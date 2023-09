Eintracht bestätigt nächsten Neuzugang: Ex-Leipziger neu am Main

SGE-Transfer

Von Sascha Mehr

Der nächste Neuzugang ist da. Eintracht Frankfurt hat kurz vor Ende der Transferperiode Sidney Raebiger verpflichtet.

Frankfurt – Auf den allerletzten Drücker hat Eintracht Frankfurt einen weiteren Spieler verpflichtet. Wie die SGE bestätigte, wechselt Sidney Raebiger von der SpVgg Greuther Fürth an den Main, wo er einen Profivertrag für die Saison 2023/24 unterschrieben hat. Der 18-Jährige ist zunächst für die U21 in der Regionalliga Südwest eingeplant.

Sidney Raebiger Geboren: 17. April 2005 (Alter 18 Jahre), Freiberg Verein: Eintracht Frankfurt Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt mit nächstem Neuzugang

„Sidney ist ein sehr interessanter Spieler, der immer noch am Anfang eines vielversprechenden Weges steht. Wir sind von seinem Talent überzeugt und werden ihn behutsam in unserer Regionalliga-Mannschaft aufbauen“, freut sich Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung über die gelungene Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers, der bei Eintracht Frankfurt die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen soll.

Raebinger, der in Freiberg geboren wurde, begann mit dem Fußballspielen beim SSV 91 Brand-Erbisdorf, bevor es ihn weiterzog zur SV Fortuna Langenau und 2015 schließlich in die Nachwuchsabteilung von RB Leipzig. Für Leipzigs U17- und U19-Mannschaften bestritt er insgesamt 27 Partien, darunter auch fünf Spiele in der UEFA Youth League – insgesamt erzielte er dabei acht Tore und lieferte sieben Vorlagen.

+ Sidney Raebiger wechselt zu Eintracht Frankfurt. © Eintracht Frankfurt

Am 7. August 2021 feierte Raebiger sein Profidebüt für RB Leipzig in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde, beim 4:0-Sieg über den SV Sandhausen. Sein Debüt in der Fußball-Bundesliga hatte er dann am 18. Spieltag der Saison 2021/22, im Spiel gegen den FSV Mainz 05. Da er bei Leipzig nur wenige Chancen auf regelmäßige Spielpraxis hatte, orientierte sich der Mittelfeldspieler um.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Raebinger

Zur Spielzeit 2022/23 wechselte Sidney Raebiger in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth. Mit dem Kleeblatt auf der Brust bestritt Raebiger in der Regionalliga Bayern zehn Spiele (drei Tore, zwei Assists), in der Zweiten Bundesliga kam er dreimal zum Einsatz. Der Durchbruch bei den Profis blieb ihm aber verwehrt.

Mit dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt unternimmt der 18-Jährige einen weiteren Versuch, im Profifußball Fuß zu fassen. Mit starken Leistungen für die U21 in der Regionalliga Südwest will er sich für den Kader von Cheftrainer Dino Toppmöller empfehlen. (smr)

Rubriklistenbild: © Eintracht Frankfurt