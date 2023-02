Die Eintracht tourt durch die Region

Von: Timur Tinç

Bundesligarekordspieler Charly Körbel (l.) im Duell mit Anthony Yeboah beim Abschiedsspiel von Alex Meier. © Imago/Schüler

Die Traditionsmannschaft des Fußball-Bundesligisten gastiert bei zehn Vereinen in Hessen. Testspiele der Profiteams der Männer und Frauen werden nochmal gesondert ausgewählt.

Wenn Eintracht Frankfurt mit der Profimannschaft zu Testspielen in der Region auftaucht, kommen gerne mal mehrere tausend Menschen auf die Dorfsportplätze. Dass die Leute mittlerweile auch in Scharen zu den Spielen von der Traditionsmannschaft der Eintracht kommen, hat Karl-Heinz Körbel im vergangenen Jahr überrascht. „So intensiv war das noch nie. Das zeigt welche Strahlkraft die Eintracht hat“, befand der Bundesligarekordspieler am Montag.

Genau deshalb wird der Fußball-Bundesligist auch in diesem Jahr mit seinem Programm „Eintracht in der Region“ auf Tour durch ganz Hessen gehen. 135 Vereine hatten sich beworben, zehn hat eine Jury um Körbel ausgewählt. „Das ist etwas Großes für Hessen und unsere Region“, betonte Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann. Der Europa-League-Sieger von 2022 wolle den von Corona und der Energiekrise gebeutelten Vereinen mit dieser Aktion helfen. Vergangenes Jahr kam so rund 250 000 Euro an Unterstützung auch dank Sponsor Lotto Hessen zusammen.

„Mehr Wetterau und weniger Asien ist weiterhin unser Konzept“, sagte Hellmann. Das bedeute, dass die Profis hingehen, wo die Menschen sind. Trotzdem werde man auch nach Asien und die USA fliegen. Die Basis ist es jedoch, mit der die Eintracht in den vergangenen Jahren eine ungeheure Wucht entwickelt hat. Die Mitgliederzahl liegt mittlerweile bei über 120 000.

„Die Resonanz zeigt, welche Bedeutung Eintracht Frankfurt für das ganze Land und die Region hat“, sagte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Der Geist der Eintracht sei überall in der Region zu spüren. Und wenn er Namen wie Körbel, Uwe Bindewald oder Alex Schur höre, sei das Musik in seinen Ohren.

Die zehn glücklichen Vereine Eintracht Frankfurt tritt mit seiner Traditionsmannschaft im Rahmen von „Eintracht in der Region“ in diesem Jahr bei zehn Teams an. 135 Vereine hatten sich beworben. Ausgewählt wurden: Turn- und Sportfreunde Heuchelheim, Haimbacher Sportvereon 1952, Spvvg. 07 Hochheim am Main, TSG Hofgeismar, SG Brunslar/Wolfershausen, FV 1927 Cölbe, SV 1921 Nieder-Moos, SKG Bickenbach, SG Wehrheim/Pfaffenwiesbach, FC 1963 Kaichen. tim

Das Engagement der Eintracht-Traditionsmannschaft sei in der Bundesliga „einzigartig“, betont Körbel. Selbst ausländische Ex-Stars wie Jay Jay Okocha oder Anthony Yeboah seien absolut begeistert. „Der Tony wusste nicht mal, dass wir eine Tradi haben. Jetzt will er für drei Spiele kommen“, verriet Körbel. Außerdem will er Egon Loy, Meister-Keeper von 1959 mit der Meisterschale bei einem der zehn Spiele einlaufen lassen. Ein ganz besonderes Spiel ist am 28. April in Wiesbaden-Biebrich für den im vergangenen Jahr verstorbenen Jürgen Grabowski geplant.

Wo die Profis der Frauen und Männer im Sommer aufschlagen werden, ist noch abhängig vom Spielplan der kommenden Saison. Dafür werden noch einmal gesondert Vereine ausgewählt, wo ein Testspiel von der Logistik und den Platzverhältnissen ausgetragen werden kann.

Die ausgewählten Vereine sind schon voller Vorfreude. Eckhard Scheidt, Trainer der „Alten Herren“ der SG Wehrheim/Pfaffenwiesbach sagte gegenüber Eintracht-TV: „Das ist ein Ausrufzeichen für unseren Ort. Wir werden uns reinknien, damit die Stimmung gut ist.“