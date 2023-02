Eintracht-Offensivspieler verletzt – Ausfall gegen Hertha BSC droht

Von: Sascha Mehr

Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt. © IMAGO

Eintracht Frankfurt trifft am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf Hertha BSC. Ein Offensivspieler droht auszufallen.

Frankfurt – Der 19. Spieltag steht an und Eintracht Frankfurt erwartet im ersten Heimspiel der Rückrunde die Mannschaft von Hertha BSC. Gegen den Abstiegskandidaten aus der Hauptstadt geht die SGE als großer Favorit in die Partie, darf den Kontrahenten aber keinesfalls unterschätzen. Bei Hertha BSC, die drei Niederlagen in drei Spielen 2023 kassierten, herrscht Unruhe. Neben der sportlichen Misere wurde Sportchef Fredi Bobic beurlaubt.

Eintracht Frankfurt trifft auf Hertha BSC

„Ich erwarte ein heiß umkämpftes Duell. Hertha BSC hat eine gute Spielanlage, spielt schnell in die Spitze. Natürlich hatten sie nicht die Ergebnisse, die sie sich gewünscht haben. Aber das Derby gegen Union hätte anders ausgehen können“, sagte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie. „Klar ist: Wir möchten unser zweites Heimspiel im Frühjahr gewinnen nach zuletzt zwei Unentschieden. Die Mannschaft macht einen guten Eindruck, war sehr engagiert und konzentriert. Ich habe ein gutes Gefühl“, so Glasner weiter.

Bei Eintracht Frankfurt droht für das Match gegen den Hauptstadtklub der Ausfall eines Offensivspielers. „Faride Alidou ist umgeknickt. Es kann sein, dass er wieder ins Training einsteigt, er könnte aber ausfallen. Marcel Wenig braucht noch ein bisschen. Ansonsten sind außer Junior Dina Ebimbe alle fit“, bestätigte Oliver Glasner. An der Startelf könnte sich etwas ändern, denn Neuzugang Philipp Mac drängt in die Mannschaft. „Es freut mich, dass der Transfer von Philipp Max geklappt hat. Er war sofort integriert und ist voll angekommen. Ich warte noch ab, ob ich ihn von Anfang an bringe. Aurélio Buta und Christopher Lenz haben zuletzt auch gut gespielt“, ließ sich der SGE-Coach die Option offen.

Eintracht Frankfurt: Lob für Hasebe

Ein Extralob des Trainers auf der Pressekonferenz bekam Oldie Makoto Hasebe: „Er gibt den Spielern aufgrund seiner Anwesenheit, Erfahrung, Persönlichkeit und Qualität Halt. Ich bin sehr froh, ihn als Spieler und Mensch in der Mannschaft zu haben. Er murrt nie und steht immer seinen Mann, wenn er gebraucht wird.“

Sandro Schwarz, Trainer von Hertha BSC, hat großen Respekt vor Eintracht Frankfurt, wie er auf der Pressekonferenz sagte: „Die Eintracht ist offensiv stark und hat eine aggressive Verteidigung. Sie sind nicht umsonst oben in der Tabelle angesetzt. Wir brauchen alles, um sie zu bekämpfen.“ Die Überzeugung, am Main punkten zu können, ist aber da. „Es gilt für uns alle gemeinsam Vertrauen in unsere Mannschaft zu haben. Wir haben in mehreren Spielen gute Leistungen gezeigt. Die Jungs haben oft bewiesen, dass sie gut mit Widerständen umgehen könne“, so Schwarz.

Unterdessen ist der erste Neuzugang für die Eintracht für die neue Saison so gut wie fix: Von Royal Antwerpen kommt Verteidiger William Pacho an den Main. Ben Manga hat Eintracht Frankfurt in der Winterpause verlassen. Nun nennt er seine Gründe für den Wechsel – die auch etwas mit Markus Krösche zu tun haben. (smr)