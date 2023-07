Dino Toppmöller und seine Assistenten: Ein bisschen wie ein altes Ehepaar

Von: Ingo Durstewitz

Zettelwirtschaft in Windischgarsten: Stefan Buck (links) und Erwin Bradasch. © Jan Huebner

Eintracht Frankfurts Co-Trainer stellen sich vor: „Wir wollen nicht in Schönheit sterben.“

Die Begeisterung, mit der Erwin Bradasch von seinem neuen Arbeitgeber, der natürlich vielmehr als nur ein Arbeitgeber ist, spricht, springt die Zuhörer förmlich an. „Die Entwicklung der Eintracht ist wahnsinnig“, sagt der Frankfurter Assistenztrainer mit einem Blitzen in den Augen. Wie die Mannschaft, getragen von ihren Fans, über den alten Kontinent „gefegt“ ist, hat den 42-Jährigen nachhaltig beeindruckt. „Das ist in ganz Europa wahrgenommen worden.“

Die Eintracht sei einfach ein „geiler Verein“, und als es dann auch noch die Möglichkeit gab, ein wichtiges Puzzleteil in diesem Klub zu werden, ja sapperlot, da habe er nicht lange nachdenken müssen. „Das ist ein Mega-Projekt, die Eintracht war sofort die erste Option, es hat sich gar nicht die Frage gestellt, ob wir das machen oder nicht.“ Natürlich machten sie es.

Zwei Plätze weiter sitzt Stefan Buck, der zweite Assistent von Cheftrainer Dino Toppmöller, und will bei so viel Vorschusslorbeeren nicht zurückstehen. Der 42-Jährige hat sogar das Nachwuchsleistungszentrum und die U23 der Bayern verlassen, um in Frankfurt arbeiten zu können. Auch er habe nicht gezögert, keine Sekunde. „Die Energie, die man bei der Eintracht spürt, ist etwas ganz Besonderes in Deutschland.“

Dem neuen Trainerteam kommt die gewiss nicht leichte Aufgabe zu, eine erfolgreiche Zeit fortzuführen. Die Assistenten gehen es mit Chef Toppmöller gemeinsam an, wie Bradasch erzählt. „Der Teamgedanke steht im Vordergrund, es ist alles auf Augenhöhe, weil menschlich die Chemie stimmt.“ Stefan Buck pflichtet bei. „Man kann schon sagen, dass wir Freunde sind.“

Ziel ist das schöne Spiel

Obwohl der frühere Profi die anderen noch gar nicht so lange kennt. Bei Bradasch und Toppmöller ist das anders, sie lernten sich einst bei Eintracht Trier kennen, vor eineinhalb Jahrzehnten. Seitdem sind sie quasi unzertrennlich. „Wir sind wie ein altes Ehepaar“, sagt Bradasch. „Wir müssen nicht viel miteinander reden, jeder weiß, was der andere denkt.“ Sie reden dennoch viel miteinander, sehr viel sogar, „Dino ist sehr kommunikativ und unkompliziert“, vor allen Dingen aber sprechen sie über Fußball, ihre Philosophie, „unseren Schlachtplan“, wie es Bradasch ausdrückt. Dabei verlieren sie sich manchmal auch im Detail, denn gerade Toppmöller sei da total versessen. „Auf diesem Level entscheiden halt Kleinigkeiten.“

Sie haben klare Vorstellungen über die Art und Weise des Spiels, ihre Ideen sind deckungsgleich. „Wir bevorzugen das schöne, technische Spiel. Wir wollen Fußball spielen, spielerische Lösungen haben“, langer Hafer oder eine Herangehensweise, die nur auf Umschaltmomente fußt, ist nicht ihr Ding. Und doch gehen sie das Projekt nicht blauäugig an. „Manchmal muss man den Ball auch übers Tribünendach hauen“, sagt der gebürtige Darmstädter Bradasch. Schließlich gehe es ausschließlich um Erfolg, der stehe logischerweise über allem. „Schlecht wäre, wenn alle sagen: ,Oh, die spielen aber echt süß‘ – und wir verlieren die Spiele. Nein, wir wollen nicht in Schönheit sterben.“ Bradasch ist dabei für die offensive Abläufe zuständig, Buck für die Defensive und die Standardsituationen.

Generell werde man schauen, die Mannschaft nicht zu überfrachten, nicht alles über den Haufen zu werfen. Taktisch soll das Team flexibel sein, mehrere Systeme beherrschen. Aber das geht alles nicht von heute auf morgen. Beispiel Dreierkette: In den Spielen, sagt Bradasch, habe das Trainerteam schon recht schnell gespürt, dass da eine Veränderung gar nicht so leicht herbeizuführen ist, weil die Mannschaft seit vielen Jahren in der bewährten Abwehrformation auftritt. „Es ist nicht so einfach, den Schalter umzulegen und zu sagen: ,So, jetzt spielen wir mal Viererkette‘“ Aber auch daran wird Dinos Trio mit einiger Akribie feilen. Garantiert.