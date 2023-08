Frankfurt gegen Lok Leipzig im Live-Ticker: Eintracht tut sich trotz Führung weiter schwer

Von: Stefan Schmid

In der ersten Runde des DFB-Pokals tritt Eintracht Frankfurt im Traditionsduell gegen Lok Leipzig an. Wir sind live für Sie dabei!

57. Minute: Lok schafft es, sich mit Kurzpassspiel aus der eigenen Hälfte zu befreien, doch in der SGE-Hälfte fehlt dann die Präzision.

1. FC Lok Leipzig – Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)

Lok Leipzig: Dogan - Ballo, Wilton, Sirch, Held - Abderrahmane, Piplica - Dombrowa, Grym, Atilgan - Ziane Eintracht Frankfurt: Trapp - Max, Pacho, Hasebe, Koch, Buta - Ebimbe, Skhiri - Lindström, Götze - Kolo Muani Tore: 0:1 Kolo Muani (37.)

54. Minute: Sportlich setzt sich die Partie so fort, wie sie schon im ersten Durchgang zu sehen war. Leipzig macht es hinten weiter dicht, Frankfurt schafft es nicht, sich durchzukombinieren.

49. Minute: Götze jetzt einmal tief auf Lindström, der dann aber noch einen Haken schlägt, statt den direkten Weg zum Tor zu suchen. Chance vertan.

47. Minute: Während es auf dem Rasen wieder zur Sache geht, bleibt es auf den Rängen weiter mucksmäuschenstill. Irgendwo knallt ein Böller, doch die Herkunft ist nicht zu lokalisieren. Auf den TV-Bildern ist weiterhin enorm viel Polizei vor dem SGE-Block zu sehen. Grund: Bislang unklar. Auf Twitter schreibt die Polizei Sachsen, die erste Halbzeit verlief „bis auf vereinzelten Einsatz von Pyrotechnik durch Lok-Fans – weitestgehend störungsfrei“.

46. Minute: Der Ball rollt wieder! Beide Mannschaften gehen unverändert in die zweite Halbzeit.

+++ Zwischenfazit Pause: Eintracht Frankfurt geht mit einer schmeichelhaften Führung in die Pause. Vor dem Treffer durch Kolo Muani gingen die größten Chancen des Spiels auf das Konto von Lok Leipzig. Die SGE hingegen hatte wenig Ideen, um den Leipziger Abwehrriegel zu überwinden. Der Frankfurter Fanblock verharrte übrigens auch nach dem Führungstreffer weiter in Schweigen. +++

45. Minute+3: Letzte Szene in Halbzeit eins: Eckball für Lok Leipzig. Grym bringt den Ball in die Mitte, Ballo steigt hoch und köpft weit über das Tor. Dann ist Schluss, Pausentee.

45. Minute: Es gibt zwei Minuten obendrauf. Dabei sei eine Korrektur nachgereicht: Das 1:0 für die Eintracht wird laut DFL Kolo Muani gutgeschrieben.

42. Minute: Nach einem Foul an Kolo Muani sieht Sirch die Gelbe Karte. Sowohl der Freistoß als auch die daran anschließende Ecke bringen keine Gefahr vor das Tor von Dogan.

40. Minute: Kolo Muani und Lindström sind gegen zwei Verteidiger auf dem Weg Richtung Lok-Tor. Nachdem er von Kolo Muani den Ball auf links durchgesteckt bekommen hat, will Lindström wieder nach innen geben. Zu ungenau, Dogan ist zur Stelle.

Kolo Muani mit viel Glück zur Eintracht-Führung

37. Minute: TOOOR für die Eintracht! Ausgerechnet ein Eigentor bringt die SGE in Führung. Kolo Muani wird auf rechts im Strafraum bedient, lässt einen Gegenspieler stehen und will von der Grundlinie zurück in die Mitte geben. Lok-Keeper Dogan will den Ball abfangen, lenkt in mit den rechten Unterarm aber entscheidend in den eigenen Kasten. Kurz nach dem Treffer gibt es eine kurze Unterbrechung. Ein Böller, vermutlich aus einem Lok-Block, ist neben einem Linienrichter hochgegangen.

Kolo Muani auf dem Weg zur Eintracht-Führung. © IMAGO/Michael Taeger

35. Minute: Wieder ist es Lok Leipzig, die beinahe den ersten Treffer besorgt. Ziane schraubt sich nach einer Flanke aus dem Halbfeld hoch und köpft nur gute einen halben Meter am langen Pfosten vorbei.

33. Minute: Im Stadion ist es übrigens relativ ruhig. Aus dem Frankfurter Block kommt gar nichts, auch die Fahnen wurden eingerollt. Ein Stimmungsboykott, der möglicherweise in Verbindung zu der enormen Polizeipräsenz vor dem Block steht.

Eingerollte Fahnen im und hohe Polizeipräsenz vor dem Frankfurter Fanblock. © IMAGO/Sven Sonntag

32. Minute: Pacho räumt Ziane an der Mittellinie von hinten um und sieht seine damit die erste Gelbe Karte des Spiels. Der folgende Freistoß birgt keine Gefahr für die SGE.

29. Minute: Viel Szenen im Mittelfeld und weiterhin kaum Aktionen in der Nähe der Strafräume. Bezeichnend für das Frankfurter Spiel, dass die mit Abstand beste Chance des Spiels auf das Konto von Lok Leipzig geht.

23. Minute: Skhiri findet den durchstartenden Max mit einem langen Ball an der Grundlinie. Die Hereingabe landet in den Armen von Dogan. Man muss sich hier an den kleinsten Torannäherungen hochziehen, denn das ist zum Teil schon schwere Kost. Dabei dürfte genau das der Matchplan der Leipziger sein, für die dieser, stand jetzt, auch augeht.

21. Minute: Nach einem Einwurf kommt die Eintracht zu ihrer nächsten Chance. Schlussendlich ist es Götze, der zentral vor dem Strafraum auf Skhiri ablegt. Der zielt allerdings etwas zu hoch und so fliegt der Ball knapp über die Latte.

15. Minute: Lindström versucht es mit dem Kopf durch die Wand, wird dann trotz fintenreichen Einsatzes jedoch gestoppt. Die Eintracht tut sich schwer.

Trapp bewahrt die Eintracht vor dem Rückstand

11. Minute: Trapp rettet die Eintracht! Pacho und Koch werden sich im Klärungsversuch nicht einig und eröffnen so Ziane die Chance, sich den Ball zu schnappen. Alleine vor Trapp scheitert der Lok-Stürmer an einem starken Reflex des Keepers.

Kevin Trapp bewahrte die Eintracht vor dem Rückstand. © IMAGO/Michael Taeger

9. Minute: Dogan im Lok-Tor beinahe in Manier seines Torhütertrainers Tomislav Piplica. Einen Götze-Freistoß muss er nur herunterpflücken, doch der Ball gleitet ihm durch die Hände. Glück für den Keeper, dass er einen Meter neben den Tor stand. Der anschließende Eckball für die SGE bringt nichts ein.

7. Minute: Lindström verbucht den ersten Abschluss des Spiels für sich. Nachdem er zunächst einen Freistoß aus dem Halbfeld zu verkopft herausspielt, kommt er über Umwege erneut an den Ball und versucht es aus gut 20 Metern mit einer Direktabnahme. Kein Problem für Dogan, der den wenig druckvollen Schuss abfängt.

5. Minute: Die Gastgeber lassen sich tief in die eigene Hälfte fallen und verdichten das Spiel. Bislang mit Erfolg, denn die SGE kann sich nur um den Abwehrriegel herum kombinieren und findet keine Lücke in die gefährliche Zone.

2. Minute: Leipzig versucht es mit einem langen Ball von Atilgan in Richtung Strafraum. Robin Koch ist auf dem Posten und klärt, bevor eine gefährliche Situation entstehen kann.

1. Minute: Der Ball in Leipzig läuft. Schiedsrichter Michael Bacher gibt den Ball frei, die Eintracht stößt an.

Update, 15.26 Uhr: Nur noch wenige Minuten, dann geht es los im Bruno-Plache-Stadion, das bis auf den letzten Platz ausverkauft ist. Was den SGE-Anhängern in Barcelona gelungen ist, funktioniert in Leipzig wohl nicht. Nur etwa knapp über 1.000 Fans von den 11.100 im Stadion anwesenden sind der Eintracht zuzuordnen.

Update, 15.17 Uhr: Beim Regionalligisten sticht vor allem ein Name hervor: Zak Paulo Piplica. Der zentrale Mittelfeldspieler ist der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Torhüter Tomislav Piplica. Dieser ist selbst Torwarttrainer bei Lok Leipzig.

SGE geht mit Topbesetzung in die erste Pokalrunde

Update, 15.05 Uhr: Keine halbe Stunde mehr, dann startet die DFB-Pokal-Saison für Eintracht Frankfurt. Letztes Jahr im Finale an RB Leipzig gescheitert, will man sich gegen Lok Leipzig in der ersten Runde selbstverständlich keine Blöße geben. Auch deshalb schickt SGE-Debütant Dino Toppmöller seine vermeintlich stärkste Elf in die Partie.

Update vom Sonntag, 13. August, 14.32 Uhr: Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt ist da.

So startet die SGE im ersten Pflichtspiel der neuen Saison: Trapp - Pacho, Hasebe, Koch - Max, Ebimbe, Skhiri, Buta - Lindström, Götze - Kolo Muani

Kolo Muani startet gegen Lok Leipzig in der ersten Runde des DFB-Pokals. © IMAGO/Jürgen Kessler

Eintracht-Coach mit „großer Vorfreude“ und voller Kapelle nach Leipzig

Erstmeldung vom Sonntag, 13. August, 13.50 Uhr: Leipzig - Traditionsduell in der ersten Runde des DFB-Pokals! Die Frankfurter Eintracht reißt zum Traditionsklub Lok Leipzig ins Bruno-Plache-Stadion. Dino Toppmöller freut sich auf sein erstes Pflichtspiel als Coach der SGE. Dabei erwartet den 42-Jährigen und sein Team ein bis auf den letzten Platz ausverkauftes Stadion. Personell können die Adler aus den Vollen schöpfen.

Beim Pflichtspiel-Debüt des neuen Cheftrainers Dino Toppmöller kann dieser personell aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Sebastian Rode meldete sich ebenso rechtzeitig zum Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Sonntag (hier sehen Sie das Spiel live im TV und Stream) beim Fußball-Regionalligisten FC Lokomotive Leipzig zurück wie Junior Dina Ebimbe. „Wir sind auf alles vorbereitet und möchten unserer Favoritenrolle gerecht werden“, sagte der 42 Jahre alte Coach am Freitag. „Wir gehen mit großer Vorfreude in den Pflichtspielstart.“

Keinen Zweifel hegt er zudem, dass der französische Stürmerstar Randal Kolo Muani spielen wird, der von Paris Saint-Germain umworben wird. „Er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und ich gehe davon aus, dass er am Sonntag aufläuft“, sagte Toppmöller.

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode ist für die erste Runde des DFB-Pokals einsatzbereit. © IMAGO/HMB Media

Traditionsklub Lok Leipzig kratzt gegen die Eintracht an der Rekordkulisse

Eintracht-Gegner Lokomotive Leipzig spielt derzeit in der viertklassigen Regionalliga Nordost, strebt jedoch mittelfristig die Rückkehr in den Profifußball an. Der Verein, der zunächst bis 1945 und dann wieder von 1991 bis 2021 unter dem Namen „VfB Leipzig“ firmierte, hat dabei eine Geschichte zu bieten, die eines Bundesligisten würdig ist. Mit Stolz darf sich der Verein als erster Deutscher Fußballmeister bezeichnen. Im Finale um die Meisterschaft gewann Leipzig am 31. Mai 1903 mit 7:2 gegen „Deutscher FC Prag“.

Dass auch heute noch viel Potenzial in dem Verein steckt, zeigt das Interesse am DFB-Pokal-Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Innerhalb kürzester Zeit waren alle 11.100 Tickets vergriffen. Die Kapazität des Stadions wurde dabei durch eine Zusatztribüne erweitert und so kratzt der Verein an einer Bestmarke aus dem Jahr 1995. In der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Schalke 04 kamen 11.300 Zuschauer in das Stadion. Beim 1:0-Sieg der Knappen parierte damals ein gewisser Jens Lehmann in der 76. Minute einen Strafstoß. (sch/dpa)