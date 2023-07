Neuzugang fix: Eintracht bestätigt Verpflichtung von Torjäger

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt hat einen weiteren Neuzugang bestätigt. Vom SV Wehen Wiesbaden kommt ein großes Talent für die eigene U21.

Frankfurt – Die Kaderplanung bei Eintracht Frankfurt läuft auf Hochtouren, doch nicht nur bei den Profis wird eifrig nach Neuzugängen gesucht, auch bei der U21 des Klubs wartet viel Arbeit auf die Verantwortlichen. In der vergangenen Saison wurde die U21 reaktiviert und mit der Lizenz von Hessen Dreieich startete diese direkt in der Hessenliga.

Robin Rosenberger Geboren: 20. November 2004 (Alter 18 Jahre) Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt verpflichtet Neuzugang

Die höchste Liga Hessens war für die SGE-Bubis aber nur Durchgangsstation, denn der Mannschaft gelang der souveräne Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Auf Eintracht Frankfurt warten Derbys gegen den FSV Frankfurt und vor allem Kickers Offenbach. Als Aufsteiger geht es um den Klassenerhalt und dafür muss die Mannschaft gezielt verstärkt werden.

Nächster Neuzugang für die U21 von Eintracht Frankfurt ist Robin Rosenberger. Der 18-Jährige wechselt vom SV Wehen Wiesbaden zur SGE, wie der Verein bestätigte. Durch seine Verpflichtung hat Cheftrainer Kristjan Glibo mehr Optionen für die Offensive in der kommenden Saison.

Eintracht Frankfurt hat ein weiteres Talent verpflichtet. © IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

„Wir verfolgen den Nachwuchsfußball in der Region sehr akribisch und sind froh, Robin Rosenberger für die U21 gewonnen zu haben – er hat in den letzten zwei Jahren eine starke Entwicklung vollzogen. Mit Robin stößt ein weiterer schneller und technisch versierter Angreifer zu unserer Regionalligamannschaft, der nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich gut ins Gefüge passt“, wird Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Eintracht Frankfurt: Rosenberger kommt aus Wiesbaden

In der vergangenen Saison trumpfte der 18-Jährige in der U19 von Wehen Wiesbaden auf. In 42 A-Junioren-Hessenligaspielen erzielte Rosenberger 36 Treffer und war maßgeblich an der erfolgreichen Saison des SV Wehen Wiesbaden beteiligt.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Highlight seiner bisherigen Karriere war ganz sicher sein einziger Einsatz in der 3. Liga. In der Saison 2021/22 feierte er als 17-Jähriger sein Debüt für die Profis von Wehen Wiesbaden. In der Partie gegen den SV Verl wurde Rosenberger in der zweiten Hälfte eingewechselt. Den nächsten Schritt geht der Offensivspieler aber nicht am Rhein, sondern bei den Adlern am Main. (smr)