Eintracht bestätigt Abgang: Top-Klub zahlt zweistelligen Millionenbetrag

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Abgang bestätigt. Diant Ramaj wechselt zum niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam.

Frankfurt/Amsterdam – In den vergangenen Tagen deutete sich ein Wechsel von Diant Ramaj zu Ajax Amsterdam an, nun ist der Deal fix. Medienberichten zufolge kann Eintracht Frankfurt bis zu zehn Millionen Euro für den Keeper kassieren, der nur die Nummer zwei hinter DFB-Torwart Kevin Trapp war.

Diant Ramaj Geboren: 19. September 2001 (Alter 21 Jahre), Stuttgart Verein: Ajax Amsterdam Position: Torwart

Eintracht Frankfurt verkauft Ramaj

„Diant Ramaj ist ein großes deutsches Torhütertalent, welches wir nur sehr ungern ziehen lassen. Letztendlich sind wir Diants Wunsch, zu einem europäischen Topklub zu wechseln, in Verbindung mit sehr attraktiven wirtschaftlichen Parametern, nachgekommen. Diant wird seinen Weg gehen und wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste“, sagte Sportvorstand Markus Krösche zum Transfer.

Der Torhüter wechselte im Sommer 2021 vom 1. FC Heidenheim zu Eintracht Frankfurt und feierte am im Januar 2022 beim 1:1-Unentschieden in Augsburg sein Bundesligadebüt. Etwa ein Jahr später vertrat er im Januar 2023 erneut Kevin Trapp im Bundesligaauswärtsspiel beim SC Freiburg, das ebenfalls 1:1 endete. Neben den beiden Einsätzen für die Profis kam der 21-Jährige auch zu drei Einsätzen für die U21 der SGE in der Hessenliga.

Diant Ramaj (Mitte) wechselt zu Ajax Amsterdam. © Imago

Bei Ajax Amsterdam unterschreibt Diant Ramaj einen Vertrag bis 30. Juni 2028. Der niederländische Top-Klub sieht riesiges Potenzial im 21-Jährigen, weshalb man auch solch eine hohe Ablöse an Eintracht Frankfurt zahlt. Der aktuelle Marktwert des Keepers liegt bei lediglich 750.000 Euro.

Eintracht Frankfurt: Grahl wird neue Nummer zwei

Bei Eintracht Frankfurt wird mit großer Wahrscheinlichkeit Jens Grahl den Platz von Ramaj als Nummer zwei einnehmen. Nach FR-Informationen verpflichtet Eintracht Frankfurt zunächst keinen neuen Torhüter, sondern vertraut auf den 34-Jährigen, der eine starke Vorbereitung spielt.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Grahl nimmt seine Rolle an und ist keiner, der Kevin Trapp Druck macht. Der Stammtorhüter der SGE ist sowieso gesetzt, an ihm gibt es kein Vorbeikommen. Sollte sich der deutsche Nationaltorhüter mal verletzen, können die Verantwortlichen der Adler sicher sein, dass Grahl ihn sehr gut vertreten kann. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass Eintracht Frankfurt zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Keeper verpflichtet, wenn sich die Möglichkeit ergibt. (smr)