Eintracht bestätigt Abgang von Kamada – „Wünschen ihm alles Gute“

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat bestätigt, dass Daichi Kamada den Verein nach sechs Jahren verlassen wird. Der Japaner geht ablösefrei.

Frankfurt - Zuletzt deutete es sich immer mehr an, jetzt ist es offiziell bestätigt: Daichi Kamada wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen, wie der Verein mitteilte. Eine Ablöse kassiert die SGE nicht für den Japaner, dessen neuer Klub noch nicht feststeht. In den vergangenen Wochen gab es vermehrt Gerüchte über Interesse von Borussia Dortmund und den spanischen Top-Klubs FC Barcelona und Atletico Madrid.

Name Daichi Kamada Alter 26 Verein Eintracht Frankfurt Position Offensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt: Kamada geht ablösefrei

„Daichi Kamada hat sich in den vergangenen Jahren bei Eintracht Frankfurt zu einem sehr guten Bundesligaspieler entwickelt und hatte seinen Anteil an der sportlichen Entwicklung des Klubs – mit dem Höhepunkt des Europa-League-Siegs im vergangenen Jahr“, wird Sportvorstand Markus Krösche auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

„Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher. Wir bedanken uns für seinen Einsatz für die Eintracht und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, so der Sportchef weiter.

Daichi Kamada (r.) wird Eintracht Frankfurt verlassen. © IMAGO

Kamada kam im Sommer 2017 aus seiner japanischen Heimat von Sagan Tosu zu Eintracht Frankfurt und hatte zunächst Probleme, sich in der Bundesliga durchzusetzen. Es folgte eine einjährige Leihe zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden, wo ihm der Durchbruch gelang. Anschließend kam er zurück an den Main und konnte sich einen Platz im Kader der SGE sichern.

Eintracht Frankfurt: Zwei Titel für Kamada

Nach und nach entwickelte sich der Offensivspieler weiter und wurde zum schließlich zu einem Leistungsträger und Führungsspieler seiner Mannschaft. Insgesamt kommt der 26-Jährige auf 170 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt, in denen er 37 Tore erzielen und 31 vorbereiten konnte.

Highlights in seiner Zeit am Main waren sicherlich der Gewinn des DFB-Pokals 2018 gegen den FC Bayern München und der Erfolg im Finale der Europa League 2022 gegen die Glasgow Rangers. In der laufenden Saison kann ein weiterer Höhepunkt hinzukommen, denn Kamada steht mit der SGE im Halbfinale des DFB-Pokals und hat das Endspiel in Berlin fest im Visier. Es wäre ein großartiger Abschluss einer erfolgreichen Zeit bei Eintracht Frankfurt. (smr)