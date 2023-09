Die Eintracht gebiert neue Heldinnen

Von: Frank Hellmann

Teilen

Eine Klasse für sich: Eintracht-Torfrau Stina Johannes bringt den Franfurter Klub in die Playoffs. © IMAGO/Rene Schulz

Die Frankfurter Fußballerinnen können nach dem Elfmeterdrama gegen Juventus Turin weiter von der Champions League träumen. Enttäuschender Zuspruch gibt Rätsel auf.

Kaum hatte Stina Johannes die Arme weit ausgebreitet wie an einem unbeschrankten Bahnübergang, lag die Torhüterin von Eintracht Frankfurt auch schon rücklings auf dem Rasen. Laura Freigang hatte die 23-Jährige als erste umgerissen, ehe sich auch die Mitspielerinnen über die Matchwinnerin warfen, die mit ihren Paraden gegen Lineth Beerensteyn und Paulina Nyström im Elfmeterschießen gegen Juventus Turin (6:5) das Mini-Turnier zur Champions League entschied. Mit dem Finalsieg hat auch der Bundesliga-Dritte nun die Playoff-Runde erreicht.

„Wir haben das mit viel Dramatik durchgedrückt. Das war Eintracht Frankfurt pur“, freute sich Trainer Niko Arnautis, der unbedingt erstmals in seiner Amtszeit in die Gruppenphase will. Ausgelost wird die Playoffrunde (10./11. Oktober und 17./18. Oktober) am Freitag. Frankfurt wird zu den fünf ungesetzten Teams auf dem „Liga-Weg“ zählen: Paris St. Germain und Real Madrid wären die namhaftesten Gegner, BK Häcken und vor allem Sparta Prag hießen die machbaren Aufgaben. Ein deutsches Duell gegen den Champions-League-Finalisten VfL Wolfsburg, der sich als Vizemeister auch noch durch dieses Nadelöhr zwängen muss, ist ausgeschlossen. Mittlerweile bewerben sich 70 Teams aus 48 Nationen für die nur 16 Plätze, weshalb Arnautis zu Recht anregte, die weibliche Königsklasse noch zu erweitern oder einen zweiten Wettbewerb wie eine Europa League für die Frauen einzuführen.

Sein Team sei „den nächsten Schritt gegangen“, konstatierte der 43-Jährige, der mit Verweis auf das Last-Minute-Scheitern vor einem Jahr gegen Ajax Amsterdam festhielt: „Letztes Jahr waren es Tränen der Trauer, diesmal sind es Freudentränen. Wir wachsen an den Aufgaben.“ Tatsächlich hat sein Ensemble beim ersten internationalen Ausrufezeichen nach der Fusion 2020 die Nerven behalten. Nach Fehlschüssen von Verena Hanshaw und Tanja Pawollek gönnte sich die zur WM als dritte Torhüterin gereiste Johannes die Freiheit, gar nicht auf die Aufzeichnungen ihrer Trinkflasche zu schauen, sondern folgte „Instinkt und Überzeugung“.

Stadion voller Geschichten

Die nicht fehlerlose, aber leidenschaftliche Vorstellung freute auch Sportvorstand Markus Krösche, der gerne möchte, dass Frauen wie Männer regelmäßig den Adler auf internationaler Bühne repräsentieren. Zudem hat der Vorgängerverein 1. FFC Frankfurt ja bereits viermal (2002, 2006, 2008 und 2015) die Trophäe gewonnen.

Fünf deutsche Nationalspielerinnen standen gegen den italienischen Vizemeister in der Startelf, wobei Stürmerin Nicole Anyomi den mit Abstand stärksten Eindruck hinterließ. Hoffentlich registriert die für die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei den Nations-League-Duellen Ende September gegen Dänemark und Island einspringende Britta Carlson, was die bei der WM nur sporadisch berücksichtigte Anyomi mit ihrem Durchsetzungsvermögen bewirken kann. „Wir sind zwar für die Champions League noch eine unerfahrene Mannschaft, doch wir haben gezeigt, dass wir alle dafür brennen. Jede, die zum Punkt gegangen ist, war eine Heldin – und Stina hat überragend gehalten“, lobte die 23-Jährige, deren Energieleistung erst Lara Prasnikar das 1:1 (66.) ermöglichte, nachdem die Gäste im Anschluss an eine schlecht verteidigte Ecke durch Sofia Cantore (48.) in Führung gingen.

Allein wegen der Aluminium-Treffer von Barbara Dunst (94.) oder Laura Freigang (110.) war der Erfolg der Eintracht keineswegs glücklich. „Wir haben uns das über die Wochen und auch mit Blick aufs letzte Jahr verdient“, sagte die in Australien keine Minute eingesetzte Nationalspielerin Sophia Kleinherne. „Dieses Stadion schreibt immer neue Geschichten: Wir haben ein neues Kapitel eröffnet. Wenn wir weiter so auftreten, dann ist unser Weg noch lange nicht vorbei.“

Erst mal DFB-Pokal

Womit niemand zufrieden sein konnte, war der magere Zuspruch. Bloß 6100 Zuschauende verloren sich in der Arena im Stadtwald. Interessiert der Frauenfußball nicht wirklich? Oder hatte der Klub die erst seit Mittwochabend feststehende Konstellation zu wenig beworben? Vielleicht lockte das Wetter die Menschen lieber in Schwimmbäder und Gartenlauben. Für die Playoffs wäre wegen der nächsten Länderspielpause der Männer das Waldstadion erneut verfügbar.

Erst einmal aber geht’s für die Eintracht-Spielerinnen am Mittwoch im DFB-Pokal zum Hegauer FV Richtung Bodensee. Arnautis hat bereits angekündigt, einige seiner Talente zu bringen, denn am Sonntag geht’s in der Bundesliga bei der SGS Essen los. Dort wurde übrigens vier Jahre lang Stina Johannes zu eine der vielversprechendsten Torhüterinnen Deutschlands ausgebildet, von der Arnautis inzwischen sagt: „Sie hat inzwischen eine brutale Ausstrahlung: Wir haben da hinten eine Bank drin.“