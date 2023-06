Pokal-Einzelkritik: Dumm gelaufen, Eintracht – Ndicka fälscht entscheidend ab

Von: Thomas Kilchenstein, Ingo Durstewitz

Teilen

Sprunghaft. Kolo Muani findet kein Durchkommen. © dpa

Eintracht Frankfurt traut sich ausgerechnet im Pokalfinale viel zu wenig zu und verpasst mutlos den Cup. Die Spieler in der Einzelkritik.

Berlin – Eintracht Frankfurt hat das DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig verloren. Die Einzelkritik:

Gut dabei

Kein Eintrag

Ganz okay

Makoto Hasebe: Souveräne Vorstellung. Hatte seinen Laden weitgehend im Griff. Ruhiges Spiel, abgeklärt. Wenigstens ab und an auch mal ein Pass in die Spitze. Konnte das 0:1 aber auch nicht verhindern. An ihm lag es am wenigsten.

Sebastian Rode : Als er den Platz verließ, kippte das Spiel. Seltsam. Denn er war zuvor nicht sonderlich prägend aufgefallen. Zwar viel unterwegs, aber mit wenigen Aktionen. Erkämpfte und ergrätschte sich dafür einige Mal die Kugel, das ist man von ihm ja gewohnt.

So lala

Daichi Kamada: Begann stark, wollte die Bälle haben, hatte offenbar Lust, dieses Finale zu prägen. Baute aber mit Dauer des Spiels immer mehr ab, bis er zum Schluss fast nicht mehr zu sehen war. Sein letztes Spiel für die Eintracht war nicht sein bestes

Tuta: Auch er begann sehr aufmerksam, sehr konzentriert. Erledigte seinen Job. Doch die Leipziger Angreifer, filigran und ballsicher, konnte er auch nicht über die 90 Minuten in Schach halten. Traute sich manchmal mit langen Bällen zu viel zu.

Evan Ndicka: Der große Pechvogel. Den an sich harmlosen Schuss von Christopher Nkunku fälschte er so unglücklich ab, dass er ins Tor kullerte (71.) . Da konnte er nichts dazu, die Entscheidung war es dennoch. Ansonsten ziemlich solide.

Randal Kolo Muani: Hatte nach einer Viertelstunde seine erste Möglichkeit, schoss ins Außennetz. Hatte die größte und entscheidende auf dem Fuß (59.). Da wollte er quer legen, statt zu schießen. Sein Pass auf Kamada blieb hängen. War, weil die Eintracht überhaupt nichts riskierte, vorne ein bisschen abgeschnitten. Trotzdem: Wie immer, der einzige, der wenigstens einen Hauch an Torgefahr versprühte. Legte (64.) einmal schön auf Götze. Der Unterschied in diesem Spiel machte aber sein Landsmann auf der anderen Seite, Nkunku..

Mario Götze: Das Geburtstagskind, er wurde 31 am Spieltag, hätte sich ums Haar selbst belohnt,. sein Schuss parierte Leipzigs Torwart Blaswich. Antreiber, wie immer laufstark, versuchte einiges, kam aber nicht durch. Immerhin bleibt er der Eintracht noch ein paar Jährchen erhalten

Kevin Trapp: Ganz unangenehmes Spiel für einen Torwart. Musste tatsächlich nur einen einzigen Ball abwehren, nach fünf Minuten, als Werner zum Schuss kam. Das war aber eine leichte Aufgabe. Ansonsten hatte er nichts zu tun. Bei beiden Toren ohne jede Abwehrmöglichkeit. Kniete nach dem Abpfiff enttäuscht lange am eigenen Strafraum

Philipp Max: Ins Finale hat er es geschafft, brauchte eine Weile bis er Zugriff auf das Spiel hatte. Aber oft zögerlich, ohne Zug. Steigerte sich leicht, aber kein Aktivposten. Dann war er auch mit den Kräften am Ende.

Schwächelnd

Djibril Sow: Kein Faktor im Finale. Wirkte matt, ja überspielt,das hat man schon in den letzten Wochen gespürt. Verpasste vor dem 0:1 im Mittelfeld den entscheidenden Leipziger Steilpass um Stollenlänge. Spielte fast gehemmt, traute sich wenig zu. Spielte fast nur zurück. Das ist zu wenig für ein Mittelfeldspieler.

Aurelio Buta: Kein gutes Spiel, keine klare Linie. Ein einziges Mal in der ersten Hälfte kam er rechts durch, seine Flanke versandete. Entwickelte viel zu wenig Druck über seinen Flügel. Dabei hatte ihn Werner doch kaum gefordert.

Jesper Lindström: Seine Einwechselung verpuffte komplett. Ohne eine Aktion, das Spiel lief komplett an ihm vorbei. Schade eigentlich, von ihm hatte man sich deutlich mehr erwartet.

Zu spät gekommen

Christopher Lenz, Rafael Borré, Eric Dina Ebimbe kil/dur