umso mehr brannte er auf den Neustart unter Dino Toppmöller, wollte durchstarten – mit einem zusätzlichen Schub im Rücken. Denn auch seine persönliche Zukunft hat sich geklärt, erst vor zehn Tagen verpflichtete die Eintracht den Spieler fest, kaufte ihn für knapp fünf Millionen Euro aus dem Vertrag bei Borussia Dortmund und stattete ihn mit einem Kontrakt bis 2028 aus. Das macht man nur, wenn man überzeugt ist. Knauff wollte das in ihn gesteckte Vertrauen zurückzahlen. Jetzt liegt er erst einmal auf Eis.

Ähnlich unbefriedigend lief die vergangenen Spielzeit für den U-21-Kollegen Faride Alidou, der die EM dazu nutzen will, um sich Selbstvertrauen zu holen und mit breiter Brust nach Frankfurt zurückzukehren. Der 21-Jährige hat sich seine Premierensaison bei der Eintracht anders vorgestellt, er kam zwar auf 21 Pflichtspiele, stand aber kein einziges Mal stand in der Startformation.

Der Hamburger Jung steht sogar stellvertretend für die inhaltlichen Differenzen zwischen Oliver Glasner auf der einen und Sportvorstand Markus Krösche auf der anderen Seite. Glasner sieht in Alidou keinen Bundesligaspieler, Krösche glaubt an das Potenzial des schnellen Flügelspielers, das aber nicht gefördert und gehoben wurde. Alidou geriet, ungewollt, zwischen die Mühlsteine. Dino Toppmöller wird sich jetzt ein genaues Bild von dem Akteur machen, der nicht als pflegeleicht gilt und seine Unsicherheit hinter einer Fassade aus Coolness und Klamauk verbirgt. Der eine oder andere Mitspieler stört sich an der Haltung Alidous.

Bisseck im Inter-Fokus

Und immer wieder hört man: Er bringe vieles mit, Draufgängertum, Schnelligkeit, Unbekümmertheit, doch spiele er seine Stärke nicht aus, mache in vielversprechenden Situationen oft das Falsche. Auch für Alidou ist der Trainerwechsel eine Chance, seine vielleicht letzte in Frankfurt.

Dass Alidou und Knauff in Zukunft auch mit dem U21-Kollegen Yann Aurel Bisseck im Verein zusammen spielen werden, ist hingegen unwahrscheinlicher geworden. Der Verteidiger von Aarhus GF steht zwar schon lange auf der Liste der Eintracht, doch hat sie jetzt Konkurrenz von einem Klub bekommen, den sie kaum ausstechen kann: Champions-League-Finalist Inter Mailand buhlt um die Dienste des 22-Jährigen. Ein fast schon übermächtiger Gegner.

Also vielleicht doch eher Robin Koch holen? Der 26-Jährige kann Leeds United nach dem Abstieg ablösefrei verlassen. Die Eintracht hat ihr Interesse signalisiert, erste Gespräche gab es bereits. Doch der Abwehrmann ist begehrt, einige Premier-League-Klubs, unter anderem West Ham United, sind an dem Sohn von FCK-Legende Harry Koch dran. Ausgang offen.