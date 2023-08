Die zweite Reihe drängt

Eintracht

Bei Eintracht Frankfurt sollte sich der eine oder andere Stammspieler nicht zu sicher fühlen. Das Pokalspiel bei Lok Leipzig hat gezeigt: Trainer Dino Toppmöller hat viele Optionen.

Am gestrigen Montag hat sich Dino Toppmöller Arbeit mit nach Hause genommen. Das macht er manchmal ganz gerne, in den eigenen vier Wänden hat man seine Ruhe, kann sich konzentrieren und schlaue Laufwege ausdenken. Also hat der Trainer der Frankfurter Eintracht so kurz vor 18 Uhr die Fernbedienung in die Hand genommen und den Sender eingestellt, der das Pokalspiel überträgt, und zwar jenes des FC Homburg, Regionalliga Südwest, gegen den SV Darmstadt 98, nicht nur Bundesligist und Nachbar, sondern auch der erste Gegner zum Saisonstart am kommenden Sonntag im Waldstadion (ab 17.30 Uhr).

Nun ist es nicht so, dass der 42-Jährige nicht schon alles wüsste über die Lilien, Toppmöller bereitet solche Dinge akribisch genau vor, und deswegen gehört es zu seinen Pflichten, sich diese Partie anzusehen und vielleicht noch mal den einen oder anderen neuen Fingerzeig zu bekommen. Und das macht er nicht mit dem versammelten Analyseteam. „Ich schaue es privat an, da habe ich meine Ruhe und den besseren Blick, das ist mir lieber“, sagte Toppmöller am Montagmittag nach dem Training.

Am Vormittag hat er seinem Team in der Aufarbeitung des 7:0-Erfolgs über Lok Leipzig seine Eindrücke geschildert. Natürlich gab es Lob für den am Ende lockeren Spaziergang in Runde zwei, die übrigens am 31. Oktober/1. November gespielt und am 1. Oktober im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost wird. Toppmöller empfand es als positiv, dass diese Partie nach der klaren Führung und der Spielunterbrechung „super seriös“ zu Ende gespielt wurde. Sehr zufrieden war Toppmöller mit den Einwechselspielern, wodurch „wir unsere Qualität nochmals erhöht“ hätten, Omar Marmoush, einmal, und Jessic Ngankam, zweimal, trafen sogar dreimal, Jens Petter Hauge war allein für vier Treffer der unmittelbare Wegbereiter „Wenn die Einwechsler jedes Mal derart gut performen, hebt uns das noch mal auf ein anderes Level“, sagte der 42 Jahre alte Fußballlehrer lobend. Und er schloss damit ausdrücklich auch Tuta ein, den Brasilianer, der ein bisschen überraschend nicht in der Startformation stand, auch er habe seine Sache mindestens ordentlich gemacht. Die Joker hätten freilich auch davon profitiert, dass die Startelf den Regionalligisten „müde gespielt“ hätte.

Statt Tuta spielte Makoto Hasebe in den zentralen Verteidigung, der 39 Jahre alte Japaner spielte so, wie er das immer tut: umsichtig, ruhig, ballsicher und mit scharfen Pässen in die Spitze. Toppmöller wollte mit dieser Aufstellung die überragende, „sehr stabile Vorbereitung“ des Methusalems belohnen, Hasebe präsentierte sich in den letzten Wochen in außergewöhnlicher Frühform, bereits in den Testspielen gegen Vitesse Arnheim oder gegen Nottingham gehörte Hasebe zu den Aktivposten, „herausragend gut“. Viele von Toppmöllers Vorgängern haben meist länger gebraucht, die immer noch erstaunliche Klasse Hasebes zu erkennen, häufig probierten sie es erst einmal ohne den cleveren Strategen, ehe sie dann erkennen mussten, dass sich die ganze Mannschaft sicherer fühlt, wenn der alte Mann hinten drin steht.

Zwei Fans verletzt Vor dem Pokalspiel zwischen Lokomotive Leipzig und Eintracht Frankfurt sind zwei Fans der Gäste am Sonntag schwer verletzt worden. Die 24 und 25 Jahre alten Männer seien von zwei unbekannten mutmaßlichen Lok-Fans attackiert worden, teilte die Leipziger Polizei mit. Der 25-Jährige musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Spiel selbst war wegen Böllerwürfen zeitweise unterbrochen. Die Polizei habe insgesamt 20 Straftaten registriert. FR

Hauge scharrt mit den Hufen

Freilich ist Dino Toppmöller nicht verborgen geblieben, dass das Spiel der ambitionierten Frankfurter in der ersten Halbzeit arg holperte. Von Esprit oder Spielfreude war nichts zu sehen, selbst gegen den zwar mannhaft, aber bieder verteidigenden Viertligisten. „Zäh“ nannte der Coach die ersten 45 Minuten. Im Grunde sei man anfangs nie „in die torgefährlichen Räume“ gekommen, es fehlten die Tiefenläufe, es fehlten auch die Pässe in die Spitze. Viel zu oft wurde auf Sicherheit gespielt, kaum das Risiko gesucht. Die Folge war ein schier endloses brotloses Ballgeschiebe, ohne Raumgewinn. „Die Positionierung war auch nicht gut.“

Aber genau diese Punkte strich der Trainer bei seiner Spielanalyse heraus, mit Kritik an dieser auch dem trockenen Rasen geschuldeten behäbigen Spielweise hielt Toppmöller nicht hinter dem Berg. Schon unmittelbar nach der Partie hatte er einräumen müssen, dass es „noch sehr viele Inhalte zu verbessern“ gebe.

Dass womöglich die beiden Offensiven Randal Kolo Muani und Jesper Lindström, die eher verhalten spielten, mit ihren Gedanken schon woanders seien, wollte und konnte der Coach nicht zu sagen. Dass gerade Kolo Muani, trotz des wichtigen 1:0, „das uns den Weg geebnet hat“, deutlich besser spielen kann, habe jeder gesehen. „Das ist momentan keine einfache Situation für ihn“, sagte Toppmöller, „da prasselt so viel auf ihn ein, extrem viele Leute zerren an ihm“. Das alles auszublenden, sei nicht so leicht. Dass fünf der sieben Tore fielen, nachdem der Franzose ausgewechselt worden war, verführte niemanden zu den irrigen Annahme, es ginge dereinst auch ohne den Superstürmer.

Dessen ungeachtet: Der zweite Anzug der Frankfurter macht der vermeintlichen Stammelf gehörig Druck. Gerade Lindström oder auch Eric Dina Ebimbe sollten sich nicht zu sicher fühlen, Jens Petter Hauge scharrt sehr vernehmlich mit den Hufen, auch ein Hugo Larsson oder Paxton Aaronson sind ernst zu nehmende Optionen, die insbesondere mehr Schwung bringen. Und Sebastian Rode oder Ansgar Knauff drängen ebenfalls. Und nicht nur sie.

Am Montag etwa tummelten sich beim Spielersatztraining für die Profis, die tags zuvor weniger als eine Stunde auf dem Rasen standen, 16 Kicker auf dem Gelände - und die gaben ordentlich Gas. Sogar Lucas Alario war nach seiner Knie-OP und Reha in Argentinien laufend zurück. Dienstag in eine Woche soll er ins Mannschaftstraining einsteigen.