Doppelpack zum Abschied

Von: Katja Sturm

Teilen

Abschied am Brentanobad. Foto: Imago Images © IMAGO/Hartenfelser

Sjoeke Nüsken trifft doppelt beim 6:0-Saison-Kehraus von Eintracht Frankfurt gegen den SV Meppen / Auch Laura Feiersinger sagt Servus-

So erfolgreich hatte sich Sjoeke Nüsken ihren Abschied aus Frankfurt nicht vorgestellt. Beim 6:0 (3:0)-Heimsieg der Eintracht-Fußballerinnen über den damit absteigenden SV Meppen zum Saisonabschluss in der Bundesliga erzielte die 22-Jährige am Sonntag ihre ersten beiden Treffer in dieser Spielzeit. Dabei war es der aus dem nordrhein-westfälischen Hamm stammenden Spielerin nach der für sie emotionalen Zeremonie vor dem Anpfiff, bei der neben ihr selbst auch die Österreicherin Laura Feiersinger und die verletzungsbedingt auf Krücken herbei gehumpelte Camilla Küver mit Dank und besten Wünschen für die Zukunft andernorts bedacht und von den 3444 Zuschauern im Stadion am Brentanobad bejubelt wurden, nicht leicht gefallen, den Schalter noch einmal umzulegen. „Sehr schwer“ habe sie sich die Entscheidung gemacht, die Stadt hinter sich zu lassen, in die sie 2019, ohne Erstligaerfahrung, vom damals noch existierenden 1. FFC Frankfurt als viel versprechendes Talent geholt worden war und in der die Mittelfeldspezialistin zur Stammakteurin gereift ist. „Es waren unfassbar schöne Jahre“, resümiert Nüsken. Doch die Verlockung, im Mutterland ihres Lieblingssports, auf der Insel, die nächste Schritte zu machen und mit ihrem zukünftigen Arbeitgeber, dem viermaligen Super-League-Meister FC Chelsea, „Titel zu gewinnen“, sei zu groß gewesen, um das schon länger auf dem Tisch liegende Angebot noch einmal abzulehnen.

WM bleibt das große Ziel

Seit zwei Jahren haben die Londoner Nüsken auf dem Zettel. 2022 war sie der Eintracht noch einmal treu geblieben, um in diesem Team, dessen Zusammenhalt jede Einzelne im Kader immer wieder hervorhebt, erstmals in der Königsklasse aufzulaufen. „Leider hat es nur für die Qualifikation gereicht“, bedauert sie. Jetzt, da die SGE als erneut drittbeste Mannschaft im nationalen Wettbewerb zum zweiten Mal auf europäischer Bühne auftreten darf, muss sie das ohne sie tun.

„Der englische Fußball passt zu mir“, sagt Nüsken: „Sehr robust und ein gutes Umschaltspiel erfordernd.“ Mit ihren Qualitäten hofft sie, nach dem knappen EM-Aus zuletzt in diesem Jahr auch den Sprung zu den Weltmeisterschaften in Australien und Neuseeland zu schaffen. „Mein Englisch ist noch nicht so berauschend“, gibt die U17-Europameisterin von 2017 zu. Aber sie ist sich sicher, dass sich das vor Ort in Fulham schnell geben wird.

Aus der Bundesliga weg zieht es auch Feiersinger. „Ich möchte noch einmal etwas anderes sehen“, erklärt die 30-Jährige, der Eintracht-Cheftrainer Niko Arnautis zum Schluss noch einmal die Chance als Kapitänin gab. „Eine schöne Geste“, wie die Geehrte kommentierte. Nach 13 Jahren in Deutschland, davon je fünf bei Bayern München und der Eintracht, könne sie sich hierzulande keinen anderen Verein mehr als die SGE vorstellen. „So wie hier wird Fußball nirgendwo anders gelebt“, erklärt die Nationalspielerin.

Dass sie ihren Platz in der Startformation der Adlerträgerinnen im November verloren hatte, habe mit ihrem Entschluss nichts zu tun. „So eine Phase hat man immer mal“, sagt Feiersinger. Wo sie nach der Sommerpause auftauchen wird, wollte sie noch nicht verraten. Gerüchten zufolge soll der italienische Meister AS Rom interessiert sein.