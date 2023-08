Der Spielertrainer von Mainz 05

Eintracht-Gegner

Rekordspieler Stefan Bell ist vor allem neben dem Platz ein feste Größe der Nullfünfer

Am vergangenen Sonntag ist Stefan Bell mal wieder der Erste gewesen, der vor der Kamera von Streamingdienst Dazn die 1:4-Niederlage bei Union Berlin erklären sollte. „Bello“ verrichtet solche Arbeit nach dem eigentlichen Job auffällig analytisch. Im Grunde wie ein Spielertrainer. Der seit diesem Donnerstag 32 Jahre alte Abwehrchef von Mainz 05 hat das auch in der Alten Försterei gut gemacht, besser jedenfalls, als er zuvor gespielt hatte. Meist ist auf den 1,92-Meter-Mann sowohl auf dem Platz als auch bei seinen messerscharfen Urteilen in eigener Sache Verlass.

Bei Mainz 05 wissen sie das sehr zu schätzen. Sie kennen Stefan Bell in- und auswendig, denn Trainer Bo Svensson und das Management um Christian Heidel, Martin Schmidt, Stefan Hofmann und Nachwuchschef Volker Kersting waren schon bei den Nullfünfern, als Spielanalysen noch als VHS-Video kommuniziert wurden. Genau wie Bell, der als 16-Jähriger 2007 aus seiner Heimat zwischen Koblenz und Bad Neuenahr nach Mainz wechselte und sein halbes Leben mit kurzen Unterbrechungen (unter anderem bei Eintracht Frankfurt) demselben Klub treu geblieben ist.

So brachte er es im letzten Spiel der vergangenen Saison in Dortmund mit seiner 256. Bundesligapartie zum Mainzer Rekordspieler und überholte somit seinen ehemaligen Nebenmann Nikolce Noveski. Darauf ist Bell zurecht stolz und glaubt auch nicht, dass so schnell jemand anders ähnliche Ausdauer im Mainzer Trikot zeigen wird, denn: „Einer wie ich ist inzwischen selten.“ Der moderne Profifußball kommt gehetzter her als Stefan Bell es tut.

Vorbildcharakter kann man dem in sich ruhenden Innenverteidiger auch in Sachen ehrenamtliches Engagement sicher nicht absprechen: Seit sieben Jahren ist Bell Vorsitzender seines Heimatvereins FV Vilja Wehr und somit Vorzeigeprofi und Vorzeigefunktionär in Personalunion.

Dabei schien es zwischenzeitlich so, als könnte es schwierig werden mit einer Rückkehr ins Mainzer Stammteam. Vor vier Jahren beim Erstrunden-Pokalaus in Kaiserslautern zog Bell sich eine schwere Fußverletzung zu. Auch die Achillessehne wurde in Mitleidenschaft gezogen. Aber nach anderthalbjähriger Leidens- und Regenerationszeit ist er auf wundersame Weise sogar gestärkt zurückgekehrt.

Weiche Faktoren

Mag sein, dass er seitdem noch einen Ticken langsamer im Antritt sein könnte, aber seine Vororientierung, seine Kopfballstärke, sein geschicktes Zweikampfverhalten und sein Teamgeist kompensieren das über. „Er ist auch neben dem Platz ganz wichtig bei uns“, sagt Sportvorstand Heidel. Bell sagt in der ihm eigenen Nüchternheit über sich selbst: „Es gibt im Mannschaftssport mehr Faktoren als die, die man unmittelbar messen kann. Das sind Bereiche, in denen ich vielleicht einen Mehrwert für die Mannschaft habe.“ Das „vielleicht“ in dem Satz kann man getrost unterschlagen.

Trainer Bo Svensson jedenfalls bescheinigt dem Langen „besondere Leaderqualitäten“, die Bell übrigens nicht per Kapitänsbinde nach außen tragen will. Die überlässt er aus ganz eigenem Antrieb gerne dem derzeit verletzten Rechtsverteidiger Silvan Widmer und dessen Stellvertreter Torwart Robin Zentner.

Jetzt muss Stefan Bell als zentraler Spieler der Mainzer Dreierkette nur am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) gegen die Eintracht Acht geben, dass er sich nicht so leicht aus dem Zentrum hinaus locken lässt wie bei der Abreibung durch Union Berlin. Da fehlte der kopfballstärkste Mainzer immer dann, wenn Kevin Behrens zum Kopfball hochstieg. Drei Gegentore durch den Union-Mittelstürmer und ein maximal verkorkster Mainzer Saisonstart waren die Folge. Stefan Bell will das gegen die Eintracht geradebiegen.