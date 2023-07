Ein letzter Kraftakt für die Eintracht-Ikone

Von: Ingo Durstewitz

Auf zur letzten Saison: Sebastian Rode. Foto: Imago Images © IMAGO/Jan Huebner

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode blickt auf eine bewegte Karriere zurück, die in zehn Monate endgültig beendet sein wird. In dieser Saison will er es noch mal wissen: „Ich bin bereit dazu, große Leistungen zu bringen“

So ein bisschen 007 ließ der Seppl von der Bergstraße dann doch noch mal durch das betuliche Windischgarsten wehen. „Sag niemals nie“, befand der Kapitän der Frankfurter Eintracht und lächelte dieses Lächeln, das nur Sebastian Rode lächeln kann. Doch eigentlich steht seine Entscheidung, sie ist sogar, wie der mittlerweile fast 33-Jährige betont, „in Stein gemeißelt.“ Zehn Monate noch, dann ist die Fußballkarriere rum. Feierabend. Unwiederbringlich. Endgültig. Dann wird der gereifte Mann aus Alsbach-Hähnlein, inzwischen sesshaft in Bensheim, die Schuhe an den Nagel hängen und vielleicht nur noch mal anziehen, „wenn der Charly anruft und mich für die Tradimannschaft verpflichten will.“ Rode ahnt es schon: Das wird nicht lange auf sich warten lassen.

Und so geht der Frankfurter Anführer sein letzten Jahr als Profi mit einer Mischung aus „Wehmut und Elan“ an. „Ich werde alles dafür tun, dass wir eine geile Saison spielen.“ Die Entscheidung, nach Vertragsende 2024 einen Schlussstrich zu ziehen, ist in ihm gereift, über viele Monate hinweg. Erstmals deutete er es im Wintertrainingslager in Dubai an. Gründe dafür gibt es einige, in erster Linie ist es sein Körper, der nach mehr als einem Jahrzehnt als Berufsfußballer nach dem Ende der Schufterei verlangt.

Sebastian Rode, hart gegen sich selbst, ein Unbeugsamer, der in jeden Zweikampf fliegt, als sei es sein letzter, auch jetzt mit 32 noch, dieser Sebastian Rode hat Raubbau an seinem Körper betrieben. Er hat Kreuzbandrisse weggesteckt, Knorpelschäden, Muskelrisse, Knochenbrüche, Leistenoperationen und so weiter und so fort. Seine geschundenen Kniegelenke werden sich auch in ein paar Jahren noch bemerkbar machen, wenn er schon lange im Ruhestand ist. Mit seiner Vorgeschichte grenzt es an ein kleines Wunder, dass er überhaupt so lange durchgehalten hat auf diesem Niveau. Und das Besondere an Sebastian Rodes Lebenswerk: Er hat diesen eisernen Willen, diese Kämpfermentalität, er ist ein Stehaufmännchen, das immer wieder gekommen ist, selbst wenn es noch so schwer war, wenn die Reha mühselig und qualvoll war, wenn andere schon über das Karriereende tuschelten.

Seppl Rode hat immer alles für den Verein gegeben, selbstlos seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Jetzt will er nicht mehr. Er ist der Plackerei, gerade nach Verletzungen, überdrüssig. „Es wird immer schwieriger zurückzukommen – auch vom Kopf her.“ Und: „Es wird immer schwieriger mitzuhalten.“ Nicht fußballerisch, aber körperlich.

Die Fragen drängten in immer kürzeren Intervallen in seinen Kopf: „Will man sich noch weiter so schinden oder freut man sich auf das Leben danach?“ Er hat sich die Antwort selbst gegeben. Er freut sich auf sein Leben danach, das ihn sicherlich irgendwann und in irgendeiner Funktion in den Schoß der Eintracht zurückführen wird, schließlich sind erste Gespräche schon geführt, der Klub ist bekannt dafür, seine verdienten Spieler einzubinden. Und Sebastian Rode, gar keine Frage, ist ein verdammt verdienter Spieler.

Doch nach dem Schlusspfiff wird er sich erst mal eine Auszeit nehmen, ein Sabbatjahr einlegen. „Ich möchte Abstand gewinnen vom Profifußball“, sagt er, will für die Familie da sein, auf Reisen gehen, „unabhängig sein.“ Da ist zu spüren, wie einer genug hat von der engen Taktung als Hochleistungssportler, von einem Leben nach dem Spielplan, immer mehr oder weniger fremdgesteuert zu sein. „Ich muss für mich herausfinden, wie es mir damit geht.“ Bei der Eintracht steht die Tür für ihn offen.

Und natürlich ist er jetzt, da die Medientermine zunehmen, quasi dazu gezwungen, den Blick in den Rückspiegel zu werfen, ein kleines Fazit zu ziehen. Er erinnert sich an seine Anfangszeit bei Kickers Offenbach, dritte Liga, das Training auf „den Plätzen hinterm Bieberer Berg“, und dann so eine Karriere, die nahezu perfekt verlaufen ist, die viel besser nicht hätte sein können. Rode spielte bei den beiden größten deutschen Klubs, Bayern München und Borussia Dortmund, trainierte unter einem Welttrainer wie Pep Guardiola. Und kehrte dann zu seinem Herzensverein nach Frankfurt zurück. Der Kreis hat sich geschlossen.

Mit der Eintracht hat er zugleich den größten Titel seit einer halben Ewigkeit gewonnen, die Europa League 2022, in einem Finale, durch das er seine Mannschaft als Leitwolf und Symbolfigur mit einer klaffenden Platzwunde und einem Turban führte. Ebenso unvergessen, wie sein großer Auftritt beim entscheidenden Champions-League-Spiel in Lissabon, als er qua seiner Aura und seiner Präsenz das Spiel nach seiner Einwechslung im Alleingang drehte – als defensiver Mittelfeldspieler. Es war die sicherlich beste Leistung seiner gesamten Laufbahn. „Wenn ich sehe, wozu es gereicht hat, dann bin ich sehr, sehr stolz“, befindet er. „Ich hatte eine hervorragende Karriere, sehr viele tolle Erlebnisse, für die ich dankbar bin.“

Doch noch ist nicht Schluss, noch liegen zehn Monate vor ihm. Wohin wird die Reise gehen mit neuem Trainer und neuen Spielern? „Ich habe das Gefühl, dass die Neuen charakterlich passen“, bedeutet Rode. Aber wie stark das Team ist, wisse man erst, wenn es losgeht, „wenn der Druck dazu kommt.“ Um die internationalen Plätze will er in seinem letzten Jahr auf jeden Fall noch mal mitspielen, selbst wenn die Latte hoch liegt. „Die letzten zwei Jahre werden nur schwer zu toppen oder zu bestätigen sein.“ Doch Sebastian Rode wird es versuchen. „Ich bin bereit dazu, große Leistungen zu bringen.“