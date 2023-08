Ein Ersatz-Kostic für die Eintracht

Von: Thomas Kilchenstein

Soll Filip Kostic ersetzen: Niels Nkounkou von AS Saint-Etienne. © Imago

Niels Nkounkou könnte endlich die Vakanz auf der linken Seite bei Eintracht Frankfurt füllen.

Es liegt fast genau ein Jahr zurück, dass die Powermaschine über links durchs ganz große Tor die Stadt verließ - nicht ohne sich vorher gebührend vom Publikum verabschiedet zu haben: Beim Bundesligaauftakt, einem frustrierenden 1:6 gegen Bayern München, machte Filip Kostic nach 74 Minuten Platz, er trabte vom Feld, gerührt und angefasst, lief praktisch eine halbe Ehrenrunde unter stehend dargebrachten Ovationen der Fans. Alle wussten es: Da nimmt einer Abschied von Eintracht Frankfurt, fünf Tage später, am 10. August, war er schon nicht mehr im Kader für das Supercup-Spiel in Helsinki gegen Real Madrid, kurz darauf heuerte der damals 29 Jahre alte Serbe bei Juventus Turin an.

Seitdem ist die linke Frankfurter Seite nicht mehr so wie sie einmal war.

Denn zur Wahrheit gehört: Die Lücke, die der Publikumsliebling mit seiner rasanten Soli in den vier Jahren seines Wirkens hinterlassen hat, hat die sportliche Führung des hessischen Bundesligisten nie stopfen können. Sicher: Es ist ein bisschen unfair, diese Fähigkeiten von seinen Nachfolgern einzufordern, dazu hatte Kostic eine Qualität, die nicht so ohne Weiteres erreicht werden kann. Das ändert aber nichts daran, dass Eintracht Frankfurt eine ganz besondere Stärke verloren gegangen ist, die sie bis heute nicht wiedergewonnen hat: Dynamik, Druck und Power über den linken Flügel zu entwickeln. Dass es die Problematik im Grunde auch auf dem rechten Flügel gab und gibt, fiel solange nicht ins Gewicht, so lange Kostic drüben wirbelte. Inzwischen sind beide Flügel halbwegs ordentlich besetzt, aber eben keine Waffe mehr, wie es ein wenig martialisch heißt.

Gerade links haben sich einige Profis versucht, mit mal mehr, mal weniger Erfolg: Luca Pellegrini zum Beispiel, der im Zuge des Wechsels im Tausch kam, hat es weniger gut gemacht. Der Italiener fand nie Bindung ins Team, spielte aufreizend, wenn er denn spielte, häufig war er verletzt. Im Winter war das Missverständnis beendet, der 24-Jährige ging nach Italien zurück, zu Lazio Rom, wo er ebenfalls kaum zum Einsatz kommt. Philipp Max ist deshalb von PSV Eindhoven erst ausgeliehen, dann fest verpflichtet worden, aber auch der erblondete Linksfuß hat die Erwartungen nach gutem Start bislang nicht in Gänze erfüllen könne. In 15 Pflichtspielen seit Februar dieses Jahres hat er eine Vorlage geliefert, das ist wenig für einen Außenbahnspieler, selbst wenn er deutlich defensiver tickt als seine Vorgänger, zumal der 28-Jährige viele ruhende Bälle und Eckstöße schlagen darf. Christopher Lenz, seit 2021 dabei, denkt noch eine Nuance defensiver. Er ist ohnehin keiner, der das Tempodribbling sucht, drei Torbeteiligungen in 24 Monaten und drei Wettbewerben ist nicht die Welt. Ihm würde die Eintracht jetzt keine Steine in den Weg legen. Ansgar Knauff, der manches Mal auf dem für ihn verkehrten Flügel agierte, kam ebenfalls über gewisse Strohfeuer nicht hinaus, immerhin erzielte der 20-Jährige dort sein einziges Saisontor.

Endlich Wucht

Um endlich wieder Wucht über links zu bekommen, ist die Eintracht bei Niels Nkounkou fündig geworden, 8,5 Millionen Euro wollen sich die Hessen die Dienste des Linksverteidigers vom französischen Zweitligisten AS St. Etienne kosten lassen. Mit dem 22-Jährigen hat sich Sportvorstand Markus Krösche längst geeinigt, er hält ihn für „einen interessanten Spieler“, wie er im Trainingslager sagte. Der Akteur hat lautstark kein Hehl daraus gemacht, unbedingt nach Frankfurt zu wollen. Zuletzt gehörte er schon nicht mehr zum Kader des AS. In der vergangenen Rückrunde aber erzielte er in 20 Saisonspielen sechs Tore und legte acht auf, sein mit Abstand bestes halbes Jahr seiner Karriere. Zuvor war er in die zweite englische Liga verliehen worden, zu Cardiff City, ohne größere Spuren hinterlassen zu haben.

Nkounkou, feste Kraft bei der französischen U21-Auswahl, kommt von der Spielart am ehesten an Filip Kostic heran, er ist enorm durchsetzungsfähig, verfügt über eine erstaunliche Physis, hat Tempo und fegt auch defensiv dazwischen. Der Linksfuß mit Wurzeln im Kongo sucht den Weg nach vorne, er interpretiert seine Rolle offensiv. Vor allem würde er nahezu perfekt in ein 3-5-2-System passen.

Er stand auch im U21-Team der Franzosen bei der EM im Sommer, die Knauff komplett verpasste und Faride Alidou als Ersatzspieler erlebte. An Alidou soll der 1. FC Köln aktuell Interesse haben. Darüber hinaus ist das Kapitel Ali Akman in Frankfurt beendet. Der Stürmer schließt sich dem belgischen Zweitligisten FCV Dender an.