Eintracht bestätigt Neuzugang: Koch kommt von Leeds United

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Neuzugang verpflichtet. Robin Koch wechselt per Leihe zur SGE und soll die Defensive der Adler verstärken.

Frankfurt/Leeds – Eintracht Frankfurt hat den nächsten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Robin Koch wechselt vom englischen Traditionsklub Leeds United an den Main und soll Cheftrainer Dino Toppmöller mehr Optionen in der Defensive geben. Nach Willian Pacho ist der deutsche Nationalspieler der nächste hochkarätige Transfer für die Abwehr.

Robin Koch Geboren: 17. Juli 1996 (Alter 26 Jahre), Kaiserslautern Verein: Eintracht Frankfurt Position: Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt verpflichtet Koch

Koch, geboren in Kaiserslautern, als sein Vater Harry für den 1. FCK spielte, erlernte das Fußballspielen beim SV Dörbach und Eintracht Trier, bevor es 2015 zum 1. FC Kaiserslautern ging. Nach zwei Jahren bei den „Roten Teufeln“ wechselte er für 3,5 Millionen Euro zum SC Freiburg und entwickelte sich dort zum Bundesligaspieler.

In seiner Freiburger Zeit nahm Robin Koch eine steile Entwicklung und feierte 2019 sein Debüt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Durch seine starken Leistungen im Breisgau wurden zahlreiche europäische Klubs auf den jungen Defensivspieler aufmerksam und Koch entschied sich schließlich für einen Wechsel in die englische Premier League zu Leeds United.

Robin Koch wechselt zu Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Sebastian Frej/MB Media

In England fand sich der 26-Jährige schnell zurecht und sicherte sich direkt einen Stammplatz. Zunächst lief es für den damaligen Aufsteiger Leeds United sehr ordentlich, doch in der vergangenen Saison ging es bergab für den Traditionsklub. Nach dem letzten Spieltag stand fest: Leeds muss den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten, der Abstieg in die Championship war fix.

Eintracht Frankfurt mit nächstem Neuzugang

Nicht mitgehen in die zweite englische Liga wird allerdings Koch, der zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga wechselt. Neben Eintracht Frankfurt zeigte auch Bayer Leverkusen Interesse, doch Markus Krösche konnte den Verteidiger von einem Transfer an den Main überzeugen. Zunächst kommt Koch leihweise zur SGE, im kommenden Jahr kann der Verein den 26-Jährigen dann fest verpflichten.

Markus Krösche ist froh, dass sich Koch für die Eintracht entschieden hat und diese sich damit gegen „viele namhafte Klubs“ durchgesetzt habe. „Robin ist ein Typ, der auf und neben dem Platz vorangeht und Verantwortung übernimmt. Mit fast 27 Jahren ist er im perfekten Fußballeralter, zudem bringt er wertvolle Erfahrungen aus der Bundesliga und der Premier League mit, die er in unser Team einbringen wird“, freut sich der SGE-Sportvorstand auf den neuen Abwehrmann. Neben den Sportlichen habe auch Kochs Lebenslauf und Charakter eine Rolle gespielt. Der 27-Jährige war Botschafter für die „Leeds Children‘s Charity“ und ist als Laureus-Botschafter aktiv.

Koch selbst freut sich schon auf seine Zeit im Trikot der Eintracht. „Ich freue mich wirklich sehr, Teil von Eintracht Frankfurt zu werden. Der Klub zählt zu den renommiertesten Vereinen in der Bundesliga und war in den letzten Jahren auch in Europa ein Aushängeschild des deutschen Fußballs“, wird er auf der Homepage der Frankfurter zitiert. Den Fans der SGE verspricht Koch, „alles, was mich auf und neben dem Platz als Fußballer auszeichnet, will ich hier einbringen und Erfolge mit der Mannschaft feiern. Ich bin in den letzten drei Spielzeiten in Leeds in der vielleicht stärksten Liga der Welt sehr gereift – als Fußballer, aber auch als Mensch. Das will ich jetzt wieder in der Bundesliga unter Beweis stellen. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine starke Saison spielen können.“ (smr)