Dino Toppmöller und seine Troublemaker

Von: Ingo Durstewitz

Weiß, wo er mit der Eintracht hin will: Dino Toppmöller. © dpa

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller stellt sich der Öffentlichkeit sehr souverän vor und spürt eine „krasse Euphorie“ rund um den Verein

Die Frage zu Papa Klaus durfte natürlich nicht fehlen, Filius Dino hatte sie erwartet. Klar sei Vater Toppmöller stolz und auch „total froh“, dass der Sohnemann in seine Fußstapfen tritt und genau drei Jahrzehnte später seinen ersten Cheftrainerposten in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt übernimmt, dort, wo Klaus 1993 auch mit 42 Jahren mal einen lebenden Steinadler in die Kabine schleppte und zügellosen, wunderhübschen Offensivfußball zelebrieren ließ. „Besseren und schöneren Fußball habe ich noch nie gespielt“, sagt noch heute Maurizio Gaudino. „Nicht davor und nicht danach.“

Erfolgreich war er auch, anfangs zumindest, da stürmte die Eintracht von Sieg zu Sieg, hängte sogar den Rekordmeister aus München ab („bye, bye Bayern“) und holte aus den ersten elf Spielen so viele Punkte wie kein Team jemals zuvor, 20:2. „Natürlich hat er mir direkt seinen Startrekord unter die Nase gerieben“, erzählt Dino am Freitag lachend. Er habe cool geantwortet: „Okay, kannst Du behalten, so lange ich länger da bin als Du.“ Der Herr Papa wurde nach einer nicht enden wollenden Negativserie, bedingt durch eine schwere Verletzung von Starstürmer Anthony Yeboah, schon am 10. April 1994 entlassen. Und doch: Die kurze Zeit war intensiv und erinnerungswürdig.

Der Trainer heute heißt also Dino Toppmöller, der Tony Yeboah hört auf Randal Kolo Muani. Und die Eintracht hat sich in etwa wieder dort eingenistet, wo sie damals verortet war: In der Spitzengruppe oder zumindest in ihrer Nähe. Ansonsten hat der Verein mit dem von damals nicht mehr viel gemein, er ist nicht mehr im Riederwald, sondern im Stadtwald zu Hause, ist ein gewachsenes Unternehmen, das fast 300 Millionen Euro umsetzt und in einer anderen Dimensionen schwebt. Der neue Coach hat eine „krasse Euphorie“ rund um den Klub wahrgenommen. Ablesen lässt sich das nicht nur, aber zumindest ein bisschen an den Begebenheiten rund um die Eintracht. So hat sich Dino Toppmöller vor seiner offiziellen Präsentation am Freitag bereits vorher zwei Tage Zeit genommen, um sich bei den Redaktionen vorzustellen. Seinen ersten öffentlichen Auftritt am Vormittag wollten gar so viele Medienschaffende verfolgen, dass auf dem Parkdeck im Proficamp die Stellplätze nicht ausreichten.

Der 42-Jährige, sportlich schick gekleidet, war anfangs ein wenig angespannt, leicht nervös, aber machte seine Sache dann in einer 45-minütigen Fragerunde gut, trat professionell und souverän auf, wirkte nahbar und geerdet, streute dann und wann eine Anekdote oder Schmunzler ein. Ob sich, zum Beispiel, der Papa seine erste PK nun daheim in Rivenich im Stream anschaue, wollte einer wissen. „Das weiß ich nicht, er hat manchmal ein bisschen Probleme mit dem Internet“, erzählte Dino grinsend. Vater Klaus wird im August 72.

Lange habe er nicht überlegen müsse, als Markus Krösche ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, das große Erbe von Oliver Glasner anzutreten. „Bei der Entwicklung, dieser Strahlkraft und meiner Vergangenheit kam die Zusage relativ schnell.“ Toppmöller hat ja selbst mal in Frankfurt gespielt, stieg mit der Eintracht 2003 in die Bundesliga auf – musste dann aber den Verein verlassen. Klar ist das Engagement für den noch immer sehr sportlich und frisch daherkommenden Chefcoach eine große Chance. „Ich brenne für den Verein, ich werde maximal investieren.“

Er habe schnell gemerkt, dass die Begeisterung um die Eintracht von innen heraus erwachsen ist. „Hier haben alle richtig Bock, ich auch.“ Neuen Spielern werde er als erstes die beiden Eintracht-Filme rund um den DFB-Pokalsieg und den Europapokaltriumph ans Herz legen. „Dann weiß man, was der Verein den Menschen bedeutet.“ Diesen Weg fortzuführen, das ist für ihn eine Verpflichtung.

Der Familienvater, der mit seiner Frau und den beiden Söhnen in einem Haus unweit des Stadions wohnen wird, hat eine genaue Idee, wie er das bewerkstelligen will. Der Fußball soll offensiver werden als unter Vorgänger Glasner. „Wir wollen mutigen Fußball spielen. Vielleicht ein Tick mehr Ballbesitz, gutes Positionsspiel, gute Struktur fürs Gegenpressing.“ So alles in allem: „Wir wollen unangenehm für den Gegner sein, positive Troublemaker.“

Er will seiner Mannschaft mehr Ideen im letzten Drittel an die Hand geben, aber gleichzeitig eine gute Absicherung haben. Er setzt auf eine gewisse Aktivität, Konter sollen möglichst nicht verteidigt, sondern im Ansatz verhindert werden. Und auch die Anzahl an Gegentoren nach Standards, 19 in der Vorsaison, müsse dringend nach unten geschraubt werden. „Das ist nicht nur, aber auch eine Frage der Körpergröße.“ Da war die Eintracht letzte Saison schlichtweg zu klein.

Toppmöller wird sich ab Montag ein genaues Bild vom Team machen, bisher hat er nur mit dem Mannschaftsrat Kontakt gehalten, mal eine WhatsApp geschrieben oder Ansgar Knauff alles Gute für die Reha nach dessen OP gewünscht. Er ist sicher kein harter Hund, aber auch nicht nur Freund und Streichler der Spieler. „Ich bin ein kommunikativer, umgänglicher Mensch, habe aber klare Prinzipien.“

Er lege großen Wert darauf, „als Gruppe zu funktionieren“, setzt auf gute Verbindungen und Kollegialität. „Es geht um eine Art des Respekts, wir wollen Werte vorleben“, sagt er. „Da geht es auch um die Frage: Was gehört sich und was gehört sich nicht?“ Grundsätzlich sei er ein ruhiger, besonnener Typ mit Empathie, könne aber auch mal laut werden. „Fußball ist ja ein emotionaler Sport. Wir wollen mit Intensität und Leidenschaft spielen.“ Wie alle anderen auch.

Die Verantwortlichen sind zu 100 Prozent überzeugt von Toppmöller, der zuletzt Julian Nagelsmann („Ein unfassbarer guter Trainer, wir haben uns gegenseitig befruchtet“) in München assistierte. „Er steht für offensiven Fußball, hat ein gutes Gespür und einen guten Umgang mit den Jungs. Er passt perfekt zu Eintracht Frankfurt“, sagt Sportvorstand Markus Krösche, der ihn schon zu seiner Zeit in Düdelingen intensiv verfolgte. „Dort hat er für Furore gesorgt.“ Krösche holte ihn als Co nach Leipzig, jetzt als Chef nach Frankfurt. „Er war immer auf meiner Liste.“

Toppmöller identifiziert sich mit den hohen Zielen des Klubs. „Wir wollen regelmäßig europäisch spielen“, sagt Krösche. Der Trainer findet’s gut: „Wenn man die Entwicklung sieht, ist es richtig, diese Ansprüche zu haben.“

Nur bei ihm persönlich fand er das eher so semi-cool, als Sportdirektor Timmo Hardung unlängst befand, Toppi habe das Zeug zu einem „Weltklassetrainer“. Toppmöller hat, wie er lachend erzählt, eine WhatsApp in sein Handy getippt: „Timmo, danke für die hohe Messlatte.“