Eintracht Frankfurt verleiht Sturm-Juwel in die 2. Bundesliga

Von: Stefan Schmid

Igor Matanovic (links) dreht nach seinem Treffer im Testspiel gegen Steinbach Haiger jubelnd ab. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Die Eintracht verleiht Mittelstürmer Matanovic ein weiteres Jahr in die zweite Liga. Bei der SGE sieht man weiterhin großes Potenzial beim jungen Kroaten.

Frankfurt/Karlsruhe - Seit beinahe zwei Jahren steht Igor Matanovic bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, ein Pflichtspiel für die SGE hat er in dieser Zeit allerdings noch nicht absolviert. Der mittlerweile 20-Jährige wurde gleich nach seiner Verpflichtung im August 2021 weiter an seinen Jugendverein verliehen. Nach seiner Rückkehr zu Beginn dieser Transferperiode erfolgt nun eine erneute Leihe, diesmal zum Karlsruher SC. In Frankfurt ist man hingegen weiterhin davon überzeugt, dass Matanovic die Zukunft sein kann.

Igor Matanovic Geboren am: 31. März 2003 (20 Jahre) in Hamburg Wechsel zur SGE: 30. August 2021 (500.000 €) Leistungsdaten (gesamt): 53 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen in der 2. Bundesliga

Konkurrenz für Matanovic bei der Eintracht zu groß

Bei seinem Wechsel am Ende der Transferperiode im Sommer 2021 zur Eintracht war Igor Matanovic ein Versprechen für die Zukunft und nicht als sofortige Hilfe gedacht. So wurde der damals 18-Jährige direkt wieder für zwei Jahre zum FC St. Pauli zurück verliehen. Das Fazit der beiden Spielzeiten: ernüchternd. Matanovic brachte es, auch verletzungsbedingt, nur auf 36 Einsätze, dabei gelangen ihm zwei Tore und fünf Vorlagen.

Zurück bei der Eintracht durfte er sich zunächst unter Neu-Trainer Dino Toppmöller zeigen, doch es war wohl schnell klar, dass eine weitere Leihe das Beste für alle Beteiligten sein wird. Die Konkurrenz auf der Mittelstürmerposition ist im SGE-Kader einfach zu groß und qualitativ – noch – über dem von Matanovic angesiedelt. Mit Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) und Jessic Ngankam (Hertha BSC) kamen gleich zwei bundesligaerfahrene Stürmer neu nach Frankfurt, dazu ist ein Verbleib von Randal Kolo Muani weiterhin nicht ausgeschlossen.

Matanovic verabschiedete sich nach seinem letzten Einsatz für St. Pauli von den Fans am Millerntor. © IMAGO/CB

Eintracht-Sportdirektor „von Igors Qualitäten absolut überzeugt“

Dass man bei der Eintracht allerdings weiter von den Qualitäten Matanovics, der die komplette Vorbereitung mit absolvierte, überzeugt ist, zeigen die Vertragsmodalitäten der aktuellen Leihe. Noch bis zum 30. Juni 2026 an die SGE gebunden, wurde der 1,94 Meter große Stürmer jetzt für ein Jahr zum Karlsruher SC verliehen, ohne Kaufoption. Dort erhält er die Rückennummer Neun und soll im Sturmzentrum den zu Union Berlin abgewanderten Mikkel Kaufmann ersetzen.

Auch Timmo Hardung, Sportdirektor der SGE, macht in der offiziellen Mitteilung über die erneute Leihe klar, dass man in Zukunft durchaus mit Matanovic rechne. „Wir sind von Igors Qualitäten absolut überzeugt“, wird Hardung zitiert, der betont, dass es „weiterhin sehr wichtig“ für den Stürmer sei, „reichlich Spielpraxis zu sammeln“. Die Leihe zu „einem ambitionierten Zweitligisten“ sieht Hardung als eine Chance für Matanovic, den nächsten Schritt zu machen.

Frankfrut plant weitere Abgänge

Matanovic ist allerdings nicht der einzige im Kader der Eintracht, der bei einer Leihstation den nächsten Schritt machen könnte. Linksaußen Faride Alidou steht vor einem kurzzeitigen Engagement beim 1. FC Köln und auch der 18-jährige Innenverteidiger Davis Bautista ist ein heißer Kandidat für eine Leihe.

Neben den bevorstehenden Leih-Abgängen ist mit Rafael Borré auch ein fester Abgang eingeplant. Der Mittelstürmer, der aufgrund seines Tores im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers ewig seinen Platz in der Eintracht-Familie sicher haben wird, wurde unter anderem mit Olympiakos Piräus sowie Olympique Lyon in Verbindung gebracht. Obwohl Sportchef Markus Krösche schon vor einigen Tagen darüber sprach, dass ein Abgang bevorstehe, scheint in der Causa Borré zunächst Stillstand eingekehrt zu sein. (sch)