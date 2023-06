Ein Schwall an Glück bei RB Leipzig

Von: Thomas Kilchenstein, Daniel Schmitt, Ingo Durstewitz

Begossener Pudel: Marco Rose beim Besuch der Leipziger Spieler in der Pressekonferenz. © dpa

RB Leipzig untermauert mit seiner Pokal-Titelverteidigung den Status als dritte Kraft des deutschen Fußballs. Den Unterschied macht vor allem Christopher Nkunku.

Der Duft des Erfolgs kam aus dem thüringischen Vogtland, Landkreis Greiz, aus Bad Köstritz. Es war kein angenehmer. Marco Rose, der Trainer des neuen und alten DFB-Pokalsiegers RB Leipzig, stand da auf dem Pressepodium im Bauch des Berliner Olympiastadions, triefend und müffelnd vor Gerstensaft. Er stand da, weil der Schwall an feuchtem Glück, den die Leipziger Fußballer nach dem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt über ihren Trainer entladen hatten, prompt die Technik zerstörte. Strom weg, Mikro aus, Marco Rose aufrecht, glücklich und mit erhobener Stimme über das Erlebte berichtend.

„Einen Titel zu gewinnen, so viele Menschen glücklich zu machen. Dafür machen wir das alles.“ Er, Rose, gebürtiger Leipziger, Kind des Ostens, selbst aktiv für den 1. FC Lokomotive und Nachfolger VfB Leipzig, könne nun seine Lebensgeschichte auspacken, doch: „Darum geht es nicht. Jetzt schlagen wir zu.“ Der Startschuss zur „großen Sause“, wie der 46-Jährige es formulierte.

Von Brezeln und Legenden

Sie hatten ihn sich ja verdient diesen Titel, die Leipziger, ihren zweiten in der langen, äh, gut, 14-jährigen Vereinsgeschichte. Sie waren nicht viel besser in diesem Alles-oder-Nichts-Duell, aber ein bisschen, im Grunde lagen sie einen Nkunku vorn. Der französische Topstürmer Christopher Nkunku, der sich für etwa 60 Millionen Euro im Sommer dem FC Chelsea anschließen wird, machte mal wieder den Unterschied zugunsten der Sachsen aus. Das 1:0 erzielte er selbst, weil er zwei Frankfurter anschoss, das 2:0 von Dominik Szoboszlai, ebenfalls wechselwillig auf die Insel zu Newcastle United, bereitete er mit ausgezeichneter Übersicht vor.

Kleinigkeiten hätten den Unterschied gemacht, sagten nahezu alle Protagonisten nach dem Abpfiff, wozu gewiss auch die verletzungsbedingte Auswechslung von Timo Werner zählte. Der Nationalstürmer humpelte nach einer knappen Stunde vom Feld, hatte zuvor eine maximale Minimalleistung geboten und machte sodann Platz für Yussuf Poulsen, der diesen in der Folge seinen Offensivkollegen verschaffte. Poulsen, ein Wühler, „ein Game Changer“ (Frankfurts Sebastian Rode), verwickelte die hessischen Defensiven in Zweikämpfe, band deren Kräfte, dass Kollege Nkunku mit mehr Freiraum eiskalt zuschlagen konnte. „Der Wechsel war gut“, scherzte Rose, „mit Yussi haben wir richtig Drive gekriegt.“

Drive - ein Wort, das lange nicht zu diesem Endspiel passte, auch nicht zur Leistung von RB Leipzig. Eine Stunde lang versteckten sich die Stärken des Bundesligadritten im Defensivkonzept des Ligasiebten aus dem Hessischen. Zur Pause wirkte der Leipziger Manager Max Eberl alles andere als entspannt, brauchte hoch droben auf der Tribüne Nervennahrung, drei Brezeln und eine Kippe summierten sich zu einer erstaunlichen Leistung, die er in diesen 15 Minuten Auszeit vollbrachte.

Hinterher, nach seinem ersten Titel jemals, plauderte das Gladbacher Urgestein gelöst drauflos. „Man“, also er, „hat darauf jahrelang hingearbeitet. Dann durfte ich im Dezember hier einsteigen und dabei sein. Es sind viele Emotionen dabei.“ Er sei jemand, der stiller feiere als andere, so Eberl, „aber ich genieße es extrem und lasse mich jetzt treiben“. Erst treiben durch Berlin, wo die Sachsen am Potsdamer Platz zur nächtlichen Feier luden, dann treiben durch Leipzig, wo es am Sonntagmittag ins Rathaus, auf den Burgplatz und den Truck ging. Party à la RB Leipzig.

Den Pokal übrigens hatte Perry Bräutigam, ein ehemaliger Torwart, vor der Siegerehrung dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zur feierlichen Übergabe angereicht. Eine Leipziger Legende, wie es über Bräutigam heißt, war er doch immerhin sechs lange Jahre Torwarttrainer des Klubs. Eigene Einsätze dagegen: null. Bezeichnend für diesen Retortenklub, 14 Mitglieder, für das Konstrukt RB, das bundesweit von so vielen Fußballfans verachtet wird. Aus Gründen.

Ein Umbruch naht

Sportlich jedenfalls gelang es den Sachsen, ihren Titel verdient zu verteidigen und damit eine Saison mit Startschwierigkeiten inklusive Trainerwechsel von Domenico Tedesco hin zu Marco Rose zu einem sehr zufriedenstellende Ende zu bringen. Die Leipziger sind die dritte Kraft des deutschen Fußballs und streben wohl mehr denn je dazu, auch in der Liga alsbald eine erste Meisterschaft in ihr Portfolio aufnehmen zu können. „Wir haben gezeigt, dass wir Titel holen können“, verkündete Ober-RBler Oliver Mintzlaff.

Freilich stehen den Sport-Entscheidern Rose und Eberl, auch dessen Helfern Rouven Schröder und Mario Gomez, wichtige Wochen bevor. Der Kader ist in Teilen etwas gealtert, einige Profis haben die 30 überschritten, die Torhüter Jannis Blaswich und Gulacsi, der Kapitän Willi Orban, Kevin Kampl, Emil Forsberg. Dazu geht Konrad Laimer nach München, Christopher Nkunku nach London. Dominik Szoboszlai und Josko Gvardiol sind ebenfalls in England gefragt. Dem Team steht ein kleiner Umbruch bevor, der zielsicher gemanagt werden will, damit finanzieller Einsatz und sportlicher Ertrag auch in Zukunft im Einklang stehen.