Die neue Eintracht: Kein Wildwestfußball mehr, Defensive als Prunkstück

Von: Ingo Durstewitz

Ein „schlauer Spieler“: Willian Pacho. © Imago

Wildwestfußball hat ausgedient beim Frankfurter Bundesligisten, dafür ist die Abwehr plötzlich das Prunkstück - verkehrte Welt irgendwie.

Nach erst drei Spieltagen ist das Tableau der Fußball-Bundesliga noch nicht aussagekräftig, natürlich nicht. Wer vorne ist (Leverkusen und Bayern), muss nicht zwingend vorne bleiben, was in diesem Fall aber doch so sein könnte. Und wer hinten ist (Darmstadt und Mainz), muss nicht zwingend hinten bleiben, was in diesem Fall aber doch so sein könnte. Oder auch nicht halt. Interessant ist allemal, dass schon drei Teams zweistellig getroffen haben, Leverkusen und Stuttgart (!) je elfmal, Leipzig zehnmal. Darmstadt 98 hat, anders herum, als einziges Ensemble schon zehn Gegentreffer schlucken müssen.

Eintracht Frankfurt, unspektakulär auf Rang zehn gelistet, hält sich bei diesen Ausschlägen in beide Richtungen fein raus, die Hessen verfolgen, so scheint es, einen minimalistischen, fast schon nihilistischen Ansatz. Sie haben bisher genau drei Tore geschossen, sorgsam verteilt auf jedes Spiel, was zu fünf Punkten reicht. Und sie haben zwei kassiert, weshalb sich nur fünf und keine neun Punkte auf dem Konto tummeln. Die wären aber auch zu viel des Guten.

Weniger als drei Tore haben nur Köln, Mainz und Darmstadt (alle zwei) fabriziert. Weniger Treffer als die Eintracht hat wiederum gar keine Mannschaft hinnehmen müssen, nur die Bayern können mit ebenfalls zwei Gegentoren Schritt halten. Bei so viel Wenig auf beiden Seiten sei eine erste vorsichtige Erkenntnis gestattet: Vorne klemmt’s, hinten flutscht’s. War sonst immer andersrum.

Eintracht Frankfurt: „Sind extrem stabil“

Das ist fürwahr untypisch für Eintracht Frankfurt, und es ist untypisch für die Philosophie von Trainer Dino Toppmöller, der für Offensivfußball steht, angetreten ist, um „Troublemaker“ zu sein, der aber inzwischen einräumen muss, dass „wir uns im letzten Drittel verbessern müssen“. Für einen generellen Trend und eine Grundsatzbetrachtung ist es dem Fußballlehrer noch zu früh. „Man weiß nie, wie es sich entwickelt. Aber zurzeit ist es so, dass wir in der Abwehr extrem stabil sind.“

Das liege in erster Linie an Robin Koch, dem neuen Chefverteidiger, der sich sehr umsichtig und zweikampfstark präsentiert. „Er verleiht uns sehr viel Stabilität. Deshalb funktioniert es hinten, egal mit welchen Abwehrspielern“, sagt Toppmöller. Einerlei also, ob Makoto Hasebe, Willian Pacho, Tuta oder Hrvoje Smolcic an Kochs Seite agieren. „Du kannst dich auf jeden zu 100 Prozent verlassen.“

Hinzu kommt, dass Willian Pacho sehr schnell die Fußstapfen von Vorgänger Evan Ndicka, der bei AS Rom noch keine einzige Minute spielen durfte, ausfüllen konnte. „Er macht es sehr gut, ist ein schlauer Spieler“, urteilt Sportvorstand Markus Krösche. Auch der lange Zeit so wackelige Tuta hat sich gefangen. Leistungsschwankungen, findet der Sportchef, seien normal bei jungen Burschen. „Man muss ihnen Zeit geben, wir haben immer an Tuta geglaubt. Zurzeit ist er sehr stabil.“ Stabilität – das Eintracht-Zauberwort.

Zu der trägt auch der Kerl im Kasten bei. In Kevin Trapp, sagt Coach Toppmöller, habe man einen „überragender Keeper“. Der sogar, Kuriosum am Rande, an einem der beiden Gegentreffer, dem 0:1 in Mainz, nicht schuldlos war. Generell aber ist klar, dass der Nationaltorwart ein Meister seines Fachs und stets ein bockstarker Rückhalt ist.

Das gesamte Bollwerk-Konstrukt geht so weit, dass nicht nur Toppmöller der Meinung ist: „Die Abwehr ist unser Prunkstück.“ Verkehrte Welt in Frankfurt. „Letzte Saison war es eher der Angriff mit Lindström, Kamada und Kolo. Jetzt haben wir uns mehr Richtung Abwehr fokussiert.“

Toppmöllers Vorgänger sind es anders angegangen, unter Adi Hütter spielte die Eintracht einen brutal-brachialen Büffelfußball mit permanentem Pressing. Unter Oliver Glasner war das Ganze nicht mehr ganz so gnadenlos offensiv, aber eben doch so sehr auf Sturm und Drang ausgerichtet, dass es hinten in unschöner Regelmäßigkeit einschlug und die Gegentore oft nach einem bestimmten Muster fielen. Oft waren die Räume zwischen den Mannschaftsteilen einfach zu groß, nach Ballverlusten waren die Verteidiger in Unterzahl und konnten das Unheil nicht verhindern – egal, wer denn nun hinten spielte.

Zur Folge hatte die höchst intensive Spielweise – praktiziert schon unter Toppmöllers Vor-Vor-Vorgänger Niko Kovac –, dass die Mannschaft gegen Ende der Saison regelmäßig auf dem Zahnfleisch ging, ausgequetscht wie die Zitrone, und oft eine bessere Platzierung oder sogar die Champions League verspielte. Das war den Verantwortlichen schon seit Jahren ein Dorn im Auge, ändern konnte es aber auch Oliver Glasner nicht – nicht im ersten und nicht im zweiten Jahr, zumindest in der Bundesliga nicht. Zum größten Triumph seit fast fünf Jahrzehnten hat es vor gut 15 Monaten mit dem Europa-League-Titel dennoch gereicht. Dieser Coup überlagert natürlich alles.

Eintracht Frankfurt: Skhiri ist der Fixpunkt

Die große Hoffnung ist nun, dass das Team – trotz Dreifachbelastung und vielen Englischen Wochen – besser mit den Kräften haushalten kann. Auch weil Toppmöller, Stand jetzt, sehr viel mehr rotiert, seine Startformation häufiger verändert. Der Einbruch in der finalen Saisonhälfte soll vermieden werden.

Eine Pressingmaschine ist die Eintracht unter Toppmöller nicht, sie attackiert den Kontrahenten auch nicht mehr so furchtbar hoch, Wildwestfußball mit offenem Visier hat ausgedient. Das führt natürlich zu mehr Verdichtung in den hinteren Reihen, der Gegner kommt nicht mehr so leicht zu Torchancen. Auch weil Toppmöllers Abräumer davor vieles wegsaugt, Ellyes Skhiri ist der Fixpunkt im defensiven Mittelfeld und vor der Abwehr.

Und: Auch das Offensivspiel ist mehr auf Ballbesitz und Passspiel ausgelegt, gegen Köln hatte die Eintracht die Kugel zu 65 Prozent am eigenen Fuß. Das Spiel soll variabler und feiner werden, nicht mehr mit der Dampfhammer-Methode. Bisher führt das freilich dazu, dass die Offensivbemühungen – bis auf der zweiten Hälfte gegen Köln, die Toppmöller aber aufgrund der Wildheit gar nicht so gut gefallen hat – doch von einer ziemlichen Gleichförmigkeit geprägt sind.

Daran gilt es zu arbeiten. Das Fundament, auf dem sich Kreativität entfalten soll, steht schon mal, sehr solide – und natürlich stabil.