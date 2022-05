DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Auf wen trifft Eintracht Frankfurt?

Von: Melanie Gottschalk

Die erste Runde des DFB-Pokals 2021/2022 lief alles andere als gut für Eintracht Frankfurt. Das soll sich in der kommenden Saison wieder ändern. © Patrick Scheiber / Imago Images

Kaum ist die Saison beendet, wird auch schon die neue Runde des DFB-Pokals ausgelost. Auf wen Eintracht Frankfurt trifft, erfahren Sie im Live-Ticker.

Frankfurt – An sein erstes Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt wird sich Oliver Glasner wahrscheinlich nicht so gerne zurückerinnern. Der neue Trainer der SGE musste sich mit seiner Mannschaft in der ersten Runde des DFB-Pokals 2021/2022 Waldhof Mannheim geschlagen geben, die Pokalreise war also schnell beendet. Seitdem ist viel passiert und die Eintracht konnte in der vergangenen Woche den spektakulären Europa-League-Sieg und den erstmaligen Einzug in die Champions League feiern.

Doch bevor im Frankfurter Stadtwald erstmals die Champions-League-Hymne erklingen wird, muss Eintracht Frankfurt wieder in der ersten Runde des DFB-Pokals antreten. Schon am Sonntag (29.05.2022) wird bekannt sein, gegen wen die SGE ran muss. Die Auslosung beginnt um 19.15 Uhr und wird live in der ARD zu sehen sein. Gespielt wird dann zwischen dem 29. Juli und 1. August. Neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird Weltmeister Kevin Großkreutz als Losfee fungieren, durch die Veranstaltung führt Sportschau-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra.

Markus Krösche hofft auf „anderes Gesicht“ von Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal

Wie gewohnt sind neben den 36 Teams aus der Ersten und Zweiten Bundesliga die vier besten Mannschaften der abgelaufenen Drittliga-Saison qualifiziert. Hinzu kommen die 21 Landespokalsieger aus dem Amateurbereich sowie jeweils ein Team aus den mitgliederstärksten Landesverbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Eintracht Frankfurt ist neben 31 anderen Teams aus der Ersten und Zweiten Liga im ersten Lostopf. Zum zweiten Lostopf zählen neben den vier Tabellenletzten der abgelaufenen Zweitligasaison (Regensburg, Dresden, Aue, Ingolstadt) auch die Amateurklubs, von denen nur einer noch nicht feststeht. Die Klubs aus Lostopf zwei genießen in der ersten Runde Heimrecht.

Eintracht Frankfurt hofft in dieser Saison auf ein besseres Abschneiden. Sportvorstand Markus Krösche erwartet „ein anderes Gesicht“ der SGE im DFB-Pokal, damit ein erneutes Ausscheiden in der ersten Runde abgewendet werden kann.

Auslosung erste Runde des DFB-Pokals: Die Mannschaften im Überblick

Lostopf 1 Lostopf 2 1. FC Köln Jahn Regensburg FSV Mainz 05 1. FC Magdeburg Union Berlin Eintracht Braunschweig Bayer Leverkusen 1. FC Kaiserslautern Borussia Dortmund Dynamo Dresden Borussia Mönchengladbach 1860 München Eintracht Frankfurt Erzgebirge Aue FC Augsburg FC Ingolstadt FC Bayern München Viktoria Köln (Sieger Mittelrheinpokal) FC Schalke 04 Waldhof Mannheim (Sieger Landespokal Baden) Hertha BSC SpVgg Bayreuth (Meister Regionalliga Bayern) RB Leipzig SV Elversberg (Landespokalsieger Saarland) SC Freiburg BSV Rehden (Sieger Landespokal Niedersachsen) TSG Hoffenheim Viktoria Berlin (Sieger Landespokal Berlin) VfB Stuttgart VfB Lübeck (Sieger Landespokal Schleswig-Holstein) VfL Bochum Carl Zeiss Jena (Sieger Landespokal Thüringen) VfL Wolfsburg SV Rödinghausen (Sieger Landespokal Nordrhein-Westfalen) Werder Bremen FV Illertissen (Sieger Bayernpokal) 1. FC Heidenheim Teutonia Ottensen (Sieger Landespokal Hamburg) 1. FC Nürnberg Kickers Offenbach (Sieger Landespokal Hessen) Arminia Bielefeld Energie Cottbus (Sieger Landespokal Brandenburg) FC St. Pauli Chemnitzer FC (Sieger Landespokal Sachsen) Fortuna Düsseldorf SV Straelen (Sieger Landespokal Niederrhein) Hamburger SV FC Einheit Wernigerode (Landespokalfinalist Sachsen-Anhalt) Hannover 96 SV Oberachern (Sieger Landespokal Südbaden) Holstein Kiel Schott Mainz (Sieger Südwestpokal) Karlsruher SC Stuttgarter Kickers (Sieger Landespokal Württemberg) SC Paderborn FV Engers (Sieger Rheinlandpokal) SpVgg Greuther Fürth TSG Neustrelitz (Sieger Landespokal Mecklenburg-Vorpommern) SV Darmstadt 98 Bremer SV (Sieger Landespokal Bremen) SV Sandhausen Blau-Weiß Lohne (Sieger Landespokal Niedersachsen) Hansa Rostock Meister Oberliga Westfalen

