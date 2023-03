U21-Nationalspieler lüftet Transfergeheimnis: „Eintracht wollte mich im Winter holen“

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt zeigte im Winter großes Interesse an einem aktuellen deutschen U21-Nationalspieler, wie dieser nun bestätigte.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt suchte im Winter Verstärkungen für die Defensive und wurde auch fündig. Vom PSV Eindhoven kam Philipp Max an den Main, der zuvor bereits für den FC Augsburg in der Bundesliga spielte. Der ehemalige deutsche Nationalspieler zeigte in seinen ersten Auftritten im Adler-Dress, dass er ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner sein kann. Die Position des Linksverteidigers galt nach dem Abgang von Filip Kostic zu Juventus Turin als Schwachstelle, die mit Max behoben sein könnte.

Name Yann Aurel Bisseck Alter 22 Verein Aarhus GF Position Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt zeigte Interesse an Bisseck

Neben dem ehemaligen Teamkollegen von Mario Götze war Eintracht Frankfurt offenbar an einem weiteren Defensivspieler interessiert. Yann Aurel Bisseck vom dänischen Erstligisten Aarhus GF stand ebenfalls im Fokus der SGE, ein Wechsel klappte jedoch nicht.

„Ich hatte im Winter schon ein paar Interessenten, ein paar waren auch sehr aktiv. Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Ansonsten ein paar Vereine aus Italien und Frankreich. Ich habe Interesse geweckt, das ist ein positives Feedback und eine große Motivation“, bestätigte der Innenverteidiger gegenüber dem Pay-TV-Sender Sky.

Eintracht Frankfurt zeigte Interesse an Yann Aurel Bisseck. © IMAGO/Revierfoto

Aus Sicht es deutschen U21-Nationalspielers gab es zwei Gründe, wieso ein Transfer zu Eintracht Frankfurt scheiterte. „Ich glaube, das ist an den wirtschaftlichen Themen gescheitert. Da kann ich beide Seiten verstehen. Wir haben außerdem noch um die Meisterschaftsplätze für die Play-offs gespielt. Das ist auch ein Kompliment für mich, wenn der Verein sagt, er braucht den Spieler“, so Bisseck, der sich einen Wechsel im Sommer vorstellen kann: „Jetzt haben wir unsere Ziele erreicht und deshalb schaue ich mal, wie es im Sommer ausgeht.“ Nach der Saison soll es eine Ausstiegsklausel im Vertrag des 22-Jährigen geben, die Höhe ist unklar.

Eintracht Frankfurt: Bisseck ein Kandidat im Sommer?

Yann Aurel Bisseck wurde in Köln geboren und spielte in der Nachwuchsabteilung des FC. Mit erst 16 Jahren feierte er sein Debüt in der Bundesliga und wurde damit zum jüngsten Profi aller Zeiten des 1. FC Köln. Durchsetzen konnte er sich in der Domstadt aber nicht. Es folgten Leihen zu Holstein Kiel, Roda Kerkrade, Vitoria Guimarães und Aarhus GF. Die Dänen verpflichteten den Innenverteidiger schließlich fest und zahlten 700.000 Euro an die Kölner.

In Aarhus schaffte er den Durchbruch und spielte sich in der Notizblöcke vieler Vereine. Durch seine starken Auftritte gab es zudem eine Einladung für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Bisseck strotzt nur so vor Selbstvertrauen und hat große Ziele mit der Junioren-Auswahl des DFB: „Ich glaube, bei der Saison, die ich gerade spiele, darf ich auch meine Ansprüche stellen. Auch wenn es vielleicht nur die dänische Liga ist, wie manche sagen wollen. Wenn es nach mir geht, will ich spielen. Der Trainer weiß das auch und er sieht es mir an“, so der 22-Jährige zu Sky. (smr)