Dino Toppmöller: Chance und Risiko zugleich

Von: Ingo Durstewitz

Amtlich: Neuer Eintracht-Trainer Dino Toppmöller. Foto: dpa © dpa

Amtlich: Dino Toppmöller wird neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Die Frage ist: Kann der langjährige Co-Trainer auch Chef?

Die dürre Nachricht, dass Dino Toppmöller ab Juli die Fußballprofis der Frankfurter Eintracht anleiten wird, ist beileibe keine Überraschung mehr. Seit Wochen, genauer gesagt schon seit einem ganzen Monat, pfeifen es die Spatzen von Frankfurts Dächer. Dass die Wahl aber überhaupt auf Dino Toppmöller gefallen ist, ja doch, das ist sehr wohl als Überraschung zu bezeichnen.

Denn der Sohn von Ex-Eintracht-Coach Klaus Toppmöller hat in seiner Vita als Cheftrainer noch nicht so furchtbar viel Aufregendes oder Großartiges vermerkt. Klar, er hat gute Arbeit geleistet damals in Luxemburg, F91 Düdelingen führte er zu drei Meistertiteln, zwei Pokalsiegen und sensationell in die Gruppenphase der Europa League. Das war ein Statement, das brachte ihm Anerkennung und Respekt. Aber es war halt Düdelingen, ein kleiner Verein aus einem kleinen Städtchen mit einem putzigen Namen. Und so einer soll einen Tanker wie Eintracht Frankfurt steuern? Einen Verein, der in den vergangenen Jahren eine ungeheuerliche Wucht entwickelt hat, der schneller gewachsen ist als jeder andere Bundesligist, der den Pokal und die Europa League gewonnen hat und sogar erstmals in der Champions League antreten durfte. Kann er das, der Dino aus dem Saarland?

Ja, warum denn nicht?

Natürlich wird der 42-Jährige in große Fußstapfen treten. Vorgänger Oliver Glasner hat die Eintracht zum größten Erfolg seit fast einem halben Jahrhundert geführt und erfreut sich in Frankfurt maximaler Beliebtheit. Und auch seine Vorgänger haben exzellente Arbeit geleistet. Niko Kovac rettete die Eintracht vor dem Abstieg und schenkte ihr den DFB-Pokalsieg. Und unter Adi Hütter spielten die Hessen den urwüchsigsten und brachialsten Fußball der letzten Jahrzehnte. Kein leichtes Erbe für Toppmöller, der in der großen Fußballwelt doch eher zu den Nobodys zählt.

Aber das muss weder schlecht noch ein Nachteil sein, es sagt nichts über seine Qualitäten als Cheftrainer aus. Und weshalb sollte denn ein vergleichsweise junger Trainer nicht die Chance bekommen, sich zu bewiesen? Irgendwann sind sie alle aus dem Schatten in die erste Reihe getreten, die Nagelsmänner und Tuchels und Klopps.

Toppmöller ist bestens beleumundet, ein ausgleichender Typ, fachlich und menschlich top, er soll eine andere Kultur des Miteinanders schaffen. Denn in der Kabine herrschte nicht unbedingt ein Klima der Angst, das wäre übertrieben, doch Oliver Glasner war sehr wohl für seine Ausbrüche bekannt. Gerade die Spieler aus der zweiten, dritten Reihe bekamen schon mal den Unmut des Fußballlehrers zu spüren. Leistungsfördernd war das am Ende alles nicht mehr. Toppmöller hat einen anderen Ansatz, er ist nicht der Kumpeltyp, aber einer, der die Spieler mal in den Arm nimmt, wenn es nötig ist. Er spricht überdies mehrere Sprachen, auch das ist bei einer Multikulti-Truppe wie die der Eintracht nicht unwichtig.

Toppmöllers Berufung ist daher eine Chance. Aber auch ein Risiko. Denn keiner kann seriös beantworten, ob er einen großen Traditionsklub mit unterschiedlichen Strömungen, Einflüssen und Einflüsterern wirklich anführen kann. Er ist der, der im Sturm steht, wenn es nicht läuft. Da bedarf es Standfestigkeit und Widerstandskraft.

Klar ist: Sollte das Toppi-Experiment schiefgehen, wird es auf Manager Markus Krösche zurückfallen. Indes: Der Umkehrschluss gilt ebenso.