Ausgerechnet vor dem Halbfinale in Stuttgart geht bei Eintracht Frankfurt nichts mehr zusammen – und sogar über Trainer Oliver Glasner wird schon diskutiert.

Sportvorstand Markus Krösche ist „genervt.“ So beschreibt er seinen Gemütszustand nach dem tranigen 1:1 seiner Eintracht gegen den FC Augsburg. „Genervt.“ Der gute Mann, 42 Jahre alt, sieht aber nicht nur genervt aus, sondern stinkig und sauer, verdammt stinksauer sogar. „Das war kein gutes Spiel von uns“, sagt der Frankfurter Sportvorstand und packt im nächsten Atemzug gleich noch einen obendrauf. „Die Leistung war einfach schlecht. Das ist nicht unser Anspruch.“

Krösche, einmal so richtig in Fahrt, legt nach. Ob die Spieler wohl nicht verstanden hätten, was alles auf dem Spiel steht, ist er gefragt worden. Da will er nicht widersprechen. „Sie haben es nicht begriffen.“ Anders sei eine solche Nicht-Leistung nicht zu erklären.

Und nun, wie geht es weiter? Gibt es eine klare Ansage ans Team, eine Sitzung oder irgendwas in der Art, um aufzurütteln und Feuer reinzubringen in eine unterkühlte, lethargische Gruppe? Immerhin steht ja in drei Tage schon das wichtige DFB-Pokalhalbfinale in Stuttgart an, das Spiel der letzten Hoffnung, das Spiel der letzten Chance. „Wir haben so viel geredet“, entgegnet Krösche genervt und wiederholt sein Mantra der letzten Tage: keine Ausreden mehr, keine Alibis, keine Entschuldigungen. Doch was nutzt es? Auf dem Feld bleibt die Reaktion aus.

Das, was die Mannschaft derzeit anbietet, genügt nicht nur den Ansprüchen nicht, es ist kurz vor der Bankrotterklärung. Pomadig, behäbig, ideenlos. Alles, was diese Ensemble mal ausgezeichnet hat, ist verschwunden, die Mannschaft scheint am Ende. Und die Eintracht am Tiefpunkt.

Die Hessen sind in der Bundesligatabelle durchgereicht worden, und nach dem tristen 1:1 (1:0) gegen triste Augsburger warten sie seit neun Spielen auf einen Sieg, die letzten vier Heimspiele gegen Kellerkinder oder Mittelgewichtler endeten allesamt 1:1. „Ich habe es mit meinem Team in den letzten Wochen nicht geschafft, den Jungs so viel Selbstvertrauen und Spielfreude zu geben, dass wir diese Spiele gewinnen. Diese Punkte fehlen uns, dafür übernehme ich die Verantwortung“, räumte Trainer Oliver Glasner ein.

Europa ist für die Eintracht nur noch mit dem Fernrohr zu erkennen, Krösches Zielvorgabe aus dem Winter („Platz vier verteidigen“) ist längst verspielt, hört sich an wie aus einer anderen Zeit. Von Platz vier ist die Eintracht so weit entfernt wie der Mond von der Erde.

Und Trainer Glasner scheint mit seinem Latein am Ende, er wirkt ratlos, deprimiert, er strahlt keinen Funken Kampfeslust mehr aus. Die Pressekonferenz nach dem Spiel zeichnete einen Trainer, der eigentlich mal eine Auszeit gut gebrauchen könnte, um den Akku aufzuladen. Doch schon in wenigen Tagen steht das nächste Spiel an. Was ihm für die wichtige K.o.-Partie Zuversicht gebe? „Heute nicht viel“, antwortete er ehrlich. Er wisse aber, wie schnell aus Tristesse auch wieder Euphorie werden könne. Eine vage Hoffnung. Dennoch werde man „probieren“, in Stuttgart zu gewinnen. Entschlossenheit klingt anders. Wo soll sie auch herkommen?

Eine große Überraschung war es daher nicht, dass am Samstagabend Gerüchte aufkamen, der Coach werde womöglich noch vor dem Stuttgart-Spiel seines Amtes enthoben. Doch erhärten ließ sich das nicht, die Zweifel an Glasner sind gewachsen, doch ein aktueller Wechsel ist kein Thema. Dafür sind seine Verdienste zu groß. Wie das nach der Saison aussieht, steht auf einem anderen Blatt. Und wird auch, aber nicht nur, vom Abschneiden im Pokal abhängen. Das ist der letzte Strohhalm überhaupt.

Der Trainer selbst ist am Samstag gefragt worden, ob er glaube, noch sicher im Sattel zu sitzen. Das Thema moderierte er locker ab, sprach dabei interessanterweise in der dritten Person von sich. „Da bin ich entspannt. Wenn jemand der Meinung ist, es kann jemand besser als Oliver Glasner, dann wird man es mir sagen, und dann packe ich meine Sachen und dann wird es der Nächste versuchen“, sagte er, fügte aber an: „Nachher hat es noch nie jemand besser gemacht als ich, deshalb bin ich relativ zuversichtlich.“

Das ist er zumindest bei Randal Kolo Muani nicht. Der Stürmerstar konnte schon gegen Augsburg nicht spielen, weil die Adduktoren schmerzen. Und auch für die Partie in Stuttgart hat Glasner „Sorge“, dass es nicht reichen könne für einen Einsatz. Das ist nicht gut, die ohnehin schlecht stehenden Chancen der Eintracht erhöht das nicht unbedingt.