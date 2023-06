Detari und die Frankfurter Hirsche

Von: Thomas Kilchenstein

Glückselig 1988: Karl-Heinz Körbel (links) und Siegtorschütze Lajos Detari. © imago/HJS Karl-Heinz Körbel (li.) und Lajos Detari (beide Frankfurt) feiern im weiten Rund des Berliner Olympiastadions den Sieg im DFB-Pokal; Charly, Karlheinz, Vdia, quer, close, Jubel, jubeln, Schlussjubel, Schlußjubel, Umarmung, umarmen, Deutscher Pokalsieger, Pokalsieg, Sieger DFB-Pokal 1987/1988, Eintracht Frankfurt, Pokalspiel, Finale, Endspiel Berlin, Olympiastadion Pokalfinale, Pokalendspiel Begeisterung, Freude, Fußball 1. BL Herren Mannschaft Deutschland Gruppenbild optimistisch Randmotiv Personen

Kraft aus der Erbismühle und die Schuhe der Diva - die Endspiele in den 80ern mit Eintracht-Beteiligung schrieben so manche Geschichte.

Ganz zum Schluss, als das Spiel längst entschieden war, wollte man dem Bernd Hölzenbein ein Tor auflegen. Er hatte ja noch nicht getroffen, Willi Neuberger, Ronald Borchers und Bum-kun Cha hatten das schon erledigt, aber der „Holz“ sollte zu seinem Abschied ebenfalls treffen. Das hat nicht geklappt, Hölzenbein hatte, wie er in seiner ehrlichen Art selbst einräumte, ziemlich schlecht gespielt, „ich war völlig unzufrieden“. War dann egal, den Pokal, sein dritter nach 74 und 75, hat er nach einem sehr souveränen 3:1 (2:0)-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern dennoch in die Höhe stemmen dürfen.

Und dann ging es zwei Tage später schon über den großen Teich. Fort Lauderdale Strikers war sein neuer Arbeitgeber, am Pompano Beach hatten die Hölzenbeins ein Apartment, in den USA ließ der Torjäger nach 460 Spielen für die Eintracht seine großartige Karriere ausklingen. Vorzeitig. Denn eigentlich standen nach dem Pokalfinale am 2. Mai 1981 noch fünf Bundesligaspiele an, aber mit dem Präsidenten Achatz von Thümen hatte es einen Deal gegeben: „Wenn wir gewinnen, dufte er gehen“, erzählte Trainer Lothar Buchmann. Der Coach, inzwischen 86, hatte die Eintracht-Stars vor dem Endspiel noch einmal richtig rangenommen: Eine gute Woche zuvor bezog man ein Trainingslager in der Erbismühle im Taunus, mit Bergläufen und ähnlichem wurde mächtig Gas gegeben. „Der hat doch einen Knall“, hätte die Mannschaft gedacht, sagte Borchers später. Doch das Team war am Ende richtig fit, „ich habe gegen Friedhelm Funkel gespielt, er hatte keinen Spaß gegen mich.“

Die Eintracht, sagte Buchmann einmal, sei in diesen 90 Minuten „gelaufen wie die Hirsche“, er räumte ein, dass die Sache mit dem Trainingslager „ein Risiko“ gewesen sei, es hatte sich aber ausgezahlt, den „Roten Teufeln“ ist früh die Luft ausgegangen. Jahre später spottete Norbert Nachtweih: Das Lauterer Tor zum 3:1 durch Reiner Geye kurz vor Schluss sei „ein Geschenk“ gewesen. Noch ein Kuriosum zum Finalort: Der DFB fragte an, wo man spielen wolle, in Stuttgart oder Köln, dem 1. FCK sei es egal. Die Hessen entschieden sich für Stuttgart, weil Trainer Buchmann dort zuvor tätig war. Ein gutes Omen.

Diese Partie in Stuttgart war ein bärenstarkes Finale, ganz im Gegensatz zum 88er-Endspiel, damals schon in Berlin, und zwar gegen den VfL Bochum. Das Niveau der Begegnung entsprach den Platzierungen beider Gegner in der Saison, die Eintracht wurde 1987/88 Neunter, der VfL Bochum 12. Bei den Hessen herrschte in den Wochen zuvor reichlich Unruhe, Lajos Detari, der geniale Ungar, fühlte sich nicht ausreichend wertgeschätzt im Team. Dann erschien der Mittelfeldspieler eines Tages im Training mit Fußballschuhen in den Landesfarben seines Heimatlandes, „Ihr seid alles Amateure“, schimpfte er, als er die feixenden Kollegen erblickte.

Es war keine gute Zeit: Der Klub hatte hohe Schulden, kickte unansehnlich, das Team befand sich in einem Umbruch, dazu ständig Gerüchte um einen Wechsel von Detari. „Auch Lajos wusste nie , was er wollte: Mal redete er von Juventus Turin, dann wollte er wieder bleiben“, erinnert sich Karl-Heinz Körbel.

Vor dem Finale war die Diva Detari hypernervös, ständig erzählte er, er werde das entscheidende Tor erzielen. Und das tat er dann, in der 81. Minute, natürlich per Freistoß, seiner Kernkompetenz. Als sich der Ungar, „Döme“ gerufen, den Ball zurecht gelegt hatte, hat Mitspieler Frank Schulz zu Körbel gesagt; „Wir gehen schon mal zurück.“ Allen war klar, Detari würde treffen. Ein paar Tage später wurde der geniale Spielmacher in einer Nacht- und Nebelaktion für 17,4 Millionen Mark an Olympiakos Piräus verscherbelt.

Gut übrigens für die Eintracht, dass es damals noch keinen VAR gab. Ein Treffer von Bochums Stürmer Uwe Leifeld kurz vor der Pause wurde wegen Abseits zurückgenommen. Fälschlicherweise, wie man auf den TV-Bilder sieht. Erst viel später kam der Goldenen Schuss.